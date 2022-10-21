Рядом с пляжем «Наутилус» появится яхт-клуб — мэрия представила новую концепцию территории

По новой концепции планировки в парке появятся два объекта озелененных территорий (отмечены на схеме светло-зеленым цветом): яхт-клуб на берегу и один объект около Октябрьского моста. В постановлении сообщается, что объекты на территории могут быть высотой максимум в три надземных этажа.