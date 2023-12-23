219 номеров и рестораны: 13-этажный учебный центр с гостиницей появится в Новосибирске — где его построят

В Октябрьском районе Новосибирска появится учебный центр с помещениями гостиницы. Разрешение на строительство сооружения выдала мэрия в начале декабря.



На муниципальном портале Новосибирска указано, что речь идет о реконструкции объекта незавершенного строительства в здание учебного центра с помещениями гостиницы и подземной автостоянкой. В документах указано, что площадь земельного участка, где планируется возвести объект, составляет более 3,4 тысячи квадратных метров, он находится на Кошурникова вблизи перекрестка с улицей Федосеева.

