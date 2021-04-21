21 апреля среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 76.02
eur 91.75
Тема дняИз школ Новосибирска эвакуируют детей и учителей

Все новости

Все новости

Мешают снег, припаркованные машины и ломающиеся мусоровозы: «Экология-Новосибирск» объяснила горы мусора во дворах

В компании уверяют, что жалобы от населения есть, но мусор вывозят в течение двух-трех дней

484
3Обсудить

Поделиться

В центре, утверждают в компании, часто заблокирован проезд к мусорным контейнерам

В центре, утверждают в компании, часто заблокирован проезд к мусорным контейнерам

Поделиться

«Экология-Новосибирск» объяснила причины перебоев с вывозом мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» объяснил, почему в марте и апреле мусорные площадки в городе были завалены мусором.

Площадки, по данным компании, могут быть переполнены из-за недостатка контейнеров, отклонения от графика транспортировки и людей, которые не заключают договор на вывоз мусора. В марте перебои с вывозом отходов происходили из-за неочищенных подъездных путей к мусорным бакам.

— В Центральном районе очень часто заблокированы подъездные пути к контейнерным площадкам припаркованными автомобилями. Кроме того, при ежедневной эксплуатации происходит поломка мусоровозов, — говорится в ответе «Экологии-Новосибирск» на запрос НГС.

В марте и апреле регоператор получил 637 обращений о переполненности мусорных контейнеров. Компания уточняет, что заявки исполняют в течение двух-трех дней.

— На сегодняшний день ситуация в Центральном районе в целом стабилизирована. Для недопущения сбоя транспортирования отходов в летний период рассматривается возможность увеличения парка спецтехники, работающей на территории Центрального района, — добавили в «Экологии-Новосибирск».

В общественной приемной мэрии Новосибирска сообщили, что в марте и апреле поступило 19 жалоб на задержки с вывозом мусора. 6 из них — из Центрального района, по 3 — из Дзержинского, Кировского и Ленинского районов. По одному обращению прислали из Железнодорожного, Заельцовского, Первомайского и Октябрьского районов.

В мэрии уточнили, что информация о причинах перебоев с вывозом ТКО есть у регионального оператора.

— Стабильной ситуацию с вывозом ТКО на территории города Новосибирска назвать нельзя, периодически возникают вопросы с осуществлением деятельности регионального оператора. Специалисты мэрии неоднократно выражали обеспокоенность уровнем организации деятельности регоператора. В целях организации необходимого реагирования и принятия мер к своевременному вывозу ТКО в Министерство ЖКХиЭ НСО направлялись соответствующие письма, — сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики мэрии.

Накануне стало известно, что после публикации НГС материала о переполненных мусорках прокуратура Центрального района Новосибирска начала проверку. Она проверит, соблюдено ли законодательство в сфере ЖКХ.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ТКО«Экология-Новосибирск»вывоз мусораконтейнерные площадкимусор
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...