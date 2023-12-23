219 номеров и рестораны: 13-этажный учебный центр с гостиницей появится в Новосибирске — где его построят

В Октябрьском районе Новосибирска появится учебный центр с помещениями гостиницы. Разрешение на строительство сооружения выдала мэрия в начале декабря.
На муниципальном портале Новосибирска указано, что речь идет о реконструкции объекта незавершенного строительства в здание учебного центра с помещениями гостиницы и подземной автостоянкой. В документах указано, что площадь земельного участка, где планируется возвести объект, составляет более 3,4 тысячи квадратных метров, он находится на Кошурникова вблизи перекрестка с улицей Федосеева.
Площадь объекта составит 16,6 тысячи квадратных метров, в нем возведут 15 этажей, в том числе 2 подземных. Высота здания составит 43,8 метра, в нем разместят 329 нежилых помещений. Сооружение предполагает 45 машино-мест.
Указано, что в здании построят 219 номеров гостиницы, общая площадь которых составит 7,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, в нем разместят тренажерный, конференц-залы, а также помещения общественного назначения — рестораны.
— <…> площадь учебного центра переподготовки и повышения квалификации специалистов — 400,12 кв. м, площадь помещений мест общего пользования — 4495,22 кв. м, количество помещений мест общего пользования — 102, — сказано в документах.
Разрешение на строительство выдали ООО Специализированный застройщик «Офис Пропертис». Оно действует до 6 мая 2026 года. НГС направил запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
По данным «Контур.Фокуса», ООО СЗ «Офис Пропертис» образовали в 2006 году в Новосибирске, директором и учредителем компании выступает Егор Панасенко — совладелец и гендиректор ООО «Баутехник-Инвест». На конец 2022 года баланс ООО СЗ «Офис Пропертис» составил 6,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 45 тысяч рублей. На сайте «Дом.РФ» сказано, что организация входит в ГК «Баутехник», СЗ «Офис Пропертис» стал застройщиком Apartville на Кошурникова.
О планах по строительству сооружения НГС сообщал в сентябре этого года. Как рассказал изданию директор «Офис Пропертис» Егор Панасенко, 12-этажная гостиница станет продолжением сети Apartville.Специалист уточнял, проект предусматривает строительство двухуровневой автомобильной стоянки.