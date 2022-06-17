В насыпи тоннеля под четвертым мостом продавили 4 тысячи погонных метров труб — фото с высоты

В Новосибирске строитель четвертого моста завершил микротоннелирование путепровода под путями Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ГК «ВИС».

— Завершено продавливание труб защитного экрана будущего тоннельного путепровода под путями Транссибирской магистрали. В железнодорожной насыпи продавлено в общей сложности 4320 погонных метров, сформирован замкнутый контур тоннеля. Благодаря применяемой технологии микротоннелирования строительные работы ни на день не прерывали движение грузовых и пассажирских поездов по самой длинной и одной из самых загруженных железной дороге в мире, — отметили в пресс-службе компании.