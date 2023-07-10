Парковка-оборотень. Как хитрый застройщик построил вместо стоянки торговую галерею — о нарушении знали все

«Город потерял деньги»

На улице Первомайской, 55 относительно недавно появилась новая торговая галерея. Большой павильон, в котором уже работают несколько магазинов, построил Торговый дом «Уголь». Вот только землю компания получала для строительства автостоянки. Несостыковку заметил помощник депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной Алексей Гриценко.



— Я изучал комплексную схему организации дорожного движения от 2019 года, в документе этот участок был выделен под отстой большегрузов. Строительство на нем началось в 2021 году, по документам там должна была появиться парковка открытого типа. Почему-то эта парковка начала строиться с крышей, — говорит Гриценко. — Летом 2022 года к объекту пристроили похожее на котельную здание.