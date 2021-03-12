«Мусор уже летает»: Новосибирск завалило отходами — их не вывозят с выходных

В Новосибирске случился мусорный коллапс — горы грязи и отходов лежат в переполненных баках уже несколько дней. Жители города сталкиваются с проблемой на разных улицах, в том числе и в центре.
— Мусор не вывозят давно. Проспект
— У нас давным-давно не приезжала машина за мусором! Как мусорный полигон! Адрес между
Аналогичная ситуация с мусором и на
— Звоним в «Экологию-Новосибирск» каждый день. Фотографии тоже им каждый день высылаем. Обращались в ГЖИ, Министерство ЖКХ. Безрезультатно! Спасибо дворнику, что держит в чистоте, — добавил мужчина.
В редакцию НГС также обратился мужчина, который пожаловался на то, что у его дома почти неделю не убирают мусор. Звонки в ТСЖ не помогают, так как и само ТСЖ не может решить проблему с «Экологией-Новосибирск».
— В центре не вывозят мусор, такое уже было, сейчас опять уже пять дней не вывозят. Я живу на улице
В ТСЖ дома, где живет мужчина, корреспонденту НГС пояснили, что не могут решить проблему самостоятельно по нескольким причинам.
— С 8 марта перевозчики не вывозят мусор везде по городу. Такое было и после нового года. Думаете, что мы никуда не звоним, не обращаемся? Мы уже просили, чтобы наш юрист написал на сайт «Экологии-Новосибирск», потому что надо что-то с этим делать. Все завалились мусором, город в снегу — какой-то хаос. Я звонила нашему перевозчику, когда они еще отвечали, сейчас они вообще молчат, даже автоответчик не работает. Я сказала, мол, в чём причина? Мы же с вами рассчитываемся. Она ответила: «С нами бы "Экология" так рассчитывалась, как вы с ними». То есть уже был намек дан. Если сегодня не увезут мусор, то и на выходных не буду вывозить. Это не только у нас, это везде и по всему городу. Близлежащие все завалены мусорки, — объяснили в ТСЖ.
Корреспондент НГС направила запросы в мэрию и «Экологию-Новосибирск», чтобы разобраться, в чем причина такой задержки по вывозу мусора и когда его уберут. В компании сообщили, что ответят на запрос в понедельник.
Примечательно, что Новосибирская область стала лидером по росту тарифов на вывоз мусора — они выше среднего по стране в 10 раз. В нашем материале мы объясняем, почему так вышло.