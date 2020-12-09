Детский центр превратился в автостоянку, а потом в магазин. Как Новосибирск теряет миллионы из-за хитрых схем

В середине ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление № 3536 о предоставлении ООО «Перспектива» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:356064145:3837 площадью 2128 квадратных метров и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: улица Котовского, 48а . Оно опубликовано на сайте мэрии в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска.



В документе говорится, что владельцы строения, которое расположено на этом участке и до последнего времени считалось крытой парковкой, теперь могут организовать в нем магазин. Всё это случилось после почти пятилетней битвы местных жителей и депутата горсовета со странной постройкой, которая с самого начала казалась не тем, чем ее представляли застройщики и мэрия.



История этой странной точечной застройки началась в 2015 году. Тогда общественник Михаил Рязанцев обнаружил информацию, что на участке, расположенном между жилыми домами по улице Котовского, планируется строительство детского досугового центра.

