7 самых грязных дворов Новосибирска: посмотрите, как выглядит центр города

Новосибирцы жалуются на сбои в вывозе мусора
После публикации НГС о том, что в центре города не вывозят мусор, читатели продолжили присылать в редакцию фотографии заваленных мусором дворов. По словам жителей Новосибирска, постоянные звонки в «Экологию-Новосибирск» не помогают решить проблему.
В прошлом месяце, когда возникли проблемы с вывозом мусора, региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объяснил, с чем они связаны. По словам пресс-службы, тогда болели 25% водителей и операторов, также из строя вышли три автомобиля.
В этот понедельник, 9 августа, журналист НГС снова направил запрос в «Экологию-Новосибирск» с просьбой объяснить, что произошло на этот раз. Ответ пока не поступил.
Горожане регулярно жалуются на сбои в вывозе мусора в Центральном районе. НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, что нужно делать в такой ситуации.