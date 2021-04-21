Мешают снег, припаркованные машины и ломающиеся мусоровозы: «Экология-Новосибирск» объяснила горы мусора во дворах

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» объяснил, почему в марте и апреле мусорные площадки в городе были завалены мусором.

Площадки, по данным компании, могут быть переполнены из-за недостатка контейнеров, отклонения от графика транспортировки и людей, которые не заключают договор на вывоз мусора. В марте перебои с вывозом отходов происходили из-за неочищенных подъездных путей к мусорным бакам.

— В Центральном районе очень часто заблокированы подъездные пути к контейнерным площадкам припаркованными автомобилями. Кроме того, при ежедневной эксплуатации происходит поломка мусоровозов, — говорится в ответе «Экологии-Новосибирск» на запрос НГС.

