«Мы уже привыкли так жить»: как выглядит район, где дома соседствуют с гигантской свалкой и колонией (кадры с высоты)

К коммунальным и бытовым проблемам добавляются неприятности из-за полигона — это вонь и бегущие в дом тараканы. Пару лет назад ситуация стала совсем невыносимой, дом буквально наводнили насекомые.



— Когда я варила компот и таракан у меня упал в компот, тут у меня уже терпение не выдержало. Сейчас опять, говорят, появились, свалка же рядом! Ну как: не потравишь — мы тут все задохнемся из-за них, а если потравишь, еще терпимо, — продолжает старшая по дому. — А свалка эта постоянно горит, но сейчас хоть приглушают, что ли. А один год так горела страшно, что мы света белого не видели. Город задыхался, а мы тем более, хоть противогазы надевай.



— Как мы здесь живем — комедия сплошная! — горько ухмыляется Юлия Михайловна. — Туда-то, на свалку, деньги выделяют, но дезинфекцию никакую не проводят. У нас тут уже однажды даже крышу вскрывали, потому что тараканы чуть с потолка не сыпались! РебЕнка кладешь спать и ушки ему ваткой закрываешь, чтобы тараканы не лезли. Что уж говорить, холодильник открываешь, а там тоже тараканы! Как они туда попадали?