Новосибирская область стала лидером по росту тарифов на вывоз мусора — он выше среднего по стране в 10 раз

Новосибирская область стала лидером по росту тарифов на вывоз мусора
Расценки на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области за год выросли больше всего в сравнении с другими регионами России. Увеличение тарифа в регионе составило 39,2%.
Как сообщает международно-консалтинговая сеть FinExpertiza, в среднем по стране тариф подорожал на 4,05%, что даже больше среднего роста цен на услуги ЖКХ (они увеличились на 3,35%).
Сразу после Новосибирской области следует Татарстан, где тариф взлетел на 24,8%, и Омская область (+20,9%). Регионами, где тариф, наоборот, подешевел, стали Северная Осетия (на 18,5%), Адыгея (9,9%) и Магаданская область (9,2%).
Среднестатистический житель НСО платит за вывоз мусора 83,35 рубля, хотя еще годом ранее новосибирцы платили из расчета 59,88 рубля с человека. По этому параметру Новосибирская область не в лидерах — новые расценки всё равно ниже среднероссийского уровня.
Споры насчет справедливой величины тарифа на вывоз мусора начались еще в начале 2020 года и длятся до сих пор. Как пояснил корреспонденту НГС заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, с тарифом в размере 301,92 рубля за кубометр мусора (действовал ранее) региональный оператор «Экология-Новосибирск» не согласился и обратился с жалобой в прокуратуру, а затем и в ФАС.
— Решением ФАС вернули всё назад. Поэтому на 39,2% цена поднялась. Но не мы этого хотели, а ФАС это сделал. И что касается тарифа на 2021 год, то нас, Правительство Новосибирской области, обязали вернуть регоператору порядка 280 миллионов рублей за два месяца 2019 года. И порядка 480 миллионов за неучтенную прибыль в
По его словам, депутаты приняли обращение в ФАС России, но в ответ получили отписку. Дело о повышении тарифа находится с конца прошлого года в Арбитражном суде, однако ни одного заседания пока не прошло, так как их постоянно откладывают.
Вадим Агеенко также пояснил, откуда взялась у «Экологии-Новосибирск» неучтенная прибыль:
— Когда в 2020 году регоператор провел торги, средняя цена на перевозки установилась в размере 242 рублей за кубометр. А ФАС пересчитал, сказал, что это у вас цена неправильная, должна быть 312 рублей (в ходе торгов была снижена регоператором до недавно действующего тарифа в размере 301,92 рубля. — Прим. ред.). Если взять эту разницу за 12 месяцев и на тот объем отходов, который нужно вывезти, то вот и получается неучтенная прибыль. В общей сложности оператор недособрал где-то
НГС отправил запрос в «Экологию-Новосибирск», чтобы узнать, из чего складывается новый тариф на вывоз ТКО. На момент публикации материала ответ не поступил.
Мы узнали, кто стоит за повышением тарифа, — читайте большое исследование НГС о мусорных королях Новосибирска.