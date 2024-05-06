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Бизнес Более 160 квартир и 100 номеров: высотный дом с гостиницей построят рядом с Ипподромской

Более 160 квартир и 100 номеров: высотный дом с гостиницей построят рядом с Ипподромской

Разрешение на строительство выдала мэрия

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Речь идет об участке на улице Семьи Шамшиных

В Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство дома с гостиницей и встроенно-пристроенной автостоянкой. Здание появится в Центральном районе.

Речь идет об участке на Семьи Шамшиных вблизи улиц Ипподромской и Октябрьской. Разрешение на возведение здания выдали 2 мая.

— Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, гостиницей и встроенно-пристроенной автостоянкой, — сказано в наименовании объекта.

Площадь земельного участка составляет более 4,2 тысячи квадратных метров, здание имеет несколько секций, его планируется возвести в два этапа. Первый этап включает жилую часть и встроенную автостоянку. Речь идет о многоквартирном доме.

В здании планируется разместить 15 этажей, в том числе два подземных. Высота дома составит 44,85 метра, в нем обустроят 139 машино-мест и 168 квартир. Кроме того, объект предполагает места общего пользования.

— Количество помещений мест общего пользования — 4, площадь автомойки — 104,15 кв. м, площадь кафе — 142,61 кв. м, площадь торговых помещений — 937,09 кв. м, количество торговых помещений — 8, — сказано в документах.

Второй этап строительства включает возведение 10-ти этажной гостиницы. Площадь объекта составит более 5,4 тысячи квадратных метров, в нем разместят 111 помещений. Судя по документам, в гостинице планируется создать 109 номеров, в том числе 101 однокомнатную студию, и 8 двухкомнатных.

Разрешение на строительство действует до 2 августа 2027 года, его выдали ООО Специализированный застройщик «Юнит.Центр».

По данным «Контур.Фокуса», ООО СЗ «Юнит.Центр» образовали в 2023 году в Новосибирске, учредителями фирмы выступают Александр Говоров и Игорь Гладких (по 50% доли). Говоров числится участником 10 организаций, в том числе ООО «Юнитград», СЗ «Юнит.Квартал», Гладких — участник 8 компаний. Оба бизнесмена являются совладельцами ООО СЗ «Юнит» — на сайте «Дом.РФ» сказано, что компания выступает застройщиком квартала Willart.

НГС отравил запрос представителям ООО СЗ «Юнит».

В январе стало известно, что на левом берегу Новосибирска появится гостиница. Ее построят в здании на улице Станиславского.

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Мэрия Новосибирск Гостиница Разрешение на строительство
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