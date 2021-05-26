Застройщик показал, как будет выглядеть четвертый мост в Новосибирске. Публикуем фото

Застройщик показал макет четвертого моста в Новосибирске
Как будет выглядеть платный мост через реку Обь — показали на сессии депутатов горсовета
— Все организационные вопросы сняты. Установлено взаимодействие со всеми структурами. Это позволило развернуть работы почти на всех этапах мостового перехода, — рассказал заместитель гендиректора по производству «Сибирской концессионной компании» Евгений Фирсов.
Четвертый мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской начали строить в 2020 году. Его планируют возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Ранее строительство оценивали в
В апреле НГС выяснил, как изменилась стоимость строительства четвертого моста и как дорожали другие крупные дорожные объекты в Новосибирске. Посмотрите на это в нашей инфографике.
Сейчас на площади Труда и у площади Будагова действуют ограничения движения. Ранее застройщик назвал сроки, в которые они будут сняты на правом и левом берегах.
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