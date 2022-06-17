В насыпи тоннеля под четвертым мостом продавили
4 тысячи погонных метров труб — фото с высоты
Строители вскоре приступят к следующему этапу работ
В Новосибирске строитель четвертого моста завершил микротоннелирование путепровода под путями Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ГК «ВИС».
— Завершено продавливание труб защитного экрана будущего тоннельного путепровода под путями Транссибирской магистрали. В железнодорожной насыпи продавлено в общей сложности 4320 погонных метров, сформирован замкнутый контур тоннеля. Благодаря применяемой технологии микротоннелирования строительные работы ни на день не прерывали движение грузовых и пассажирских поездов по самой длинной и одной из самых загруженных железной дороге в мире, — отметили в пресс-службе компании.
Далее подрядчик будет вынимать грунт и цементировать необходимые элементы.
— После проведения этих работ станет возможным обустройство путепровода и его дорожной части. Общая протяженность тоннеля составит 90 метров, высота — свыше 7 метров, что позволит беспрепятственно проезжать в нем не только легковому, но и грузовому автотранспорту, — добавили в компании.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа «ВИС»» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
15 июня в Новосибирске открыли движение на площади Будагова, которое закрывали из-за строительства четвертого моста. На прошлой неделе мэр Анатолий Локоть заявил, что дорогу откроют именно