Минстрой назвал некритичным ввод «Спортивной» после МЧМ-2023. Что это значит? Мы спросили у министра

Минстрой назвал некритичным ввод «Спортивной» после МЧМ-2023
Сегодня, 10 февраля, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт допустил, что станцию метро «Спортивная» могут не достроить к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. При этом министр считает, что чемпионат пройдет, даже если станцию не откроют. НГС попросил Ивана Шмидта объяснить, что значит его заявление, сделанное на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Новосибирской области.
— Я думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции метро «Спортивная», при тех развязках, которые у нас есть, не будет. Но было бы не плохо, если бы мы ввели ее в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата, — цитирует «КоммерсантЪ» слова министра.
В разговоре с НГС Иван Шмидт уточнил, что пока нет сомнений, что станцию достроят.
— Вопрос в том, что федеральных средств нам не выделяют, приходится строить за свои. Все объекты инфраструктуры, которые у нас есть, строятся с федеральным софинансированием. По дорогам соотношение где-то
Он уточнил, что чемпионат мира пройдет даже в том случае, если какие-то части инфраструктуры для него не успеют ввести в эксплуатацию.
— Чемпионат будет проходить в любую погоду, даже если каких-то элементов там не будет. Мы не можем не провести его. Если не будет фрагмента дороги, станции «Спортивной» или чего-то еще, то чемпионат будет в любом случае, — заявил Иван Шмидт.
Также министр подчеркнул, что все работы, которые касаются строительства ледовой арены, идут по графику.
В январе НГС побывал на месте строительства станции, где к тому моменту закончили второй этап работ. Посмотрите
Также ранее в Новосибирске объявили аукцион на работы по строительству третьего этапа станции. Максимальная цена за них составила 723 миллиона рублей — НГС рассказывал, что планируют сделать за эти деньги.