Минстрой назвал некритичным ввод «Спортивной» после МЧМ-2023. Что это значит? Мы спросили у министра

Сегодня, 10 февраля, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт допустил, что станцию метро «Спортивная» могут не достроить к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. При этом министр считает, что чемпионат пройдет, даже если станцию не откроют. НГС попросил Ивана Шмидта объяснить, что значит его заявление, сделанное на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Новосибирской области.

— Я думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции метро «Спортивная», при тех развязках, которые у нас есть, не будет. Но было бы не плохо, если бы мы ввели ее в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата, — цитирует «КоммерсантЪ» слова министра.