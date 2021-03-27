В Новосибирске начали надвигать пролетные строения будущего моста — показываем 12 кадров со стройки

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста и, как говорят мостостроители, двигается ударными темпами, опережая план. Сегодня, 27 марта, на площадку приехал губернатор Андрей Травников, чтобы дать старт новым работам. Там же побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вот его 12 снимков о том, как формируется будущий мост (пока он готов примерно на 25%).

