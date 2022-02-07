7 февраля понедельник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 2/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняОткрылись два новых ТЦ
Все новости
Все новости

Процедуру наблюдения ввели в отношении мусорного оператора «Экология-Новосибирск»

Долг регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами достиг почти 2 миллиардов рублей

1 173
17Обсудить

Поделиться

На минувшей неделе губернатор заявил о расторжении концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск»

На минувшей неделе губернатор заявил о расторжении концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск»

Поделиться

В отношении регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения, следует из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области. Сообщение датировано 7 февраля.

Процедура наблюдения применяется для сохранности имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Должнику также предоставляется возможность работать без долгов, это способствует изучению истинной картины возможности восстановления платежеспособности и продолжения деятельности должника. На этот период арбитраж утверждает временного управляющего. Процедура проходит под наблюдением кредиторов. От нее зависит дальнейшее развитие дела о банкротстве.

— В целях обеспечения стабильной деятельности по решению участников общества инициирована процедура введения наблюдения. Эта мера предпринята для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнения функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области, — рассказала ранее НГС директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Она также подчеркнула, что процедура позволит вовремя платить зарплату сотрудникам и обеспечить работу с потребителями.

В конце 2021 года «Экология-Новосибирск» заявила, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. Общая сумма задолженности перед перевозчиками и кредиторами, указанная в исковом заявлении, составляет около 1,86 миллиарда рублей. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала.

Между тем правительство Новосибирской области планирует расторгать мусорную концессию с компанией «ВИС», об этом 3 февраля сообщил губернатор Андрей Травников.

— По поводу расторжения концессии: я уже сказал в своем выступлении, что в текущей редакции, без учета рекомендаций рабочей группы депутатов Заксобрания, концессия реализовываться не будет. Предпочтительный вариант внесения изменений в действующее соглашение — если это будет согласовано с ФАС. Этого не состоялось. Поэтому остается только один вариант — это расторжение концессии. Я это подтверждаю, — сказал губернатор.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. Конечными владельцами компании являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей, прибыль — 2,9 миллиона.

НГС отправил запрос в группу «ВИС» по ситуации с предстоящим расторжением концессии еще 3 февраля, на момент публикации этого материала редакция не получила ответа. НГС направил повторный запрос.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«Экология-Новосибирск»мусормусорная концессия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter