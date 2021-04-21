Мешают снег, припаркованные машины и ломающиеся мусоровозы: «Экология-Новосибирск» объяснила горы мусора во дворах

«Экология-Новосибирск» объяснила причины перебоев с вывозом мусора
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» объяснил, почему в марте и апреле мусорные площадки в городе были завалены мусором.
Площадки, по данным компании, могут быть переполнены из-за недостатка контейнеров, отклонения от графика транспортировки и людей, которые не заключают договор на вывоз мусора. В марте перебои с вывозом отходов происходили из-за неочищенных подъездных путей к мусорным бакам.
— В Центральном районе очень часто заблокированы подъездные пути к контейнерным площадкам припаркованными автомобилями. Кроме того, при ежедневной эксплуатации происходит поломка мусоровозов, — говорится в ответе «Экологии-Новосибирск» на запрос НГС.
В марте и апреле регоператор получил 637 обращений о переполненности мусорных контейнеров. Компания уточняет, что заявки исполняют в течение двух-трех дней.
— На сегодняшний день ситуация в Центральном районе в целом стабилизирована. Для недопущения сбоя транспортирования отходов в летний период рассматривается возможность увеличения парка спецтехники, работающей на территории Центрального района, — добавили в «Экологии-Новосибирск».
В общественной приемной мэрии Новосибирска сообщили, что в марте и апреле поступило 19 жалоб на задержки с вывозом мусора. 6 из них — из Центрального района, по 3 — из Дзержинского, Кировского и Ленинского районов. По одному обращению прислали из Железнодорожного, Заельцовского, Первомайского и Октябрьского районов.
В мэрии уточнили, что информация о причинах перебоев с вывозом ТКО есть у регионального оператора.
— Стабильной ситуацию с вывозом ТКО на территории города Новосибирска назвать нельзя, периодически возникают вопросы с осуществлением деятельности регионального оператора. Специалисты мэрии неоднократно выражали обеспокоенность уровнем организации деятельности регоператора. В целях организации необходимого реагирования и принятия мер к своевременному вывозу ТКО в Министерство ЖКХиЭ НСО направлялись соответствующие письма, — сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики мэрии.
Накануне стало известно, что после публикации НГС материала о переполненных мусорках прокуратура Центрального района Новосибирска начала проверку. Она проверит, соблюдено ли законодательство в сфере ЖКХ.