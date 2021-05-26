Застройщик показал, как будет выглядеть четвертый мост в Новосибирске. Публикуем фото

Как будет выглядеть платный мост через реку Обь — показали на сессии депутатов горсовета 26 мая . Представитель застройщика рассказал, что работы сейчас идут практически на всех площадках.

— Все организационные вопросы сняты. Установлено взаимодействие со всеми структурами. Это позволило развернуть работы почти на всех этапах мостового перехода, — рассказал заместитель гендиректора по производству «Сибирской концессионной компании» Евгений Фирсов.