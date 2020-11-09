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Мусорные короли Новосибирска. Кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов

С ноября плату за услугу подняли на 40%, в следующем году эксперты ждут еще более резкого скачка. Кто за этим стоит?

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Люди, которые зарабатывают миллионы на мусоре в Новосибирске, решили резко повысить тариф на вывоз отходов

Люди, которые зарабатывают миллионы на мусоре в Новосибирске, решили резко повысить тариф на вывоз отходов

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В Новосибирске объявили аукционы на вывоз мусора на 11,6 миллиарда

В Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора — сразу почти на 40%. Департамент по тарифам поднял его под давлением ФАС — в Федеральной антимонопольной службе решили, что зарплаты водителей занижены. Кроме того, областные власти не учли расходы регионального оператора «Экология-Новосибирск» на покупку контейнеров. Платить больше горожане будут оставшиеся два месяца 2020 года, а впереди новые сюрпризы. 11 ноября «Экология-Новосибирск» проводит миллиардные аукционы на вывоз мусора в Новосибирской области в следующие три года. Эксперты изучили документацию и увидели, что траты на транспортировку отходов стали оценивать почти в 2 раза больше. Журналист НГС Елена Гурьянова выяснила, кому принадлежат компании, которые зарабатывают миллионы на мусоре.

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Почему вырос тариф на вывоз мусора

Теперь стоимость вывоза одного кубического метра мусора составляет 420 рублей 29 копеек. Раньше она была ниже — 301,92 рубля. Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12. Таким образом, если норматив не изменится, плата за одного человека составит 83,35 рубля, что на 23,47 рубля дороже, чем раньше (59,88 рубля с человека). Таким образом рост составит почти 40%.

Споры насчет справедливой величины тарифа на вывоз мусора начались еще в начале 2020 года. Как рассказал заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, в январе «Экология-Новосибирск» отправила жалобу в прокуратуру, а та перенаправила ее в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба решила, что в платеж не включили достаточный фонд оплаты труда для водителей и погрузчиков мусора и не учли расходы регионального оператора на покупку контейнеров.

— Считаю действия ФАС, которая обязала департамент поднять тарифы, запредельным злоупотреблением своим служебным положением. По сути, это правовой беспредел. Это предписание ФАС сейчас, конечно, оспаривается в суде, но это займет много времени, — прокомментировал Вадим Агеенко.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО добавил, что 5 ноября депутаты решили обратиться к руководству ФАС России с просьбой отменить повышение тарифа на вывоз мусора на 40%.

Кто владеет «Экологией-Новосибирск» и сколько они зарабатывают

Деньги новосибирцев на вывоз мусора уходят региональному оператору «Экология-Новосибирск». Его возглавляет Лариса Анисимова. По данным «Контур.Фокуса», баланс компании на конец 2019 года1,1 миллиарда рублей, выручка — 2,7 миллиарда, а чистая прибыль — 26,4 миллиона.

За «Экологией-Новосибирск» стоят серьезные люди. Она на 70,13% принадлежит группе «ВИС». Это концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Данные «Контур.Фокуса» говорят о том, что выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2019 года494,2 миллиона, чистая прибыль — 243 миллиона.

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Владеют АО Группа «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе».

Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"» Игоря Ротенберга (сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

Кроме «ВИС» у «Экологии-Новосибирск» есть и другие собственники: Татьяна Бобырева — 10,5% (получила долю экс-депутата Госдумы и бывшего замглавы администрации Новосибирской области Валентина Бобырева), Екатерина Невзорова — 5,25%, Игорь Фраинт — 5,25%, Евгений Скрябин — 4,87% и Юрий Туктаров — 4%.

Сама «Экология-Новосибирск» периодически накапливает долги перед перевозчиками, поэтому в арбитраже за последние 12 месяцев она ответчик по искам на 536 миллионов рублей, истец — по искам на 198 миллионов.

Кто зарабатывает на перевозке мусора в Новосибирске

На сайте «Экологии-Новосибирск» указано, что твердые коммунальные отходы (ТКО) в Новосибирске собирают 5 операторов, еще 7 работают в области и 1 занимается раздельным сбором мусора в городе и области. Журналист НГС изучила операторов, которые транспортируют отходы в городе, — на инфографике ниже вы можете посмотреть, кому они принадлежат и сколько зарабатывают.

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Самый крупный участник мусорного рынка — компания «Айсберг». Вместе с ИП Волковой И. А. они входят в ГК «Арктика Сити». На сайте «Экологии-Новосибирск» указано, что в городе они убирают Заельцовский, Октябрьский, Кировский, Ленинский и Дзержинский районы.

По оценке заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО Вадима Агеенко, «Айсберг» и ИП Волкова И. А. вместе перевозят 63% всего объема твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (правда, с 1 ноября 2020 года они внезапно расторгли все договоры с региональным оператором без объяснения причин).

«Айсберг» на 50% принадлежит Ирине Волковой, а еще 50% у АО «Трест № 37 Ленинградспецстрой» (учредители — ряд строительных компаний). На сайте треста говорится, что он возводил дома в Санкт-Петербурге, городе Славутиче после чернобыльской аварии, строил и реконструировал заводы и комбинаты.

На сайте госзакупок среди контрактов на 2020 год с «Экологией-Новосибирск» нашлись два: на 982,448 миллиона — за вывоз мусора из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов (плюс 10 районов области и город Обь), а также на 138,062 миллиона — за транспортировку отходов в Новосибирском районе области (кроме Краснообска).

Среди других интересных участников рынка — СК «Родник». Она принадлежит Владимиру Каличенко и Елене Сидоренко, которые также являются учредителями компании «Энергомонтаж», главного застройщика микрорайона «Родники». Сын Владимира Каличенко Андрей — депутат Госдумы РФ. Мусор компания убирает, конечно, в Калининском районе (в 2019 году также работала и в Новосибирском районе).

Центральный район убирает «СибЭСКО». Кредитор Регина Вишнякова намерена обратиться в суд с требованием признать компанию банкротом (долг по оплате вывоза отходов — 24 195 505 рублей).

Контракты, которые операторы по вывозу мусора получают от «Экологии-Новосибирск», исчисляются десятками и сотнями миллионов. На 2020 год компания заключала примерно половину прямых соглашений на вывоз мусора. Среди найденных на госзакупках договоров на этот год самые крупные — на 329,016 миллиона, 220,828 миллиона и 196,898 миллиона. Самый маленький — на 18,402 миллиона (поставщики услуг не раскрываются).

Сколько будет стоить мусор в ближайшие 3 года

11 ноября «Экология-Новосибирск» проведет 6 открытых аукционов на вывоз мусора на общую сумму 11,6 миллиарда рублей (89,2% всего объема твердых коммунальных отходов в Новосибирской области). Прием заявок на аукционы заканчивается 9 ноября. Если раньше контракты заключали на год, то теперь они станут трехлетними. Начальная (максимальная) цена договоров сформирована на основании полученных коммерческих предложений.

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Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО Вадим Агеенко изучил документацию объявленных аукционов и пришел к выводу, что велика вероятность того, что «Экология-Новосибирск» запросит еще более высокий тариф на вывоз мусора в 2021–2023 годах. Почти в 2 раза выше, чем установленный с 1 ноября.

— Если было 60 рублей, стало 83, а сейчас они выходят на 150–160 рублей, — возмущается Вадим Агеенко.

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Что с мусоросортировочными заводами

В июле 2016 года «Экология-Новосибирск» и правительство Новосибирской области подписали концессионное соглашение. В составе проекта — два мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый, два полигона захоронения мощностью по 297,2 тысячи тонн и вся необходимая инфраструктура. Проект стоимостью 6,5 миллиарда рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 миллиардов рублей в год. Предполагалось, что заводы построят в Раздольном и Верх-Туле.

Это решение вызвало много протестов у новосибирцев. Они выходили на митинги и требовали перенести проект строительства мусорного полигона в Раздольном. Фильм о борьбе экологов против строительства мусорного полигона возле Издревой получил приз французского кинофестиваля.

Горожан поддерживали депутаты Новосибирского района и заксобрание области, которое требовало от правительства расторгнуть договор. Осенью 2017 года тогда еще врио Андрей Травников собирался это сделать, заявив, что нужно выйти из действующего соглашения, переформатировать проект и запустить его заново.

В декабре 2018 года он сообщил, что областные власти подали в суд на компанию, чтобы изменить условия концессионного соглашения. В конце 2019 года губернатор заявил о разморозке мусорной концессии с условием изменения одного из участков. Однако пока никаких новых решений по ее реализации не приняли.

Как живут в Новосибирске возле свалок

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