Назван новый срок ограничения движения на Ипподромской

Центр управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска уточнил очередной срок ограничения движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста.

— В связи с производством работ, связанных со строительством четвертого моста, изменен срок закрытия проезжей части нечетной стороны ул. Ипподромской, а также сквозного проезда по пл. Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с ул. Большевистской на Красный проспект со 2 декабря 2021-го на срок более 90 календарных дней до особого распоряжения, — сообщается на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.