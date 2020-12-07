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Ночной репортаж со станции метро «Спортивная». НГС проник на стройку и публикует первые снимки изнутри

Почему по выходным поезда перестают ходить на левый берег на два часа раньше обычного

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Строители монтируют перекрытия на новой станции метро «Спортивная»&nbsp;

Строители монтируют перекрытия на новой станции метро «Спортивная» 

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В Новосибирске показали строящуюся станцию метро «Спортивная» изнутри

Уже вторые выходные запоздавшие горожане при попытке войти в метро после 22:00 встречают закрытые двери. В метрополитене объясняют это проведением работ на строящейся станции «Спортивная». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков не пожалел вечера субботы, чтобы увидеть самому и показать читателям, чем именно занимаются строители и как вообще выглядит будущая станция.

Станция «Спортивная» значилась на схеме новосибирского метрополитена еще в 80-х годах — сразу после того, как метро начало работать. Не знакомые с генпланом горожане тогда еще удивлялись — каким таким спортом призывают их заняться метростроители в этом месте. В то время там не было не то что горнолыжного комплекса, но даже завалящей лыжной базы. Только заросшая деревьями и кустарником старая пойма реки. В какой-то момент точка строящейся станции и вовсе исчезла с плана метрополитена.

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Вид на строящийся ЛДС (слева вверху) с верхнего уровня будущей станции

Вид на строящийся ЛДС (слева вверху) с верхнего уровня будущей станции

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Вспомнили про «Спортивную» тогда, когда был утвержден проект строительства здесь нового ледового дворца спорта. Он действительно возводится сейчас в двухстах метрах от станции. Даже поздно вечером вся стройка в огнях.

Здание станции построено так, что оно обхватывает метромост снизу

Здание станции построено так, что оно обхватывает метромост снизу

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Здание новой станции как бы обтекает метромост снизу, с обоих боков. Оно в целом готово, но впереди, конечно, еще отделочные работы и монтаж оборудования, которого здесь хватает: эскалаторы, лифты, не говоря уже о вентиляции и прочих вещах, без которых невозможна работа любого здания.

Конструкции перекрытий поднимаются вверх большими секциями

Конструкции перекрытий поднимаются вверх большими секциями

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Сейчас строители занимаются монтажом крыши. Массивные железные конструкции собирают на земле и крупными секциями поднимают наверх краном. Именно эта операция и заставила метрополитен останавливать движение раньше обычного. Вероятность того, что такая секция упадет на метромост, конечно, ничтожно мала, но лучше подстраховаться.

Кран меньшей грузоподъемности используется для окончательного монтажа

Кран меньшей грузоподъемности используется для окончательного монтажа

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После того как конструкции перекрытий установлены, монтировать их помогает кран поменьше. Работа ведется сразу на двух участках — с одной стороны перекрытия поднимают наверх, с другой идет их окончательный монтаж.

Так пока выглядит будущая платформа станции

Так пока выглядит будущая платформа станции

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Наверху уже можно представить, как будет выглядеть будущая станция. Пока платформа (на ней тоже работы в разгаре) закрыта от поездов обычной обшивкой метромоста (в той части, где он идет над землей). Когда все остальные работы в этой зоне будут закончены, ее уберут.

Лаз для подъема на самый высокий — технический — уровень&nbsp;

Лаз для подъема на самый высокий — технический — уровень 

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На самый верхний уровень ведет круглое отверстие в бетонной плите. Когда станцию достроят, допуск туда будет только у технических специалистов. Да и сам этот верхний уровень уйдет под кровлю. А жаль, оттуда открывается прекрасный вид.

Работник накручивает гайку (фотограф попросил его изобразить какое-то действие)&nbsp;

Работник накручивает гайку (фотограф попросил его изобразить какое-то действие) 

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Пока, впрочем, тут полно работы. На стройке в эти часы немноголюдно, но только на верхнем уровне работают не меньше десятка рабочих, которые крепят перекрытия. Какого-то яркого освещения здесь почти нет, так что у каждого монтажника на каске небольшой фонарик.

Вид на вестибюль будущей станции

Вид на вестибюль будущей станции

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Внутри самой станции пока еще полно работы, но уже видны ее масштабы. Войдя в широкие двери, пассажиры будут попадать в вестибюль, который займет большую часть пространства под метромостом. Железобетонные конструкции сверху видно не будет — их закроет потолок.

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Здесь установят 3 из 12 эскалаторов станции

Здесь установят 3 из 12 эскалаторов станции

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Так же, как и на станции «Речной вокзал», наверх, на уровень платформы, пассажиров будут поднимать (и спускать вниз) 12 эскалаторов. Сейчас место, куда их предстоит установить, похоже на странную лестницу.

Будущее служебное помещение <nobr class="_">станции —</nobr> в крайнем левом окне виден строящийся ЛДС

Будущее служебное помещение станции — в крайнем левом окне виден строящийся ЛДС

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«Спортивная» будет первой в Новосибирске станцией метро с окнами. К сожалению, именно из этого помещения насладиться видами нового ЛДС у пассажиров не получится — оно предназначено для технических служб. Здесь так и просится какое-нибудь кафе или хотя бы буфет.

Смонтированная часть пешеходного перехода с дамбы моста

Смонтированная часть пешеходного перехода с дамбы моста

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Основной поток пассажиров на станцию пойдет через двери на нижнем уровне. Но попасть на «Спортивную» можно будет и с уровня дамбы Коммунального моста — здесь уже строится система навесных переходов. Для тех же пассажиров, которые захотят пройти на метро с другой стороны дамбы, прокопан тоннель. Так что станция будет полезна не только зрителям нового ЛДС, но и жителям жилмассивов, которые уже построены и продолжают там строиться.

Монтажник на стропилах будущей крыши станции. На заднем <nobr class="_">плане —</nobr> жилой комплекс «Панорама»

Монтажник на стропилах будущей крыши станции. На заднем плане — жилой комплекс «Панорама»

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Новая станция должна заработать к концу лета 2022 года — то есть тогда, когда должен быть сдан и новый ледовый дворец. К тому времени должна быть приведена в порядок и вся прилегающая территория, включая выход к реке. Когда это произойдет, станция будет востребована круглый год, вне зависимости от того, проходят ли какие-то игры или концерты в ЛДС или нет. Зимой сюда устремятся любители горных лыж и сноуборда — комплекс с несколькими подъемниками расположен в двух шагах от станции. Летом можно будет отдыхать на пляже у искусственно созданной заводи, где нет течения. Здесь же будет удобнее выйти тем, кто направляется на пляж с другой стороны дамбы («Наутилус»). В общем, пассажиров «Спортивной» должно хватать даже в первые годы работы.

Частью комплексного проекта по преобразованию зоны строительства ЛДС станет парк, который в перспективе дотянется до Бугринского моста. О том, что городские власти собираются сделать с этой обширной территорией, можно прочитать в материале Елены Гурьяновой.

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метроновый ЛДСстанция метро «Спортивная»
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