НСО получит более 3 миллиардов на реконструкцию дорог и строительство четвертого моста через Обь

Более 3 миллиардов выделят на благоустройство территории рядом с ЛДС в Новосибирске
Новосибирская область получит 900 миллионов из федерального бюджета на благоустройство примыкающих территорию к будущему ЛДС на левом берегу.
— Принято решение направить 200 млн рублей на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади, и строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. Кроме того, необходимо привести в порядок и региональные, межмуниципальные дороги и улично-дорожные сети городских агломераций — на это выделено 700 млн рублей, — передает пресс-служба губернатора и правительства НСО слова Александра Жукова, первого заместителя председателя Госдумы.
Также в Новосибирскую область в ближайшие два года направят более 2 миллиардов рублей на строительство моста через Обь.
— На строительство моста через Обь в 2021 году выделено 1,5 млрд рублей, в 2022 году — 951 млн рублей, — добавил депутат.
Вчера министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт допустил, что станцию метро «Спортивная» могут не достроить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Он отметил, что на ее строительство не выделяют федеральные деньги.