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В Новосибирске объявили новый аукцион на строительство «Спортивной». Что там cделают на 723 млн рублей?

У подрядчика будет несколько месяцев, чтобы закупить и смонтировать оборудование

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На станции уже построили стены и внутренние перегородки

На станции уже построили стены и внутренние перегородки

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В Новосибирске объявили аукцион на строительство станции «Спортивной»

Новосибирские власти объявили аукцион на новый этап строительства станции метро «Спортивная» на левом берегу.

Максимальная стоимость работ — 723 миллиона 424 тысячи рублей. Из них большую часть выделят из областного бюджета.

— В новом аукционе заложено окончание работ по разделу «Архитектура». Также работы, касающиеся монтажа технологического оборудования: в мае поступают эскалаторы, будем их устанавливать, монтаж лифтов, начинаем закупку и установку оборудования транспортной безопасности. Заканчиваем все внутренние инженерные сети и системы: отопление, вентиляция, водоснабжение и так далее. Начало работ по системам автоматики. На отдельном здании тяговой подстанции смонтируют электросиловое оборудование, — рассказал НГС начальник службы технического заказчика и организации строительства «УЗСПТС» Сергей Долгушин.

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Все работы должны выполнить к маю 2022 года.

На «Спортивной», по словам Сергея Долгушина, уже готовы железобетонные конструкции, внутренние стены и перегородки. Также строители провели наружные инженерные сети и установили каркас покрытия станции.

В начале прошлого декабря фотокорреспондент НГС побывал на стройке «Спортивной», которую планируют достроить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2022 году. Посмотрите, как идут эти работы.

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