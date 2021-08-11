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«Экология-Новосибирск» объяснила, почему мусор не вывозят вовремя. Жителям обещают пересчитать плату

Регоператор вывел новые машины для вывоза ТКО

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В начале августа многие мусорные площадки переполнились

В начале августа многие мусорные площадки переполнились

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«Экология-Новосибирск» пообещала пересчитать плату за вывоз мусора

Задержки с вывозом мусора в Центральном районе Новосибирска объяснили тем, что 15 экипажей мусоровозов неукомплектованы. Также их работе мешают неправильно припаркованные автомобили.

— Сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Центрального района обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было недоукомплектовано 15 экипажей мусоровозов, — сообщили НГС в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».

В компании добавили, что заболевших работников заменили сменными экипажами. Так как новые сотрудники еще не «откатали» маршруты, им требуется больше времени на вывоз ТКО. «Экология-Новосибирск» отметила, что обеспечивает работников антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Графики вывоза составляют так, чтобы экипажи, которые возвращаются со смены, не пересекались с теми, кто только заступает на работу.

— Усугубляют положение неправильно припаркованные автомобили. Экипажам мусоровозов приходится возвращаться на одну и ту же контейнерную площадку по нескольку раз, что нарушает порядок вывоза по маршрутному листу. Просим автовладельцев проявить понимание и парковать автомобили таким образом, чтобы крупногабаритная техника смогла проехать к контейнерной площадке и совершить разгрузку контейнеров, — добавили в «Экологии-Новосибирск».

Регоператор привлек дополнительные мусоровозы и новую спецтехнику для нормализации ситуации. Компания обещает пересчитать плату за услугу жителям домов, от которых мусор не увозили вовремя.

— Приносим извинения за доставленные неудобства жителям Новосибирска, — сказали в пресс-службе.

Ранее НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, куда можно обратиться, если мусор не вывозят вовремя. Читайте об этом в нашей инструкции.

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Центральный районвывоз мусораконтейнеры
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