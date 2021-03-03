Новосибирская область стала лидером по росту тарифов на вывоз мусора — он выше среднего по стране в 10 раз

Расценки на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области за год выросли больше всего в сравнении с другими регионами России. Увеличение тарифа в регионе составило 39,2%.

Как сообщает международно-консалтинговая сеть FinExpertiza, в среднем по стране тариф подорожал на 4,05%, что даже больше среднего роста цен на услуги ЖКХ (они увеличились на 3,35%).



Сразу после Новосибирской области следует Татарстан, где тариф взлетел на 24,8%, и Омская область (+20,9%). Регионами, где тариф, наоборот, подешевел, стали Северная Осетия (на 18,5%), Адыгея (9,9%) и Магаданская область (9,2%).

