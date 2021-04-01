Стоимость 4-го моста выросла на 6,3 млрд рублей — у строителей неожиданное объяснение. Как дорожали другие мосты?

На прошедших выходных в Новосибирске начали надвигать пролетные строения четвертого моста. Тогда же стало известно, что его цена выросла на 6,5 млрд рублей. Сами строители сумели объяснить это, неожиданно заявив, что стоимость моста осталась прежней, но есть нюанс. Мы изучили, из чего складывается цена нового моста и как дорожали другие знаковые мосты. Стоимость самого грандиозного взлетела в 9,5 раза .



Как изменилась цена четвертого моста

