Ночной репортаж со станции метро «Спортивная». НГС проник на стройку и публикует первые снимки изнутри

Уже вторые выходные запоздавшие горожане при попытке войти в метро после 22:00 встречают закрытые двери. В метрополитене объясняют это проведением работ на строящейся станции «Спортивная». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков не пожалел вечера субботы, чтобы увидеть самому и показать читателям, чем именно занимаются строители и как вообще выглядит будущая станция.



Станция «Спортивная» значилась на схеме новосибирского метрополитена еще в 80-х годах — сразу после того, как метро начало работать. Не знакомые с генпланом горожане тогда еще удивлялись — каким таким спортом призывают их заняться метростроители в этом месте. В то время там не было не то что горнолыжного комплекса, но даже завалящей лыжной базы. Только заросшая деревьями и кустарником старая пойма реки. В какой-то момент точка строящейся станции и вовсе исчезла с плана метрополитена.

