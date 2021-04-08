Под Новосибирском нашли новое место, где может появиться мусоросортировочный комплекс. Пока участок будут изучать

В правительстве Новосибирской области рассказали, что никто не возобновлял замороженную в 2017 году концессию по строительству мусороперерабатывающих комплексов.

— В понедельник было принято решение о переводе земельного участка в Раздоленском сельском совете из категорий земель сельхозназначения в категорию земель, в том числе для размещения твердых коммунальных отходов. Это не тот земельный участок, который был и есть пока в концессионном соглашении. Соглашение сейчас по-прежнему заморожено, и наша рабочая группа совместно с компанией «ВИС» рассматривает возможность по его разморозке и продолжении его реализации. Это другой земельный участок. По тому земельному участку (возле Издревой. — Прим. ред.) все решения были приняты, что он невозможен к использованию. Прежде всего потому, что он прилегает к аэродрому, — рассказал корреспонденту НГС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.