Оздоровление или распродажа активов: что ждет «Экологию-Новосибирск» после начала банкротства

Зачем начали банкротство



«Экология-Новосибирск» 3 декабря уведомила всех заинтересованных о том, что собирается обратиться в суд, чтобы ее признали несостоятельной. Сообщение об этом появилось в Федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» существует с 2012 года. Основной владелец ООО «Экология-Новосибирск» — группа «ВИС» (около 70%), крупный российский инфраструктурный холдинг, один из ключевых подрядчиков «Газпрома».



Известность компания приобрела в июле 2018 года, когда стала региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области. Согласно договору, компания должна была построить в регионе два мусоросортировочных комплекса и два больших полигона. Инвестиции в проект должны были составить 6,5 миллиарда рублей. Однако работы не начались, а местные жители выступили против строительства рядом с дачами. В результате концессию пришлось заморозить, но вывозом мусора компания продолжила заниматься.

В числе кредиторов регоператора в реестре указаны перевозчики мусора «Латранс», «ТБО», «НСТ» и МУП «САХ». По данным сервиса «Контур.Фокус», «Латранс» подавал иск к «Экологии-Новосибирск» на 320 миллионов рублей, «ТБО» — два иска на 59,8 и 47,7 миллиона, «НСТ» — на 128,5 миллиона. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» также подало два иска к «Экологии-Новосибирск» — на 97,2 и 44 миллиона, однако стороны утвердили мировое соглашение. Пока суд удовлетворил лишь один иск «ТБО» на 59,8 миллиона и иск «НСТ» на 128,5 миллиона. Второй иск «ТБО» находится на рассмотрении, заявление «Латранса» отклонено. НГС не удалось связаться с частью фирм, представители остальных отказались комментировать ситуацию.