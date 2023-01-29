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Тема дняУФАС обязало мэрию вернуть пляж
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Битва за пляж: УФАС обязало мэрию Новосибирска отменить аренду участков городского пляжа

Администрация меняла виды разрешенного использования участков

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Мэрия нарушила закон «О защите конкуренции»

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УФАС признало мэрию Новосибирска нарушителем антимонопольного законодательства на участке городского пляжа. Администрация изменила виды разрешенного использования участков.

Депутату горсовета Антону Картавину пришло решение от УФАС (копия имеется в распоряжении редакции) о том, что департамент земельных и имущественных отношений нарушил закон «О защите конкуренции». Мэрия изменила вид разрешенного строительства на территории пляжа с «конноспортивные манежи, не предусматривающие трибун; коммунальное обслуживание — стоянки» на «гостиничное обслуживание — гостиницы».

Это изменение могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды участков в городе, потому что ставит арендатора участка в преимущественное положение. От мэрии потребовали устранить нарушения.

Как написал депутат в своем телеграм-канале «Говорит Картавин», если застройщик не сможет оспорить решение УФАС, то незаконные соглашения должны быть расторгнуты.

— Дальше — либо земля должна быть отторгована по рыночной цене, либо (скорее всего, так оно и будет) земля останется городу, и после окончания стройки платного моста можно будет восстановить пляж, — отметил Антон Картавин.

Битва за пляж идет давно, в августе УФАС вынесло предупреждение мэрии, в октябре администрация опубликовала для общественного обсуждения очередную версию проекта планировки пляжа. В июне власти объявили, что застраивать эту часть города всё-таки не будут, хотя еще год назад концепция предполагала и гостиницы, и спортивный комплекс — территория должна была стать продолжением ЛДС и парка вокруг него.

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