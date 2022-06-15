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Ограничения были с сентября: открылось движение на площади Будагова, но водители этого не заметили

Сроки открытия проезда переносили несколько раз

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Теперь в районе строительства четвертого моста открыт съезд на Ипподромскую

Теперь в районе строительства четвертого моста открыт съезд на Ипподромскую

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15 июня в Новосибирске открыли движение на площади Будагова. На прошлой неделе мэр Анатолий Локоть заявил, что дорогу откроют именно 15 июня и объяснил, почему сроки переносились несколько раз.

Фотокорреспондент НГС посмотрел, как выглядит развязка — водители не замечают, что ее открыли и создают пробку.

На Ипподромской повесили новые знаки для автомобилистов: движение прямо и направо

На Ипподромской повесили новые знаки для автомобилистов: движение прямо и направо

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Но знак практически все игнорируют, поэтому потоки машин пока не распределены

Но знак практически все игнорируют, поэтому потоки машин пока не распределены

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Большинство машин по привычке сворачивают на Серебренниковскую

Большинство машин по привычке сворачивают на Серебренниковскую

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Проехать через встречный поток автомобилей практически невозможно — на Фабричную и Красный проспект движение перекрыто встречными автомобилями, поэтому образуется пробка

Проехать через встречный поток автомобилей практически невозможно — на Фабричную и Красный проспект движение перекрыто встречными автомобилями, поэтому образуется пробка

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Строительные работы еще ведутся, но машины уже могут проезжать

Строительные работы еще ведутся, но машины уже могут проезжать

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Сроки открытия движения на площади Будагова переносились несколько раз

Сроки открытия движения на площади Будагова переносились несколько раз

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Из-за строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре прошлого года. Тогда говорилось, что срок ограничения — один месяц. Дальше сроки продлили до 1 декабря. 2 декабря мэрия сообщала, что движение по Ипподромской откроется через 90 дней. Строительство моста планировалось завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали провести в 2023 году. Движение по мосту планируют открыть в декабре 2022 года.

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