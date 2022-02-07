Процедуру наблюдения ввели в отношении мусорного оператора «Экология-Новосибирск»

В отношении регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения, следует из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области. Сообщение датировано
Процедура наблюдения применяется для сохранности имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Должнику также предоставляется возможность работать без долгов, это способствует изучению истинной картины возможности восстановления платежеспособности и продолжения деятельности должника. На этот период арбитраж утверждает временного управляющего. Процедура проходит под наблюдением кредиторов. От нее зависит дальнейшее развитие дела о банкротстве.
— В целях обеспечения стабильной деятельности по решению участников общества инициирована процедура введения наблюдения. Эта мера предпринята для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнения функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области, — рассказала ранее НГС директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова.
Она также подчеркнула, что процедура позволит вовремя платить зарплату сотрудникам и обеспечить работу с потребителями.
В конце 2021 года «Экология-Новосибирск» заявила, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. Общая сумма задолженности перед перевозчиками и кредиторами, указанная в исковом заявлении, составляет около 1,86 миллиарда рублей. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала.
Между тем правительство Новосибирской области планирует расторгать мусорную концессию с компанией «ВИС», об этом
— По поводу расторжения концессии: я уже сказал в своем выступлении, что в текущей редакции, без учета рекомендаций рабочей группы депутатов Заксобрания, концессия реализовываться не будет. Предпочтительный вариант внесения изменений в действующее соглашение — если это будет согласовано с ФАС. Этого не состоялось. Поэтому остается только один вариант — это расторжение концессии. Я это подтверждаю, — сказал губернатор.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось
НГС отправил запрос в группу «ВИС» по ситуации с предстоящим расторжением концессии еще