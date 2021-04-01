Стоимость 4-го моста выросла на 6,3 млрд рублей — у строителей неожиданное объяснение. Как дорожали другие мосты?

Группа «ВИС» объяснила повышение стоимости четвертого моста в Новосибирске
На прошедших выходных в Новосибирске начали надвигать пролетные строения четвертого моста. Тогда же стало известно, что его цена выросла на
Как изменилась цена четвертого моста
Общая стоимость проекта четвертого моста через Обь выросла
В группе «ВИС», которая строит четвертый мост по концессионному соглашению с правительством Новосибирской области, заявили, что стоимость строительства объекта остается неизменной с момента его подписания —
— Для обеспечения затрат на строительство объекта, в том числе привлечение и оплату работы подрядных организаций, на федеральные и собственные инвестиции (направляемые непосредственно на стройку) необходимо добавить НДС, что составляет
Интересно, что в феврале прошлого года Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнаружила, что заявленная стоимость четвертого моста оказалась завышенной, — аудиторы обнаружили расхождение почти в миллиард.
— Превышение стоимости работ, указанной в ведомости объемов, над установленной Главгосэкспертизой России составляет
Как менялась цена третьего моста и кто из-за этого пострадал
Рост стоимости крупных объектов в процессе строительства — распространенное явление. Особенно если в процессе срываются сроки, как это случилось с Бугринским мостом.
Первые оценки его стоимости не понравились экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, поэтому мост сперва даже подешевел. В 2009 году «Сибмост» сбил цену на аукционе на
Строительство моста затянулось из-за больших проблем с расселением частного сектора. Сроки сдачи увеличились на два с половиной года, и, как следствие, произошло удорожание проекта.
Гендиректор «Сибмоста» Владислав Кошкин летом 2012 года заявлял, что строительство мостового перехода недофинансируется, денежные средства местные власти выделяют только на ведение строительно-монтажных работ, а металлоконструкции на сумму около
Позже «Сибмост» пытался взыскать с мэрии Новосибирска неустойку в
Бугринский мост открыли в октябре 2014 года, а уже в конце 2016 года стало известно, что руководство «Сибмоста» ведет переговоры с потенциальными инвесторами, накопив большой долг перед Сбербанком и другими кредиторами. Как писал «Коммерсантъ», в сентябре 2017 года сделка по продаже акций АО «Сибмост» была завершена. Контроль над новосибирской компанией получило московское «Объединенное мостостроительное предприятие». Компанию создали структуры Сбербанка, АФК «Система» и «Звенигородская ДСК».
Как потерялись деньги на Восточном обходе
Еще одна стройка века — Восточный обход. До сих пор трудно точно сказать, сколько миллионов с нее утекло и как вырастет его цена. В январе 2016 года бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом. Но уже в апреле мы увидели исчезнувшего с миллионами подрядчика «Сибмоста».
Как писал Forbes, по версии следствия, при постройке участка трассы
Восточный обход должен был стоить
Как сообщила
11 марта в Новосибирске начали искать подрядчика для строительства участка Восточного обхода. Максимальная цена контракта составила
Как дорожал Крымский мост
Больше всего в России подорожал в процессе строительства Крымский мост, крупнейший в нашей стране. Когда о нем заговорили в 2010 году, оценивали в
Что еще интересно почитать про мосты Новосибирска
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