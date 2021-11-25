«Трасса забита полицией». К Плотниково стянули силовиков и автозак — что там происходит

— Вообще вся трасса, по сути, забита полицейскими экипажами. Люди насчитали до 10 машин. На фото присутствуют также два автобуса, автозак, люди с большими погонами стоят. Всё для того, чтобы не случилось автопробега. Люди подходят к полиции и спрашивают: «А что происходит?», им говорят: «Учения», спрашивают: «А какие учения?» — «Секретные». Тогда люди в шутку желают им чистого воздуха и чистой воды, — пояснил Дмитрий Маклаков. В подтверждение своих слов он предоставил скриншоты переписок местных жителей в чате, а также фото и видео, на которых видны экипажи правоохранителей.



Информацию об экипажах ДПС подтвердила и еще одна местная жительница и участница чата — Екатерина:



— Стояли утром на конечной остановке возле «Магнита» и там, где старый пост, возле шиномонтажки. Видела, когда утром ехала в Новосибирск, они почти каждого останавливали, кто ехал из Новосибирска в Раздольное. Так эти машины и сейчас там стоят. У «Магнита» где-то экипажа три, а вот на повороте на Раздольное вроде бы две машины, — рассказала Екатерина.