26 мая среда
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 73.40
eur 89.95
Тема дняМесто в Сибири, где почти не осталось детей

Все новости

Все новости

Застройщик показал, как будет выглядеть четвертый мост в Новосибирске. Публикуем фото

Работы развернули почти на всех этапах мостового перехода

11 437
139Обсудить

Поделиться

Строительство планируют завершить в 2023 году

Строительство планируют завершить в 2023 году

Поделиться

Застройщик показал макет четвертого моста в Новосибирске

Как будет выглядеть платный мост через реку Обь — показали на сессии депутатов горсовета 26 мая. Представитель застройщика рассказал, что работы сейчас идут практически на всех площадках.

— Все организационные вопросы сняты. Установлено взаимодействие со всеми структурами. Это позволило развернуть работы почти на всех этапах мостового перехода, — рассказал заместитель гендиректора по производству «Сибирской концессионной компании» Евгений Фирсов.

Четвертый мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской начали строить в 2020 году. Его планируют возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Ранее строительство оценивали в 37,2 млрд рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 млрд.

Проезд по мосту будет платным

Проезд по мосту будет платным

Поделиться

Один из участков пройдет под железнодорожным мостом

Один из участков пройдет под железнодорожным мостом

Поделиться

Схема проезда по площади Будагова изменится

Схема проезда по площади Будагова изменится

Поделиться

На левом берегу появится крупная транспортная развязка

На левом берегу появится крупная транспортная развязка

Поделиться

В апреле НГС выяснил, как изменилась стоимость строительства четвертого моста и как дорожали другие крупные дорожные объекты в Новосибирске. Посмотрите на это в нашей инфографике.

Сейчас на площади Труда и у площади Будагова действуют ограничения движения. Ранее застройщик назвал сроки, в которые они будут сняты на правом и левом берегах.

К концу мая строители надвинули 102 метра моста. Посмотрите, как это выглядит.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ВИСстроительствочетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (139)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...