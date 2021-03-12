«Мусор уже летает»: Новосибирск завалило отходами — их не вывозят с выходных

В Новосибирске случился мусорный коллапс — горы грязи и отходов лежат в переполненных баках уже несколько дней. Жители города сталкиваются с проблемой на разных улицах, в том числе и в центре.

— Мусор не вывозят давно. Проспект Дзержинского, 67/1 , около детской площадки. Думаю, что лежит неделю. Вечером фотографировала. Сейчас всё по-прежнему навалено. Вижу из окна, — пояснила сибирячка Ирина.