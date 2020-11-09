Мусорные короли Новосибирска. Кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов

Почему вырос тариф на вывоз мусора



Теперь стоимость вывоза одного кубического метра мусора составляет 420 рублей 29 копеек . Раньше она была ниже — 301,92 рубля . Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12. Таким образом, если норматив не изменится, плата за одного человека составит 83,35 рубля , что на 23,47 рубля дороже, чем раньше ( 59,88 рубля с человека). Таким образом рост составит почти 40%.

Споры насчет справедливой величины тарифа на вывоз мусора начались еще в начале 2020 года . Как рассказал заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, в январе «Экология-Новосибирск» отправила жалобу в прокуратуру, а та перенаправила ее в ФАС.



Федеральная антимонопольная служба решила, что в платеж не включили достаточный фонд оплаты труда для водителей и погрузчиков мусора и не учли расходы регионального оператора на покупку контейнеров.

