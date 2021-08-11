«Экология-Новосибирск» объяснила, почему мусор не вывозят вовремя. Жителям обещают пересчитать плату

Задержки с вывозом мусора в Центральном районе Новосибирска объяснили тем, что 15 экипажей мусоровозов неукомплектованы. Также их работе мешают неправильно припаркованные автомобили.



— Сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Центрального района обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было недоукомплектовано 15 экипажей мусоровозов, — сообщили НГС в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».



В компании добавили, что заболевших работников заменили сменными экипажами. Так как новые сотрудники еще не «откатали» маршруты, им требуется больше времени на вывоз ТКО. «Экология-Новосибирск» отметила, что обеспечивает работников антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Графики вывоза составляют так, чтобы экипажи, которые возвращаются со смены, не пересекались с теми, кто только заступает на работу.