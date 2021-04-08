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Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

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Под Новосибирском нашли новое место, где может появиться мусоросортировочный комплекс. Пока участок будут изучать

Площадь участка — 271 гектар, его уже вывели из категории земель сельхозназначения

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В правительстве Новосибирской области не исключают, что концессионное соглашение может быть разморожено

В правительстве Новосибирской области не исключают, что концессионное соглашение может быть разморожено

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Под Новосибирском нашли новое место для строительства мусорного комплекса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о переводе 271 гектара земли под Новосибирском под возможное строительство мусоросортировочного комплекса.

Документ опубликован 7 апреля на сайте правительства региона. Речь идет об участке в Раздоленском сельском совете.

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В правительстве Новосибирской области рассказали, что никто не возобновлял замороженную в 2017 году концессию по строительству мусороперерабатывающих комплексов.

— В понедельник было принято решение о переводе земельного участка в Раздоленском сельском совете из категорий земель сельхозназначения в категорию земель, в том числе для размещения твердых коммунальных отходов. Это не тот земельный участок, который был и есть пока в концессионном соглашении. Соглашение сейчас по-прежнему заморожено, и наша рабочая группа совместно с компанией «ВИС» рассматривает возможность по его разморозке и продолжении его реализации. Это другой земельный участок. По тому земельному участку (возле Издревой. — Прим. ред.) все решения были приняты, что он невозможен к использованию. Прежде всего потому, что он прилегает к аэродрому, — рассказал корреспонденту НГС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Участок находится между селами Гусиный Брод и Репьево

Участок находится между селами Гусиный Брод и Репьево

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Сергей Семка объяснил, что участок между Гусиным Бродом и Репьево перевели из одной категории в другую для изучения.

— На этот участок никто не сможет выйти для проектирования без проведения геологического изучения. Как только снег стает, мы договорились с компанией «ВИС» — они выйдут на геологическое изучение этого участка. Если там будут истоки ручьев, рек, то его нельзя будет использовать, — добавил заместитель губернатора. — Распоряжение правительства о переводе земельного участка — это один из шагов в цепи тех процедур, которые были сделаны. В том числе по изменению генплана Раздоленского сельского совета, проведению публичных слушаний.

В свое время мусорная концессия, которая заморожена уже четыре года, неоднократно критиковалась и вызывала бурный протест горожан и депутатов. Экологи отмечали, что запланированный тогда полигон у Издревой находится в непосредственной близости к городской черте, садовым товариществам и аэродрому завода имени Чкалова.

В 2017 года новосибирцы устраивали митинги против мусорной концессии возле ГПНТБ. На одном из них прошел перформанс: два мусорных титана, Филогуст Ноздревой и Никола Переработчик, бились за то, кому достанется мусорная корона Новосибирской области. В итоге тогда еще врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился официально уведомить концессионера о выходе региона из концессионного соглашения. Концессионное соглашение до сих пор остается замороженным.

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