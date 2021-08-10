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Тема дняКитайский агрегатор такси заходит в Новосибирск

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7 самых грязных дворов Новосибирска: посмотрите, как выглядит центр города

Контейнерные площадки утопают в бытовых отходах — жалобы властям и регоператору не помогают

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Так выглядят мусорные баки на Гоголя, 32. По словам местных жителей, мешки с мусором лежат там с субботы (то есть уже минимум четыре дня)

Так выглядят мусорные баки на Гоголя, 32. По словам местных жителей, мешки с мусором лежат там с субботы (то есть уже минимум четыре дня)

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Новосибирцы жалуются на сбои в вывозе мусора

После публикации НГС о том, что в центре города не вывозят мусор, читатели продолжили присылать в редакцию фотографии заваленных мусором дворов. По словам жителей Новосибирска, постоянные звонки в «Экологию-Новосибирск» не помогают решить проблему.

«Прочитали статью про мусор, адрес: Серебренниковская, 4/1. Это кошмар, неделю не вывозится мусор, ответ: "Составляем маршруты, ваши жалобы в работе"», — пишет местный житель

«Прочитали статью про мусор, адрес: Серебренниковская, 4/1. Это кошмар, неделю не вывозится мусор, ответ: "Составляем маршруты, ваши жалобы в работе"», — пишет местный житель

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Мусор во дворе на Красном проспекте, 49

Мусор во дворе на Красном проспекте, 49

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Так выглядит бак на Красном проспекте, 51/4

Так выглядит бак на Красном проспекте, 51/4

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А так — на Красном проспекте, 51/2

А так — на Красном проспекте, 51/2

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Мусор во дворе дома на Гоголя, 25. «Рядом детский сад. Детки играют на "свежем воздухе"»! — пишет читательница Вера

Мусор во дворе дома на Гоголя, 25. «Рядом детский сад. Детки играют на "свежем воздухе"»! — пишет читательница Вера

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«Каменская, 58, не вывозится мусор. Официальных комментариев от председателя и управляющего ТСЖ нет, остается строить догадки. С 6 августа жители начали бить тревогу, ежедневно звонили в диспетчерскую "Экология-Новосибирск", оставляли заявки и жалобы на вывоз мусора, но результатов нет. Сегодня 10 августа, мусор копится. Этой контейнерной площадкой пользуется ближайшие 5 домов», — жалуется местная жительница Оксана

«Каменская, 58, не вывозится мусор. Официальных комментариев от председателя и управляющего ТСЖ нет, остается строить догадки. С 6 августа жители начали бить тревогу, ежедневно звонили в диспетчерскую "Экология-Новосибирск", оставляли заявки и жалобы на вывоз мусора, но результатов нет. Сегодня 10 августа, мусор копится. Этой контейнерной площадкой пользуется ближайшие 5 домов», — жалуется местная жительница Оксана

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В прошлом месяце, когда возникли проблемы с вывозом мусора, региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объяснил, с чем они связаны. По словам пресс-службы, тогда болели 25% водителей и операторов, также из строя вышли три автомобиля.

В этот понедельник, 9 августа, журналист НГС снова направил запрос в «Экологию-Новосибирск» с просьбой объяснить, что произошло на этот раз. Ответ пока не поступил.

Горожане регулярно жалуются на сбои в вывозе мусора в Центральном районе. НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, что нужно делать в такой ситуации.

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мусоррегиональный оператор
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