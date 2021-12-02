Назван новый срок ограничения движения на Ипподромской

Центр управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска уточнил очередной срок ограничения движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста.
— В связи с производством работ, связанных со строительством четвертого моста, изменен срок закрытия проезжей части нечетной стороны ул. Ипподромской, а также сквозного проезда по пл. Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с ул. Большевистской на Красный проспект со 2 декабря 2021-го на срок более 90 календарных дней до особого распоряжения, — сообщается на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.
Пока будут идти работы, автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки № 1, 32 при движении в прямом направлении будут проезжать по эстакаде на площади Инженера Будагова.
Троллейбус № 13 будет ходить по маршруту: Красный проспект, пл. Инженера Будагова, ул. Большевистская, остановка «М. "Речной вокзал"». В обратном направлении: ул. Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, дальше по действующей схеме.
Маршрут троллейбуса № 36 будет проходить по улице Фрунзе, Красному проспекту, до площади Калинина (конечная) — в прямом и обратном направлении. Маршрутка № 11 едет по Ипподромской, Кривощековской, через Серебренниковскую, Мостовую, площадь Инженера Будагова, Большевистскую и дальше по действующей схеме.
Из-за строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре. Тогда говорилось о том, что срок ограничения — один месяц. Дальше сроки продлили до 1 декабря.
Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года. В ноябре строители закончили часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Сейчас общая длина полотна составляет 465 метров. Как идет строительство моста, можно посмотреть в фотографиях с высоты птичьего полета.