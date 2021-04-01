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Стоимость 4-го моста выросла на 6,3 млрд рублей — у строителей неожиданное объяснение. Как дорожали другие мосты?

Три любопытные картинки о том, как многомиллиардные стройки сильно растут в цене

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27 марта 2021 года строители начали&nbsp;надвигать пролетные строения четвертого моста

27 марта 2021 года строители начали надвигать пролетные строения четвертого моста

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Группа «ВИС» объяснила повышение стоимости четвертого моста в Новосибирске

На прошедших выходных в Новосибирске начали надвигать пролетные строения четвертого моста. Тогда же стало известно, что его цена выросла на 6,5 млрд рублей. Сами строители сумели объяснить это, неожиданно заявив, что стоимость моста осталась прежней, но есть нюанс. Мы изучили, из чего складывается цена нового моста и как дорожали другие знаковые мосты. Стоимость самого грандиозного взлетела в 9,5 раза.

Как изменилась цена четвертого моста

Общая стоимость проекта четвертого моста через Обь выросла с 37,2 до 43,5 млрд рублей. Это на 6,5 млрд рублей, или 17%, больше ранее озвученной суммы. Известно об этом стало после старта надвижки пролетных строений нового моста на минувших выходных.

В группе «ВИС», которая строит четвертый мост по концессионному соглашению с правительством Новосибирской области, заявили, что стоимость строительства объекта остается неизменной с момента его подписания — 37,2 млрд рублей. Просто сумма указана без НДС.

— Для обеспечения затрат на строительство объекта, в том числе привлечение и оплату работы подрядных организаций, на федеральные и собственные инвестиции (направляемые непосредственно на стройку) необходимо добавить НДС, что составляет 6,3 млрд рублей. Эти затраты дополнительно несет инвестор, привлекая собственные и заемные средства, — объясняется в сообщении «ВИС» на сайте группы.

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Интересно, что в феврале прошлого года Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнаружила, что заявленная стоимость четвертого моста оказалась завышенной, — аудиторы обнаружили расхождение почти в миллиард.

— Превышение стоимости работ, указанной в ведомости объемов, над установленной Главгосэкспертизой России составляет 905 989,6 тыс. рублей, — говорилось в отчете КСП.

Как менялась цена третьего моста и кто из-за этого пострадал

Рост стоимости крупных объектов в процессе строительства — распространенное явление. Особенно если в процессе срываются сроки, как это случилось с Бугринским мостом.

Первые оценки его стоимости не понравились экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, поэтому мост сперва даже подешевел. В 2009 году «Сибмост» сбил цену на аукционе на 3,9 млрд рублей и получил контракт за 14,8 млрд. На декабрь 2013 года общая стоимость строительства моста, включая прилегающие развязки, выросла до 17,72 млрд рублей.

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Строительство моста затянулось из-за больших проблем с расселением частного сектора. Сроки сдачи увеличились на два с половиной года, и, как следствие, произошло удорожание проекта.

Гендиректор «Сибмоста» Владислав Кошкин летом 2012 года заявлял, что строительство мостового перехода недофинансируется, денежные средства местные власти выделяют только на ведение строительно-монтажных работ, а металлоконструкции на сумму около 500 млн «Сибмост» оплатил сам. Однако Василий Юрченко в ответ заявил, что это не соответствует действительности.

Позже «Сибмост» пытался взыскать с мэрии Новосибирска неустойку в 2,063 млрд рублей за вовремя не подготовленную стройплощадку. Однако позже отозвал судебный иск, не назвав причины решения. Мэр Анатолий Локоть тоже не внес ясности в причины происходящего, заявив, что «вопрос, который долгое время будоражил общественность, полностью закрыт».

Бугринский мост открыли в октябре 2014 года, а уже в конце 2016 года стало известно, что руководство «Сибмоста» ведет переговоры с потенциальными инвесторами, накопив большой долг перед Сбербанком и другими кредиторами. Как писал «Коммерсантъ», в сентябре 2017 года сделка по продаже акций АО «Сибмост» была завершена. Контроль над новосибирской компанией получило московское «Объединенное мостостроительное предприятие». Компанию создали структуры Сбербанка, АФК «Система» и «Звенигородская ДСК».

Как потерялись деньги на Восточном обходе

Еще одна стройка века — Восточный обход. До сих пор трудно точно сказать, сколько миллионов с нее утекло и как вырастет его цена. В январе 2016 года бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом. Но уже в апреле мы увидели исчезнувшего с миллионами подрядчика «Сибмоста».

Как писал Forbes, по версии следствия, при постройке участка трассы М-52 «Чуйский тракт» компании «Суммы» крупного бизнесмена Зиявудина Магомедова якобы присвоили 575 миллионов рублей. В 2016 году «Сибмост» попытался через суд взыскать с «ГК Инфраструктура» (контролировалась «Суммой») 984 млн рублей аванса, но не успел, так как подрядчик ушел в банкротство. А общий масштаб хищений по всей России, в которых обвиняют братьев Магомедовых, достиг 11 млрд рублей.

Восточный обход должен был стоить 10,35 млрд (на момент заключения договора в 2013 году). «Сибмост» стал банкротом, а стройматериалы и работы сильно прибавили в цене.

Как сообщила 22 января 2021 года на своей странице в Facebook депутат горсовета Наталья Пинус, она встречалась с начальником управления дорожного комплекса Минтранса НСО Виктором Хихловым и выяснила, что строительство первого этапа Восточного обхода может быть завершено в 2024 году. При условии согласования выделения дополнительных 2 млрд рублей федерацией на этот объект.

11 марта в Новосибирске начали искать подрядчика для строительства участка Восточного обхода. Максимальная цена контракта составила 3 миллиарда 763 миллиона рублей. Работы должны начаться в июне.

Как дорожал Крымский мост

Больше всего в России подорожал в процессе строительства Крымский мост, крупнейший в нашей стране. Когда о нем заговорили в 2010 году, оценивали в 24 млрд, а его итоговая стоимость составила, по официальным данным, 227,92 млрд рублей (в 9,5 раза больше). В феврале 2017 года «Ведомости» писали, что затраты на проект перехода в Крым перевалили за 300 млрд рублей, если посчитать не только мост, но и подходы к нему.

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Что еще интересно почитать про мосты Новосибирска

В феврале стало известно, что Новосибирская область получит более 3 миллиардов на реконструкцию дорог и строительство четвертого моста через Обь. В частности, на строительство моста в 2021 году выделено 1,5 миллиарда рублей, в 2022 году — 951 миллион рублей. 27 марта в Новосибирске начали надвигать пролетные строения будущего моста — посмотрите 12 кадров с грандиозной стройки.

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Бугринский мостВИСчетвертый мостмост в Крым
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