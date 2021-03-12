Власти рассказали, когда вывезут горы мусора из новосибирских дворов в центре

Правительство Новосибирской области объяснило, почему из новосибирских дворов с начала недели не вывозят мусор. Власти сослались на поломку машин и заснеженные дороги, а также пообещали решить проблему в ближайшее время.



— По информации Министерства ЖКХ и энергетики региона, проблема с вывозом ТКО на территории Центрального округа города Новосибирска образовалась в связи с технической поломкой спецтехники у подрядной организации, также ситуация возникла из-за погодных условий — образования многочисленных снежных заносов во дворах домов, — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.