Недостроенный учебный центр на Кошурникова превратят в 12-этажную гостиницу

В Новосибирске на месте недостроенного центра переподготовки кадров между Федосеева,2 и Кошурникова, 22/6 появится двенадцатиэтажная гостиница. Права на зависший на этапе фундамента объект выкупила строительная компания «Офис Пропертис», связанная с ГК «Баутехник».
По словам Татьяны Подкопаевой из дома №2 по ул.Федосеева, не все местные жители рады такой перспективе.
— Изначально здесь заявлялся пятиэтажный учебный центр, а теперь — двенадцатиэтажная гостиница. Сами понимаете, разница есть и притом существенная. Мы переживаем, что из наших окон не будет видно света из-за нарушения СНиПов и строительных правил. Какой в гостинице будет контингент, неизвестно. У нас сейчас отхватили два ряда парковочных мест, — говорит Подкопаева.
Обеспокоенные люди созывают собрания собственников жилья, чтобы противостоять строительству.
По данным мэрии Новосибирска, ранее земельный участок, на котором сейчас возобновились строительные работы, арендовало АНО ДПО «Региональный институт повышения квалификации» для строительства учебного центра профессиональной переподготовки кадров. Но сил застройщика довести до конца начатое не хватило, объект заморозили и зарегистрировали как незавершенку.
НГС связался с новым арендатором земли, чтобы узнать о его планах.
— Мы реконструируем объект в 12-этажную гостиницу. Она будет продолжением сети «Apartville», такой же, как на Некрасова, 65/1, только этажностью выше. В этом же здании будет располагаться и центр повышения квалификации, от планов на него предыдущий арендатор не отказывается. Проектом предусмотрено и строительство двухуровневой автомобильной стоянки, — рассказал НГС директор «Офис Пропертис» Егор Панасенко.
ООО «Специализированный застройщик «Офис Пропертис» возглавляет директор «Баутехник-Инвест» Егор Панасенко. Обе компании специализируются на достройке проблемных объектов. Другая фирма Панасенко «Баутехник-Т» завершала легендарный новосибирский долгострой на ул. Тульской. Дом все-таки сдали в эксплуатацию, но отзывы новосёлов оказались не самыми лестными.
Застройщик также заявил о планах провести благоустройство тротуаров на улице Кошурникова, в том числе за пределами границ арендованного участка.
— Это было одним из условий договоренностей с мэрией. Мы презентовали и согласовали план по благоустройству прилегающих территорий. Напряжение людей понимаем, мы вернем людям парковку, когда закончим с переносом коммуникаций, — добавил Панасенко.
Из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС следует, что в конце 2022 года земельному участку изменили вид разрешенного использования, «дополнив его пунктом «гостиничное обслуживание и гостиницы»».
Конкретного плана благоустройства прилегающих к земельному участку территорий НГС на момент публикации не удалось добиться ни от мэрии, ни от застройщика. Впрочем, в пресс-службе городской администрации обещали свой ответ дополнить, а застройщик — «в ближайшие дни опубликовать всю предусмотренную законодательством информацию на сайте Группы компании «Баутехник».
Ранее НГС рассказал историю парковки-оборотня с Первомайки. Хитрый застройщик построил вместо стоянки торговую галерею — о нарушении знали все. Но оспорить действия застройщика не удалось: мэрия пропустила ключевое судебное заседание и сроки подачи апелляции.