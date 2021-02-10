10 февраля среда
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 9/10
usd 74.12
eur 89.53
Тема дняКак чистят дороги для Локтя и Травникова (фото)

Все новости

Все новости

Минстрой назвал некритичным ввод «Спортивной» после МЧМ-2023. Что это значит? Мы спросили у министра

В стройку не вкладывают деньги из федерального бюджета

1 254
38Обсудить

Поделиться

Строительство идет по графику

Строительство идет по графику

Поделиться

Минстрой назвал некритичным ввод «Спортивной» после МЧМ-2023

Сегодня, 10 февраля, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт допустил, что станцию метро «Спортивная» могут не достроить к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. При этом министр считает, что чемпионат пройдет, даже если станцию не откроют. НГС попросил Ивана Шмидта объяснить, что значит его заявление, сделанное на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Новосибирской области.

— Я думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции метро «Спортивная», при тех развязках, которые у нас есть, не будет. Но было бы не плохо, если бы мы ввели ее в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата, — цитирует «КоммерсантЪ» слова министра.

В разговоре с НГС Иван Шмидт уточнил, что пока нет сомнений, что станцию достроят.

— Вопрос в том, что федеральных средств нам не выделяют, приходится строить за свои. Все объекты инфраструктуры, которые у нас есть, строятся с федеральным софинансированием. По дорогам соотношение где-то 50 на 50, чуть меньше по арене. Так вот, нет федеральной составляющей по благоустройству и по станции метро «Спортивная». Строим за свои, — объяснил министр.

Он уточнил, что чемпионат мира пройдет даже в том случае, если какие-то части инфраструктуры для него не успеют ввести в эксплуатацию.

— Чемпионат будет проходить в любую погоду, даже если каких-то элементов там не будет. Мы не можем не провести его. Если не будет фрагмента дороги, станции «Спортивной» или чего-то еще, то чемпионат будет в любом случае, — заявил Иван Шмидт.

Также министр подчеркнул, что все работы, которые касаются строительства ледовой арены, идут по графику.

В январе НГС побывал на месте строительства станции, где к тому моменту закончили второй этап работ. Посмотрите в 11 снимках, что там происходит.

Также ранее в Новосибирске объявили аукцион на работы по строительству третьего этапа станции. Максимальная цена за них составила 723 миллиона рублей — НГС рассказывал, что планируют сделать за эти деньги.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

метрополитенстанция метро «Спортивная»строительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (38)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...