Недостроенный учебный центр на Кошурникова превратят в 12-этажную гостиницу

По словам Татьяны Подкопаевой из дома №2 по ул.Федосеева, не все местные жители рады такой перспективе.



— Изначально здесь заявлялся пятиэтажный учебный центр, а теперь — двенадцатиэтажная гостиница. Сами понимаете, разница есть и притом существенная. Мы переживаем, что из наших окон не будет видно света из-за нарушения СНиПов и строительных правил. Какой в гостинице будет контингент, неизвестно. У нас сейчас отхватили два ряда парковочных мест, — говорит Подкопаева.

