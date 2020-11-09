Мусорные короли Новосибирска. Кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов

В Новосибирске объявили аукционы на вывоз мусора на 11,6 миллиарда
В Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора — сразу почти на 40%. Департамент по тарифам поднял его под давлением ФАС — в Федеральной антимонопольной службе решили, что зарплаты водителей занижены. Кроме того, областные власти не учли расходы регионального оператора «Экология-Новосибирск» на покупку контейнеров. Платить больше горожане будут оставшиеся два месяца
Почему вырос тариф на вывоз мусора
Теперь стоимость вывоза одного кубического метра мусора составляет
Споры насчет справедливой величины тарифа на вывоз мусора начались еще в начале
Федеральная антимонопольная служба решила, что в платеж не включили достаточный фонд оплаты труда для водителей и погрузчиков мусора и не учли расходы регионального оператора на покупку контейнеров.
— Считаю действия ФАС, которая обязала департамент поднять тарифы, запредельным злоупотреблением своим служебным положением. По сути, это правовой беспредел. Это предписание ФАС сейчас, конечно, оспаривается в суде, но это займет много времени, — прокомментировал Вадим Агеенко.
Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО добавил, что
Кто владеет «Экологией-Новосибирск» и сколько они зарабатывают
Деньги новосибирцев на вывоз мусора уходят региональному оператору «Экология-Новосибирск». Его возглавляет Лариса Анисимова. По данным «Контур.Фокуса», баланс компании на конец
За «Экологией-Новосибирск» стоят серьезные люди. Она на 70,13% принадлежит группе «ВИС». Это концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью
Владеют АО Группа «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце
Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"» Игоря Ротенберга (сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Кроме «ВИС» у «Экологии-Новосибирск» есть и другие собственники: Татьяна Бобырева — 10,5% (получила долю экс-депутата Госдумы и бывшего замглавы администрации Новосибирской области Валентина Бобырева), Екатерина Невзорова — 5,25%, Игорь Фраинт — 5,25%, Евгений Скрябин — 4,87% и Юрий Туктаров — 4%.
Сама «Экология-Новосибирск» периодически накапливает долги перед перевозчиками, поэтому в арбитраже за последние
Кто зарабатывает на перевозке мусора в Новосибирске
На сайте «Экологии-Новосибирск» указано, что твердые коммунальные отходы (ТКО) в Новосибирске собирают
Самый крупный участник мусорного рынка — компания «Айсберг». Вместе с ИП Волковой
По оценке заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО Вадима Агеенко, «Айсберг» и ИП Волкова
«Айсберг» на 50% принадлежит Ирине Волковой, а еще 50% у АО «Трест
На сайте госзакупок среди контрактов на
Среди других интересных участников рынка — СК «Родник». Она принадлежит Владимиру Каличенко и Елене Сидоренко, которые также являются учредителями компании «Энергомонтаж», главного застройщика микрорайона «Родники». Сын Владимира Каличенко Андрей — депутат Госдумы РФ. Мусор компания убирает, конечно, в Калининском районе (в
Центральный район убирает «СибЭСКО». Кредитор Регина Вишнякова намерена обратиться в суд с требованием признать компанию банкротом (долг по оплате вывоза отходов —
Контракты, которые операторы по вывозу мусора получают от «Экологии-Новосибирск», исчисляются десятками и сотнями миллионов. На
Сколько будет стоить мусор в ближайшие 3 года
11 ноября «Экология-Новосибирск» проведет 6 открытых аукционов на вывоз мусора на общую сумму
Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания НСО Вадим Агеенко изучил документацию объявленных аукционов и пришел к выводу, что велика вероятность того, что «Экология-Новосибирск» запросит еще более высокий тариф на вывоз мусора в 2021–2023 годах. Почти в
— Если было
Что с мусоросортировочными заводами
В июле 2016 года «Экология-Новосибирск» и правительство Новосибирской области подписали концессионное соглашение. В составе проекта — два мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью
Это решение вызвало много протестов у новосибирцев. Они выходили на митинги и требовали перенести проект строительства мусорного полигона в Раздольном. Фильм о борьбе экологов против строительства мусорного полигона возле Издревой получил приз французского кинофестиваля.
Горожан поддерживали депутаты Новосибирского района и заксобрание области, которое требовало от правительства расторгнуть договор. Осенью
В декабре 2018 года он сообщил, что областные власти подали в суд на компанию, чтобы изменить условия концессионного соглашения. В конце
Как живут в Новосибирске возле свалок
По-настоящему адская свалка у Хилокского рынка часто горит, а дым разносит по городу. Местные жители считают, что мусор здесь выжигают специально, чтобы не накапливались горы из отходов. Почитайте наш репортаж о том, как здесь живут люди.