Процедуру наблюдения ввели в отношении мусорного оператора «Экология-Новосибирск»

В отношении регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения, следует из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области. Сообщение датировано 7 февраля .



Процедура наблюдения применяется для сохранности имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Должнику также предоставляется возможность работать без долгов, это способствует изучению истинной картины возможности восстановления платежеспособности и продолжения деятельности должника. На этот период арбитраж утверждает временного управляющего. Процедура проходит под наблюдением кредиторов. От нее зависит дальнейшее развитие дела о банкротстве.