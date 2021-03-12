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Власти рассказали, когда вывезут горы мусора из новосибирских дворов в центре

В ближайшие дни проблему пообещали решить

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На уборку мусора уже привлекли три дополнительные единицы техники

На уборку мусора уже привлекли три дополнительные единицы техники

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Правительство Новосибирской области объяснило, почему из новосибирских дворов с начала недели не вывозят мусор. Власти сослались на поломку машин и заснеженные дороги, а также пообещали решить проблему в ближайшее время.

— По информации Министерства ЖКХ и энергетики региона, проблема с вывозом ТКО на территории Центрального округа города Новосибирска образовалась в связи с технической поломкой спецтехники у подрядной организации, также ситуация возникла из-за погодных условий — образования многочисленных снежных заносов во дворах домов, — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что для решения сложившейся проблемы уже привлекли три единицы резервной спецтехники.

— Работы ведутся круглосуточно, в течение субботы и воскресенья обстановка будет нормализована. 15 марта будут проведены выездные мероприятия по контролю качества вывоза мусора по проблемным адресам в городе Новосибирске, — добавили в пресс-службе.

Примечательно, что Новосибирская область стала лидером по росту тарифов на вывоз мусора — они выше среднего по стране в 10 раз. В нашем материале мы объясняем, почему так вышло.

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