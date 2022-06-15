Ограничения были с сентября: открылось движение на площади Будагова, но водители этого не заметили

15 июня в Новосибирске открыли движение на площади Будагова. На прошлой неделе мэр Анатолий Локоть заявил, что дорогу откроют именно 15 июня и объяснил, почему сроки переносились несколько раз.

Фотокорреспондент НГС посмотрел, как выглядит развязка — водители не замечают, что ее открыли и создают пробку.