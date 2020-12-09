Детский центр превратился в автостоянку, а потом в магазин. Как Новосибирск теряет миллионы из-за хитрых схем

Мэрия Новосибирска разрешила превратить автостоянку в магазин
Мэр Анатолий Локоть узаконил открытие магазина в странном объекте, построенном во дворах улицы Котовского, где по планам изначально должен был быть детский центр, а потом крытая стоянка, но не появилось ни того, ни другого. Легализация магазина случилась несмотря на протесты местных жителей и депутата горсовета по этому округу. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев рассказал корреспонденту НГС Илье Калинину, сколько миллионов рублей не попадает в городской бюджет из-за подобных схем.
В середине ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление
В документе говорится, что владельцы строения, которое расположено на этом участке и до последнего времени считалось крытой парковкой, теперь могут организовать в нем магазин. Всё это случилось после почти пятилетней битвы местных жителей и депутата горсовета со странной постройкой, которая с самого начала казалась не тем, чем ее представляли застройщики и мэрия.
История этой странной точечной застройки началась в 2015 году. Тогда общественник Михаил Рязанцев обнаружил информацию, что на участке, расположенном между жилыми домами по улице Котовского, планируется строительство детского досугового центра.
— Участок продавали за 8 миллионов рублей, и там сразу предполагалось, что это всё будет переведено в жилье. Я понял, что это точечная застройка во дворе и сообщил об этом местным жителям. Жители забеспокоились, и участок этот изменили по зонированию с жилого на участок под стоянку. А изначально он вообще был выдан в аренду под строительство детского досугового центра. Но это формальная такая чушь… На Кропоткина тоже строили детский досуговый центр — такую одноэтажную халабуду, которую потом сразу снесли, чтобы строить уже другое, — рассказал корреспонденту НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
Как здание без въездов для машин назвали автостоянкой
На городском портале мэрии Новосибирска разрешение на открытие здесь крытой стоянки опубликовано в ноябре 2018 года и подписано исполняющим обязанности начальника управления архитектурно-строительной инспекции Евгением Улитко. Вскоре на этом месте появилось странное сооружение, которое никак не выглядело крытым парковочным боксом на 13 машино-мест, как рассказывали чиновники.
— Там не было въездов для автомобилей. Фактически здесь построили магазин и, в общем, это даже не скрывали. Как крытая автостоянка это здание никогда не эксплуатировалось, — подчеркнул Рязанцев.
Очередная волна недовольства местных жителей поднялась после появления этой постройки. Владельцев здания — компанию «Перспектива» — заставили даже сделать автомобильный въезд в этот ангар. Чиновники мэрии тогда даже пытались объяснить корреспонденту НГС, как крытая автостоянка на Котовского лишилась въезда для машин.
Михаил Рязанцев уточняет: магазин там не появлялся, так как по всем документам это — автостоянка, расположенная на земельном участке, предназначенном под стоянку. Но летом 2020 года ее владельцы поставили на городских общественных слушаниях вопрос о переводе участка и объекта в иной статус, который бы разрешал здесь открыть магазин. Снова разгорелся скандал с местными жителями, на стороне которых уже выступал депутат горсовета Александр Бурмистров. Резонансное предложение в итоге сняли со слушаний. Но ненадолго. После сентябрьских выборов в горсовет на очередных общественных слушаниях вопрос о переводе стоянки в магазин поставили вновь.
— Я подозреваю, что департамент [строительства и архитектуры мэрии] просто в сговоре с арендатором. Предполагаю, подчеркиваю — предполагаю: у арендатора была договоренность и определенные гарантии… Я многократно лично был у [начальника департамента] Алексея Кондратьева, и последнее совещание на эту тему у нас с ним прошло в октябре. Он сказал, что к диалогу вернемся, мол, жителей услышали и так далее. А в итоге всё оказалось подписанным. По городу постоянно ходит информация, что берут под социальные объекты земельные участки, ставят там какие-то халабуды, затем выкупают за 15% от кадастровой стоимости эти участки и после этого меняют их назначение. Так вот, в данном случае это казалось настолько очевидным: сама постройка не была изначально предназначена для того, за что выдавалась. А если вы инвестор и строите не то, что должно быть — значит, у вас есть договоренность, — подчеркнул депутат.
Александр Бурмистров заметил: мол, тут важны не только интересы местных жителей, но и то, что на земельном рынке всё начинают решать договоренности с чиновниками. По словам депутата, в генплане, который разрабатывался в департаменте Кондратьева, можно обнаружить массу подобных спорных участков. Из-за чего, считает депутат, муниципальный бюджет может терять сотни миллионов рублей.
— На всех планерках [по поводу данного участка] нам рассказывали такие басни: что юрлицо вложилось, чтобы снести гаражи. Да, там были гаражи, но там были и деревья — территория была озеленена. И копеечные затраты на снос гаражей несопоставимы с рыночной ценой участка. Я лично усматриваю здесь сговор не в интересах города и жителей улицы Котовского, — возмущенно заметил депутат и пояснил, что теперь надо ожидать появления сервитута на автомобильный подъезд по жилым дворам к магазину.
Сколько миллионов теряет город на таких схемах
Михаил Рязанцев, чтобы хотя бы примерно понять величину ущерба для бюджета от таких схем, подсчитал, сколько хитрый владелец земельного участка может здесь, так сказать, сэкономить. Это происходит из-за того, что земельные участки, выделенные под социальные объекты и парковки, по закону сдаются в аренду без торгов, а после выкупаются застройщиками под 15% от кадастровой стоимости. Далее в результате определенных договоренностей меняется назначение участков: они становятся пригодными для жилой застройки или застройки магазинами.
— Вот разница между кадастровой стоимостью и стоимостью выкупа за 15% не попадает в городской бюджет. А потом я посчитал, сколько жилья можно построить на таком участке, нашел, сколько в этом месте стоит квадратный метр и выяснил, что стоимость выкупа земельного участка составляет примерно 0,5% от суммы продажи всех будущих квартир, которые можно построить. Вот, например, у этого участка кадастровая стоимость 9,669 миллиона рублей, а выкуплен он был примерно за 1,5 миллиона. А когда бы тут построили восьмиэтажную свечку, если с самого начала удалось бы перезонировать участок в жилую зону, то за проданные квартиры можно было бы выручить 315 миллионов. Конечно, это условный расчет, но он показывает масштаб, — объяснил вероятные выгоды застройщиков от подобных схем Михаил Рязанцев.
Кто стоит за этим магазином
Корреспондент НГС попытался получить комментарий у директора компании «Перспектива» Галины Левичевой. По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», Левичева является владельцем 25% этой фирмы. Также Левичева почти на треть владеет
По телефону, указанному в «Контур.Фокусе», ответила женщина, назвавшаяся бухгалтером. Она отказалась оперативно передать информацию своему руководителю, не захотела представляться и уточнила, что не будет сейчас звонить Левичевой, потому что «так хочет».
НГС не раз описывал подобные примеры, когда по разрешительным документам начиналось строительство одного объекта, а в финале появившееся здание выглядело уже как нечто совсем иное.