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Рядом с пляжем «Наутилус» появится яхт-клуб — мэрия представила новую концепцию территории

Здесь планируют оставить пляж и разбить большой парк вокруг котлована «Горский»

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Сейчас пляж временно закрыт из-за строек рядом

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Мэрия Новосибирска представила новый проект планировки пляжа «Наутилус» и котлована «Горский». На территории появятся яхт-клуб и большой парк.

По новой концепции планировки в парке появятся два объекта озелененных территорий (отмечены на схеме светло-зеленым цветом): яхт-клуб на берегу и один объект около Октябрьского моста. В постановлении сообщается, что объекты на территории могут быть высотой максимум в три надземных этажа.

Вокруг котлована «Горский» сохранится зеленая зона, которая будет соединена с пляжем «Наутилус». Также в этом парке появится сквозная трасса, ведущая на новый четвертый мост. Площадь проектируемой территории — 86,54 гектара.

— Сейчас идет переформатирование всей территории, после обсуждения и перепланировки можно будет говорить о дальнейшем развитии. Есть предложение, что всю территорию переведут в зеленую зону, — рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Ярко-зеленым отмечена зона, которая отведена под парк. Светло-зеленым — зона объектов озелененных территорий, где могут построить объекты не выше трех этажей

Ярко-зеленым отмечена зона, которая отведена под парк. Светло-зеленым — зона объектов озелененных территорий, где могут построить объекты не выше трех этажей

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Первоначально на территории предлагали построить две гостиницы: одну — около моста, другую — рядом с яхт-клубом, который указан в новой концепции. По другому варианту проекта планировки, который представили в июне этого года, около Октябрьского моста должен был появиться спортивный объект, а на остальной территории планировали сохранить зеленую зону.

Осенью прошлого года мы подробно писали о том, кому принадлежат участки в районе пляжа, но в августе 2022 года УФАС потребовало от мэрии отменить аренду участков.

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