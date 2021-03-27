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В Новосибирске начали надвигать пролетные строения будущего моста — показываем 12 кадров со стройки

Эти работы строители закончат только через год

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По команде губернатора строители начали надвижку пролетных строений

По команде губернатора строители начали надвижку пролетных строений

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Фотограф НГС сделал снимки строящегося четвертого моста

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста и, как говорят мостостроители, двигается ударными темпами, опережая план. Сегодня, 27 марта, на площадку приехал губернатор Андрей Травников, чтобы дать старт новым работам. Там же побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вот его 12 снимков о том, как формируется будущий мост (пока он готов примерно на 25%).

Так сейчас выглядит площадка будущего моста. Уже завершена заливка первых опор, впереди — надвижка пролетных строений&nbsp;

Так сейчас выглядит площадка будущего моста. Уже завершена заливка первых опор, впереди — надвижка пролетных строений 

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Именно для этого сюда с рабочим визитом прибыл глава региона Андрей Травников

Именно для этого сюда с рабочим визитом прибыл глава региона Андрей Травников

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«Начинает по-настоящему формироваться переправа через одну из крупнейших сибирских рек, через Обь», — высказался он

«Начинает по-настоящему формироваться переправа через одну из крупнейших сибирских рек, через Обь», — высказался он

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По словам генерального директора&nbsp;ООО «ПФ "ВИС"» Руслана Семёнова (занимается строительством моста), все работы ведутся с опережением. На правом берегу строители сейчас выносят коммуникации и подготавливают устройства&nbsp;для монтажа балки жесткости. Ведутся работы и на площади Труда<br><br>

По словам генерального директора ООО «ПФ "ВИС"» Руслана Семёнова (занимается строительством моста), все работы ведутся с опережением. На правом берегу строители сейчас выносят коммуникации и подготавливают устройства для монтажа балки жесткости. Ведутся работы и на площади Труда

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А вот технологическую площадку на левом берегу, которую создавали вокруг русловых опор мостового перехода, демонтируют в апреле. Это не повлияет на прохождение весеннего паводка

А вот технологическую площадку на левом берегу, которую создавали вокруг русловых опор мостового перехода, демонтируют в апреле. Это не повлияет на прохождение весеннего паводка

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Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн

Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн

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Ее сборка осуществляется на специально оборудованном металлическом стапеле

Ее сборка осуществляется на специально оборудованном металлическом стапеле

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А для надвижки используют два толкающих гидравлических устройства

А для надвижки используют два толкающих гидравлических устройства

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Надвижка пролетного строения проходит поэтапно и состоит из 17 стадий

Надвижка пролетного строения проходит поэтапно и состоит из 17 стадий

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Завершить надвижку конструкций пролетных строений русловой части моста строители планируют в июле <nobr class="_">2022 года</nobr>

Завершить надвижку конструкций пролетных строений русловой части моста строители планируют в июле 2022 года

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Пока же мост готов на 24,75%

Пока же мост готов на 24,75%

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В феврале стало известно, что Новосибирская область получит более 3 миллиардов на реконструкцию дорог и строительство четвертого моста через Обь. В частности, на строительство моста в 2021 году выделено 1,5 миллиарда рублей, в 2022 году — 951 миллион рублей.

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Андрей Травниковмост
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