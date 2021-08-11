«Экология-Новосибирск» объяснила, почему мусор не вывозят вовремя. Жителям обещают пересчитать плату

«Экология-Новосибирск» пообещала пересчитать плату за вывоз мусора
Задержки с вывозом мусора в Центральном районе Новосибирска объяснили тем, что 15 экипажей мусоровозов неукомплектованы. Также их работе мешают неправильно припаркованные автомобили.
— Сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Центрального района обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было недоукомплектовано 15 экипажей мусоровозов, — сообщили НГС в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».
В компании добавили, что заболевших работников заменили сменными экипажами. Так как новые сотрудники еще не «откатали» маршруты, им требуется больше времени на вывоз ТКО. «Экология-Новосибирск» отметила, что обеспечивает работников антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Графики вывоза составляют так, чтобы экипажи, которые возвращаются со смены, не пересекались с теми, кто только заступает на работу.
— Усугубляют положение неправильно припаркованные автомобили. Экипажам мусоровозов приходится возвращаться на одну и ту же контейнерную площадку по нескольку раз, что нарушает порядок вывоза по маршрутному листу. Просим автовладельцев проявить понимание и парковать автомобили таким образом, чтобы крупногабаритная техника смогла проехать к контейнерной площадке и совершить разгрузку контейнеров, — добавили в «Экологии-Новосибирск».
Регоператор привлек дополнительные мусоровозы и новую спецтехнику для нормализации ситуации. Компания обещает пересчитать плату за услугу жителям домов, от которых мусор не увозили вовремя.
— Приносим извинения за доставленные неудобства жителям Новосибирска, — сказали в пресс-службе.
Ранее НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, куда можно обратиться, если мусор не вывозят вовремя. Читайте об этом в нашей инструкции.