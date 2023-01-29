Битва за пляж: УФАС обязало мэрию Новосибирска отменить аренду участков городского пляжа

УФАС признало мэрию Новосибирска нарушителем антимонопольного законодательства на участке городского пляжа. Администрация изменила виды разрешенного использования участков.
Депутату горсовета Антону Картавину пришло решение от УФАС (копия имеется в распоряжении редакции) о том, что департамент земельных и имущественных отношений нарушил закон «О защите конкуренции». Мэрия изменила вид разрешенного строительства на территории пляжа с «конноспортивные манежи, не предусматривающие трибун; коммунальное обслуживание — стоянки» на «гостиничное обслуживание — гостиницы».
Это изменение могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды участков в городе, потому что ставит арендатора участка в преимущественное положение. От мэрии потребовали устранить нарушения.
Как написал депутат в своем телеграм-канале «Говорит Картавин», если застройщик не сможет оспорить решение УФАС, то незаконные соглашения должны быть расторгнуты.
— Дальше — либо земля должна быть отторгована по рыночной цене, либо (скорее всего, так оно и будет) земля останется городу, и после окончания стройки платного моста можно будет восстановить пляж, — отметил Антон Картавин.
Битва за пляж идет давно, в августе УФАС вынесло предупреждение мэрии, в октябре администрация опубликовала для общественного обсуждения очередную версию проекта планировки пляжа. В июне власти объявили, что застраивать эту часть города всё-таки не будут, хотя еще год назад концепция предполагала и гостиницы, и спортивный комплекс — территория должна была стать продолжением ЛДС и парка вокруг него.