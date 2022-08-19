Четвертый мост с инфраструктурой готов на 55%: фото стройки с высоты
О ходе работ рассказал концессионер
Строительство четвертого моста и инфраструктуры для него завершили на 55%. Сейчас на объекте работают 1063 человека и 158 единиц техники.
Для моста построят 10 подпорных стен. На данный момент четыре из них готовы на 50%, еще четыре — на 10–15%.
— Из 116 стоек опор эстакадной части развязки строители завершили сооружение 70. Также ведутся работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты проезжей части эстакады. В сентябре планируется начать монтаж металлоконструкций пролетного строения развязки, которое пройдет над площадью Труда, — сообщает пресс-служба группы «ВИС».
Группа «ВИС» показывала стройку четвертого моста в июне. Посмотрите, как выглядело место работ два месяца назад и что изменилось.