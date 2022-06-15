Ограничения были с сентября: открылось движение на площади Будагова, но водители этого не заметили
Сроки открытия проезда переносили несколько раз
15 июня в Новосибирске открыли движение на площади Будагова. На прошлой неделе мэр Анатолий Локоть заявил, что дорогу откроют именно 15 июня и объяснил, почему сроки переносились несколько раз.
Фотокорреспондент НГС посмотрел, как выглядит развязка — водители не замечают, что ее открыли и создают пробку.
Из-за строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре прошлого года. Тогда говорилось, что срок ограничения — один месяц. Дальше сроки продлили до 1 декабря. 2 декабря мэрия сообщала, что движение по Ипподромской откроется через 90 дней. Строительство моста планировалось завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали провести в 2023 году. Движение по мосту планируют открыть в декабре 2022 года.