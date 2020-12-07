Ночной репортаж со станции метро «Спортивная». НГС проник на стройку и публикует первые снимки изнутри

В Новосибирске показали строящуюся станцию метро «Спортивная» изнутри
Уже вторые выходные запоздавшие горожане при попытке войти в метро после 22:00 встречают закрытые двери. В метрополитене объясняют это проведением работ на строящейся станции «Спортивная». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков не пожалел вечера субботы, чтобы увидеть самому и показать читателям, чем именно занимаются строители и как вообще выглядит будущая станция.
Станция «Спортивная» значилась на схеме новосибирского метрополитена еще в
Вспомнили про «Спортивную» тогда, когда был утвержден проект строительства здесь нового ледового дворца спорта. Он действительно возводится сейчас в двухстах метрах от станции. Даже поздно вечером вся стройка в огнях.
Здание новой станции как бы обтекает метромост снизу, с обоих боков. Оно в целом готово, но впереди, конечно, еще отделочные работы и монтаж оборудования, которого здесь хватает: эскалаторы, лифты, не говоря уже о вентиляции и прочих вещах, без которых невозможна работа любого здания.
Сейчас строители занимаются монтажом крыши. Массивные железные конструкции собирают на земле и крупными секциями поднимают наверх краном. Именно эта операция и заставила метрополитен останавливать движение раньше обычного. Вероятность того, что такая секция упадет на метромост, конечно, ничтожно мала, но лучше подстраховаться.
После того как конструкции перекрытий установлены, монтировать их помогает кран поменьше. Работа ведется сразу на двух
Наверху уже можно представить, как будет выглядеть будущая станция. Пока платформа (на ней тоже работы в разгаре) закрыта от поездов обычной обшивкой метромоста (в той части, где он идет над землей). Когда все остальные работы в этой зоне будут закончены, ее уберут.
На самый верхний уровень ведет круглое отверстие в бетонной плите. Когда станцию достроят, допуск туда будет только у технических специалистов. Да и сам этот верхний уровень уйдет под кровлю. А жаль, оттуда открывается прекрасный вид.
Пока, впрочем, тут полно работы. На стройке в эти часы немноголюдно, но только на верхнем уровне работают не меньше десятка рабочих, которые крепят перекрытия. Какого-то яркого освещения здесь почти нет, так что у каждого монтажника на каске небольшой фонарик.
Внутри самой станции пока еще полно работы, но уже видны ее масштабы. Войдя в широкие двери, пассажиры будут попадать в вестибюль, который займет большую часть пространства под метромостом. Железобетонные конструкции сверху видно не
Так же, как и на станции «Речной вокзал», наверх, на уровень платформы, пассажиров будут поднимать (и спускать вниз) 12 эскалаторов. Сейчас место, куда их предстоит установить, похоже на странную лестницу.
«Спортивная» будет первой в Новосибирске станцией метро с окнами. К сожалению, именно из этого помещения насладиться видами нового ЛДС у пассажиров не
Основной поток пассажиров на станцию пойдет через двери на нижнем уровне. Но попасть на «Спортивную» можно будет и с уровня дамбы Коммунального
Новая станция должна заработать к концу лета 2022
Частью комплексного проекта по преобразованию зоны строительства ЛДС станет парк, который в перспективе дотянется до Бугринского моста. О том, что городские власти собираются сделать с этой обширной территорией, можно прочитать в материале Елены Гурьяновой.