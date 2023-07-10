Парковка-оборотень. Как хитрый застройщик построил вместо стоянки торговую галерею — о нарушении знали все

На улице Первомайской в Новосибирске застройщик получил разрешение на строительство открытой автостоянки, но возвел вместо нее галерею магазинов. Прокуратура, мэрия и Госстройнадзор о нарушениях знали, но застройщику удалось оформить объект в собственность. Как так получилось, кто виноват и что с этим можно сделать? Ответы на эти вопросы искал журналист Виктор Бобровников.
«Город потерял деньги»
На улице Первомайской, 55 относительно недавно появилась новая торговая галерея. Большой павильон, в котором уже работают несколько магазинов, построил Торговый дом «Уголь». Вот только землю компания получала для строительства автостоянки. Несостыковку заметил помощник депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной Алексей Гриценко.
— Я изучал комплексную схему организации дорожного движения от 2019 года, в документе этот участок был выделен под отстой большегрузов. Строительство на нем началось в 2021 году, по документам там должна была появиться парковка открытого типа. Почему-то эта парковка начала строиться с крышей, — говорит Гриценко. — Летом 2022 года к объекту пристроили похожее на котельную здание.
Гриценко написал жалобы в департамент строительства мэрии Новосибирска и профильный департамент правительства Новосибирской области. Из ответов (есть в распоряжении НГС) следует, что Торговый дом «Уголь» не получал разрешения на реконструкцию объекта.
— Застройщик самовольно возвел крытые здания на участке под открытую стоянку. В связи с тем, что нарушения были выявлены, мы ожидали какой-то реакции надзорных органов. Но на дворе середина 2023 года, а никаких подвижек нет. Сейчас нам объясняют, что собственник в суде зарегистрировал право собственности на магазин, а в кадастровой карте назначение участка сменилось с парковки на объекты придорожного сервиса, — добавил Гриценко. — Из-за этой ситуации город потерял деньги: стоимость участка под парковку дешевле земли под такие объекты.
Реакция органов
Прокуратуре сообщили о нарушении правил землепользования в сентябре 2022 года, но надзорный орган делегировал рассмотрение вопроса Инспекции Госстройнадзора.
— В прокуратуру поступила информация о незаконной реконструкции объекта капитального строительства, которая 28.09.2022 направлена прокурором для рассмотрения в Инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области. Органами прокуратуры проверка по указанной информации не проводилась, — говорится в ответе прокуратуры НГС.
Выездная проверка Инспекции Госстройнадзора нарушения подтвердила.
— Установлено, что в ранее выстроенном здании автостоянки дополнительно смонтированы ограждающие светопрозрачные конструкции. Также к одной из сторон здания выполнена одноэтажная пристройка с дымовыми трубами (предположительно, газовая котельная). Инспекцией в Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска направлено уведомление о выявлении самовольной постройки для принятия мер, — сообщили НГС в ведомстве.
Мэрия, как объяснили в инспекции, далее может принять решение о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с законом, обратиться с таким иском в суд или же решить, что постройка самовольной не является.
Ответчик в суд не явился
В мэрии Новосибирска, в свою очередь, кивают на прокуратуру и Инспекцию Госстройнадзора.
— С момента начала реконструкции объекта администрацией района направлялись письма в ИГСН, а также прокуратуру Первомайского района о принятии мер в отношении собственника здания. В настоящее время право собственности на реконструированный объект — здание магазина признано по решению абитражного суда от 26.12.2022, — сообщили в мэрии на жалобу Алексея Гриценко.
По материалам дела в арбитражном суде, с иском о признании права собственности в суд обратился «Уголь». Ответчик — мэрия Новосибирска — на заседание не явился, и судья признал право застройщика на магазин. Мэрия подала апелляцию, но слишком поздно: процессуальные сроки вышли.
— Мэрия Новосибирска не предоставила доказательств уважительных причин пропуска судебного заседания. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы удовлетворению не подлежит, — говорится в решении арбитражного суда.
Журналист НГС 5 июля отправилась на Первомайскую, 55. Перед ее глазами предстал даже не магазин, а целая галерея магазинов и офисов. В здании работает маникюрный салон, магазины обуви и одежды, супермаркет «Пятерочка», цветочный магазин. Судя по вывескам, скоро откроются хлебная лавка, аптека и филиал частной пивоварни.
Что дальше
Корреспондент НГС неоднократно пытался получить комментарий представителя ТД «Уголь». По указанным в открытых источниках телефонам неизменно отвечают, что не имеют отношения к фирме.
— Группа компаний «Собер» управляет объектами недвижимости Торгового дома «Уголь». Вы туда за комментарием обратитесь, — сообщили НГС по одному из контактных телефонов «Угля».
Журналист НГС позвонил в «Собер», его телефон записали и обещали перезвонить. На момент публикации редакция не получила обратной связи.
Директор ООО Торговый Дом «Уголь» — Евгений Соколов, он же — учредитель ООО «Собер-Инвест», «Инвест-Проект» и «УК Собер», в прошлом — гендиректор ЗАО «Связной Сибирь». На конец 2022 года «Уголь» указал чистый убыток в 236 тысяч рублей. Среди учредителей компании также указаны Сергей Нестеров и Елена Соколова.
НГС поинтересовался у мэрии Новосибирска дальнейшими планами по самовольно возведенному магазину.
— Этот вопрос рассматривался 18 мая на заседании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска. Владельцу выдвинуто требование привести объект в соответствие заявленной цели: то есть сделать из него открытую автостоянку к 30 сентября 2023 года, — сообщили НГС в администрации Первомайского района Новосибирска.
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев считает, что в городе сложилась широкая практика строительства фейковых и обманных объектов, по которым видно: они явно не то, чем являются по документам.
— Это связано в первую очередь с тем, что строят на арендованной муниципалитетом земле и поменять договор аренды очень проблематично. Можно нарваться на претензии ФАС, как это случилось на городском пляже — там поменяли аренду со спортивного объекта на гостиницу, — объяснил Рязанцев. — В городе сдаются в эксплуатацию странные объекты, такие как гостиница на 3 номера, стоянка без въезда внутрь. Так же можно просто построить объект, а эксплуатировать его совершенно по-другому, как, например, школу искусств на Мочищенском шоссе.
По словам общественника, это позволяет недобросовестным застройщикам избежать здоровой конкуренции во время торгов, а также снизить кадастровую стоимость земли и суммы налогов.
Таких примеров в Новосибирске достаточно много — НГС публиковал обзор самых наглых нарушений. И подробно рассказывал, как работают такие схемы.