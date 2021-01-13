Что сейчас происходит на станции метро «Спортивная» — 11 снимков со стройки, где завершен второй этап

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершен второй этап строительства
В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная». Сегодня,
— Особенность этого объекта в том, что строительство ведется без остановки работы метрополитена. В прошлом году две недели подряд останавливали движение с 22 часов вечера по технике безопасности. Сейчас все перекрытия установлены, ведутся внутренние работы по наладке технологического оборудования, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Также попасть на «Спортивную» можно будет и с уровня дамбы Коммунального моста — здесь уже строится система навесных переходов. Для тех же пассажиров, которые захотят пройти на метро с другой стороны дамбы, прокопан тоннель.
Частью комплексного проекта по преобразованию зоны строительства ЛДС станет парк, который в перспективе дотянется до Бугринского моста. О том, что городские власти собираются сделать с этой обширной территорией, можно прочитать в материале Елены Гурьяновой.
В начале прошлого декабря фотокорреспондент НГС побывал на стройке «Спортивной», которую планируют достроить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2022 году. Посмотрите, как идут эти работы.