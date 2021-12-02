2 декабря четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 73.97
eur 83.84
Тема дняЭлджей уехал из России вслед за Моргенштерном
Все новости
Все новости

Назван новый срок ограничения движения на Ипподромской

Власти не исключают, что потом время ограничений снова продлят

111
1Обсудить

Поделиться

Движения по нечетной части Ипподромской закрыли в сентябре

Движения по нечетной части Ипподромской закрыли в сентябре

Поделиться

Центр управления городским автоэлектротранспортом Новосибирска уточнил очередной срок ограничения движения по Ипподромской в районе строительства четвертого моста.

— В связи с производством работ, связанных со строительством четвертого моста, изменен срок закрытия проезжей части нечетной стороны ул. Ипподромской, а также сквозного проезда по пл. Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с ул. Большевистской на Красный проспект со 2 декабря 2021-го на срок более 90 календарных дней до особого распоряжения, — сообщается на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.

Пока будут идти работы, автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки № 1, 32 при движении в прямом направлении будут проезжать по эстакаде на площади Инженера Будагова.

Поделиться

Троллейбус № 13 будет ходить по маршруту: Красный проспект, пл. Инженера Будагова, ул. Большевистская, остановка «М. "Речной вокзал"». В обратном направлении: ул. Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, дальше по действующей схеме.

Маршрут троллейбуса № 36 будет проходить по улице Фрунзе, Красному проспекту, до площади Калинина (конечная) — в прямом и обратном направлении. Маршрутка № 11 едет по Ипподромской, Кривощековской, через Серебренниковскую, Мостовую, площадь Инженера Будагова, Большевистскую и дальше по действующей схеме.

Из-за строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре. Тогда говорилось о том, что срок ограничения — один месяц. Дальше сроки продлили до 1 декабря.

Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года. В ноябре строители закончили часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Сейчас общая длина полотна составляет 465 метров. Как идет строительство моста, можно посмотреть в фотографиях с высоты птичьего полета.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ипподромскаяограничение движения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться