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Тема дняПодержанные трамваи и «троллейбусы как дрова»
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Четвертый мост с инфраструктурой готов на 55%: фото стройки с высоты

О ходе работ рассказал концессионер

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На левом берегу строят съезды-эстакады и подпорные стены для транспортной развязки

На левом берегу строят съезды-эстакады и подпорные стены для транспортной развязки

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Строительство четвертого моста и инфраструктуры для него завершили на 55%. Сейчас на объекте работают 1063 человека и 158 единиц техники.

Для моста построят 10 подпорных стен. На данный момент четыре из них готовы на 50%, еще четыре — на 10–15%.

— Из 116 стоек опор эстакадной части развязки строители завершили сооружение 70. Также ведутся работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты проезжей части эстакады. В сентябре планируется начать монтаж металлоконструкций пролетного строения развязки, которое пройдет над площадью Труда, — сообщает пресс-служба группы «ВИС».

На правом берегу стойки пилона отлили на высоту в 84 метра из 114. Строители собирают металлоконструкции и монтируют вантовый участок моста. 70 вант примут нагрузку в <nobr class="_">30 000</nobr> тонн

На правом берегу стойки пилона отлили на высоту в 84 метра из 114. Строители собирают металлоконструкции и монтируют вантовый участок моста. 70 вант примут нагрузку в 30 000 тонн

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Попасть на мост можно будет с улиц Станционной, Широкой, Станиславского, Ватутина, Планировочной, площади Труда и проезда Энергетиков

Попасть на мост можно будет с улиц Станционной, Широкой, Станиславского, Ватутина, Планировочной, площади Труда и проезда Энергетиков

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Для трамваев построят путепровод

Для трамваев построят путепровод

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Стоимость проезда по мосту составит <nobr class="_">100 рублей</nobr> для легковых автомобилей

Стоимость проезда по мосту составит 100 рублей для легковых автомобилей

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Группа «ВИС» показывала стройку четвертого моста в июне. Посмотрите, как выглядело место работ два месяца назад и что изменилось.

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