Новую гостиницу построят в Новосибирске — она появится на месте научного издательства

Новая гостиница появится на левом берегу Новосибирска. Заведение построят в здании на улице Станиславского, в котором располагалось одно из издательств города.



Разрешение на строительство сооружения выдала мэрия Новосибирска 27 декабря. В документах указано, что речь идет о реконструкции нежилого здания в гостиницу с объектами для продажи товаров в Ленинском районе.

