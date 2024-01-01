Новую гостиницу построят в Новосибирске — она появится на месте научного издательства

Новая гостиница появится на левом берегу Новосибирска. Заведение построят в здании на улице Станиславского, в котором располагалось одно из издательств города.
Разрешение на строительство сооружения выдала мэрия Новосибирска 27 декабря. В документах указано, что речь идет о реконструкции нежилого здания в гостиницу с объектами для продажи товаров в Ленинском районе.
Площадь участка, на котором появится заведение, составляет 9,8 тысячи квадратных метров. По данным кадастровой карты, речь идет о реконструкции здания, которое находится по улице Станиславского, 25. В нем ранее числилось издательство «Наука».
— <…> количество номеров — 280, площадь номеров — 8368,55 кв. м, площадь встроенных помещений (магазины) — 2097,27 кв. м, количество встроенных помещений (магазины) — 7, — сказано в документах.
Разрешение на строительство действует до 27 июня 2025 года. Документ выдали ООО «Специализированный застройщик «Диадема».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Специализированный застройщик «Диадема» образовали в 2022 году в Новосибирске, директором компании выступает Глеб Половников, он также числится руководителем ООО «СЗ Расцветай на Гоголя», «Расцветай Инвест» и других. Учредителем организации является Владислав Савельев — он также выступает владельцем нескольких компаний, в том числе фирмы «Расцветай Инвест».
О том, что компания «Диадема» стала победителем конкурса по реализации недвижимости бывшего издательства «Наука» в Новосибирске, стало известно летом этого года. Речь идет об участке в 1 га и пяти зданиях. Активы принадлежали ликвидированному в 2022 году ФГУП «Издательство «Наука»». Его правопреемником стало ФГБУ «Издательство «Наука»».
В декабре в Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство учебного центра с помещениями гостиницы. Заведение появится в Октябрьском районе.