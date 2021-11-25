«Трасса забита полицией». К Плотниково стянули силовиков и автозак — что там происходит

В Новосибирский район к селам Плотниково и Жеребцово сегодня утром приехал кортеж из полицейских машин и автозаков. Авто также расположились на трассе, ведущей к Новосибирску.
Как предположил председатель садового товарищества «Строитель-1» (недалеко от Плотниково) Дмитрий Маклаков, внимание правоохранительных органов связано с ранее планирующимся автопробегом по маршруту Плотниково — Новосибирск. Этим жестом жители Плотниковского и Раздольненского сельсоветов хотели выразить свой протест против размещения мусорного полигона в этом районе.
— Вообще вся трасса, по сути, забита полицейскими экипажами. Люди насчитали до 10 машин. На фото присутствуют также два автобуса, автозак, люди с большими погонами стоят. Всё для того, чтобы не случилось автопробега. Люди подходят к полиции и спрашивают: «А что происходит?», им говорят: «Учения», спрашивают: «А какие учения?» — «Секретные». Тогда люди в шутку желают им чистого воздуха и чистой воды, — пояснил Дмитрий Маклаков. В подтверждение своих слов он предоставил скриншоты переписок местных жителей в чате, а также фото и видео, на которых видны экипажи правоохранителей.
Информацию об экипажах ДПС подтвердила и еще одна местная жительница и участница чата — Екатерина:
— Стояли утром на конечной остановке возле «Магнита» и там, где старый пост, возле шиномонтажки. Видела, когда утром ехала в Новосибирск, они почти каждого останавливали, кто ехал из Новосибирска в Раздольное. Так эти машины и сейчас там стоят. У «Магнита» где-то экипажа три, а вот на повороте на Раздольное вроде бы две машины, — рассказала Екатерина.
Дмитрий Маклаков — организатор автопробега, призванного обратить внимание на проблему размещения мусорного полигона в районе Плотниково. Акция должна была состояться сегодня, 25 ноября, для чего Дмитрий дважды направлял документы в мэрию. Однако оба раза ему отказали в проведении акции, сославшись на неправильное оформление заявки, санитарно-эпидемиологическую ситуацию и нарушение сроков подачи заявки (документ должен подаваться не позднее 15 дней до акции).
После того как из мэрии пришел повторный отказ, Дмитрию поступило несколько звонков, в том числе из Центра «Э».
— Звонили с вопросом, планирую ли я проводить автопробег или нет. А вчера позвонили из ГУ МВД Новосибирска, тоже с тем же вопросом, я сказал: «Я-то не планирую, нам же отказали, но народ может в любом случае собраться и поехать». Потому что уже достала эта ситуация с полигоном! Власти сами создают эту горячую точку! В результате сегодня наблюдаем эту ситуацию с автозаками, с патрульными машинами, — объяснил он.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, однако на момент публикации ответа не поступило.
В Новосибирске функционируют два мусорных полигона. НГС рассказывал, как выглядит жизнь в районе постоянно тлеющей Хилокской свалки и гигантского Гусинобродского полигона, разместившегося по соседству с дачными обществами. Новый городской полигон может разместиться недалеко от Плотниково — его перспективы весьма реальны, поэтому еще весной 2,7 миллиона квадратных метров лесной местности были переведены из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию — земли промышленности. Почему новый полигон не станет спасением в деле освобождения города от мусора и с какими реалиями придется столкнуться жителям ближайших к свалке домов (расстояние составит менее 1 километра), мы рассказывали в этом материале.