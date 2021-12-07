Оздоровление или распродажа активов: что ждет «Экологию-Новосибирск» после начала банкротства

На прошлой неделе региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» заявил, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. Сам регоператор заявляет, что процедура нужна для оздоровления фирмы и обеспечения бесперебойной работы, в том числе на новогодние праздники. НГС поговорил с директором компании Ларисой Анисимовой, депутатом Заксобрания Новосибирской области из комиссии по ЖХК и тарифам Вадимом Агеенко и юристом Сергеем Карпекиным, чтобы разобраться, к чему может привести банкротство и что ждет регоператора.
Зачем начали банкротство
«Экология-Новосибирск» 3 декабря уведомила всех заинтересованных о том, что собирается обратиться в суд, чтобы ее признали несостоятельной. Сообщение об этом появилось в Федеральном реестре сведений о банкротстве.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» существует с 2012 года. Основной владелец ООО «Экология-Новосибирск» — группа «ВИС» (около 70%), крупный российский инфраструктурный холдинг, один из ключевых подрядчиков «Газпрома».
Известность компания приобрела в июле 2018 года, когда стала региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области. Согласно договору, компания должна была построить в регионе два мусоросортировочных комплекса и два больших полигона. Инвестиции в проект должны были составить 6,5 миллиарда рублей. Однако работы не начались, а местные жители выступили против строительства рядом с дачами. В результате концессию пришлось заморозить, но вывозом мусора компания продолжила заниматься.
В числе кредиторов регоператора в реестре указаны перевозчики мусора «Латранс», «ТБО», «НСТ» и МУП «САХ». По данным сервиса «Контур.Фокус», «Латранс» подавал иск к «Экологии-Новосибирск» на 320 миллионов рублей, «ТБО» — два иска на 59,8 и 47,7 миллиона, «НСТ» — на 128,5 миллиона. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» также подало два иска к «Экологии-Новосибирск» — на 97,2 и 44 миллиона, однако стороны утвердили мировое соглашение. Пока суд удовлетворил лишь один иск «ТБО» на 59,8 миллиона и иск «НСТ» на 128,5 миллиона. Второй иск «ТБО» находится на рассмотрении, заявление «Латранса» отклонено. НГС не удалось связаться с частью фирм, представители остальных отказались комментировать ситуацию.
Всего, по данным «Контур.Фокуса», за три года к компании было подано 49 исков на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей, из них за последние 12 месяцев — на 879 миллионов рублей. В рассмотрении суда находятся иски с общей суммой требований в 845 миллионов рублей, к взысканию представлены исполнительные листы на 56 миллионов.
В «Экологии-Новосибирск» заявляют, что приняли решение о начале процедуры наблюдения, чтобы отсрочить выплаты кредиторам, составить график погашения задолженности и обеспечить поэтапные расчеты.
— В целях обеспечения стабильной деятельности, по решению участников общества инициирована процедура введения наблюдения. Эта мера предпринята для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнения функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области, — рассказала НГС директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова.
Глава компании подчеркнула, что процедура позволит вовремя платить зарплату сотрудникам и обеспечить работу с потребителями.
Перспективы дел о банкротстве
Новосибирский юрист Сергей Карпекин объяснил НГС, что процедура наблюдения, о которой рассказала Лариса Анисимова, — первый этап банкротства компании.
— Сначала суд проверяет заявленные требования. На банкротство может подать кредитор, а может — сама организация. Если суд признает заявление обоснованным, то первая процедура — наблюдение. При этом назначается арбитражный управляющий, который составляет реестр кредиторов, проводит их собрание, готовит финансовый анализ деятельности предприятия. На следующем этапе фирму могут признать банкротом и открыть конкурсное производство с продажей активов. Либо может начаться процесс финансового оздоровления, — объяснил специалист.
Юрист рассказал, что под оздоровлением компании понимают возможность договориться с кредиторами, подписать с ними мировое соглашение, также фирма может продать некоторые активы. В таком случае процедура банкротства прекращается. Но в большинстве случаев, говорит Сергей Карпекин, за наблюдением следует начало конкурсного производства.
— Когда арбитражный управляющий проведет все необходимые действия, то будет заседание суда, который рассмотрит результаты этой работы и примет решение, — пояснил специалист. — Кредиторы могут ходатайствовать о заключении мирового соглашения и выходе из процедуры, но, как правило, все переходит в конкурсное производство. Происходит признание компании банкротом и реализация имущества.
Если до начала процедуры наблюдения к компании подавали иски и судебные приставы начали взыскивать долги, то этот процесс приостанавливается. Также прекращается начисление пеней и штрафов. Главная цель этой стадии — создание реестра кредиторов.
— Если предприятие действительно банкрот, то кредиторам ничего не остается. Либо само предприятие подает на банкротство, либо кредиторы заявляются с такими требованиями. Всё зависит от того, каким имуществом располагает «Экология-Новосибирск». Для кредиторов это не лучше или хуже, это неизбежная ситуация, когда предприятие не может рассчитаться со своими долгами. С точки зрения справедливости процедура необходима, — объяснил Сергей Карпекин.
Кто будет вывозить мусор
По словам депутата Законодательного собрания НСО, члена комитета по ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко, власти могут расторгнуть договор с компанией, если она не сможет платить подрядчикам и субподрядчикам.
— Есть целая глава соглашения о том, как регоператор лишается статуса. Одна из основных причин — невозможность исполнять свои обязанности. К таким относятся расчеты с перевозчиками, полигонами. После признания банкротом арестовываются счета, у нее по соглашению уже не будет возможности рассчитаться, — заявил депутат.
Агеенко отметил, что за прошедшие три года с момента, как «Экология-Новосибирск» стала регоператором, ее прибыль сократилась. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка фирмы в 2019 году составляла 2,7 миллиарда рублей, в 2020-м — 2,5 миллиарда. Прибыль за этот период сократилась с 26,4 до 2,8 миллиона рублей.
— Если из валовой выручки у нее «вылезет» 500–600 миллионов, то это натуральное банкротство. Я не понимаю позицию нашего МинЖКХ. Они всё это прекрасно видели, финансовую деятельность отслеживали, — добавил депутат.
Ранее губернатор НСО Андрей Травников заявил, что с «Экологией-Новосибирск» могут расторгнуть контракт в 2022 году. Однако никаких действий для этого не предприняли. Лариса Анисимова заявляет, что в ближайшее время этого не произойдет.
— В январе 2022 года в области и городе не будет смены операторов по транспортированию, работа будет вестись в штатном режиме с учетом увеличения объемов отходов, — заверила нас глава регоператора.
Редакция НГС направила запрос о будущем концессии в региональное МинЖКХ.
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