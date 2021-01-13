Что сейчас происходит на станции метро «Спортивная» — 11 снимков со стройки, где завершен второй этап

В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная». Сегодня, 13 января , степень готовности станции проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Чем сейчас занимаются строители и как выглядит будущая станция — смотрите в фоторепортаже.

— Особенность этого объекта в том, что строительство ведется без остановки работы метрополитена. В прошлом году две недели подряд останавливали движение с 22 часов вечера по технике безопасности. Сейчас все перекрытия установлены, ведутся внутренние работы по наладке технологического оборудования, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.