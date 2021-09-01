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В Новосибирске начали строить пункты оплаты проезда по четвертому мосту

Для этого на улице Большой снесли 13 зданий

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За проезд одновременно смогут расплачиваться 22 автомобилиста

За проезд одновременно смогут расплачиваться 22 автомобилиста

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В Новосибирске построят пункты оплаты проезда по четвертому мосту

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство пунктов оплаты проезда по четвертому мосту. Документ опубликовали на муниципальном портале.

Разрешение получила «Сибирская концессионная компания», которая входит в группу компаний «ВИС». В состав пункта входят здание центра управления дорожным движением, навес и переход над рабочей зоной. Пункт установят между домами № 18 и № 48 на улице Большой. Для подготовки площадки строительства снесли 13 домов на этой улице.

— На текущий момент работы по строительству пункта взимания платы для проезда по четвертому мосту через Обь уже начались. Одновременно оплачивать проезд смогут 22 автомобиля, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС».

Также компания сообщила, что на данный момент строители надвинули 285 м нового моста через Обь. Его общая длина составит 776 м, протяженность новой дороги — 5 км. Движение планируют открыть в декабре 2022 года.

Ранее концессионер строительства показал, как будет выглядеть четвертый мост и где пройдут важные развязки. Посмотрите на них на эскизах.

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ВИСконцессиястроительствочетвертый мостплатный проезд
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