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Что сейчас происходит на станции метро «Спортивная» — 11 снимков со стройки, где завершен второй этап

Показываем будущий вестибюль, платформу, места для эскалаторов и лифтов

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На этом месте, которое пока больше напоминает странную лестницу, уже в мае будут ставить эскалаторы

На этом месте, которое пока больше напоминает странную лестницу, уже в мае будут ставить эскалаторы

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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершен второй этап строительства

В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная». Сегодня, 13 января, степень готовности станции проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Чем сейчас занимаются строители и как выглядит будущая станция — смотрите в фоторепортаже.

— Особенность этого объекта в том, что строительство ведется без остановки работы метрополитена. В прошлом году две недели подряд останавливали движение с 22 часов вечера по технике безопасности. Сейчас все перекрытия установлены, ведутся внутренние работы по наладке технологического оборудования, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Новая станция должна заработать к середине 2022 года

Новая станция должна заработать к середине 2022 года

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Вот так выглядит вестибюль будущего кассового зала станции. После временную стенку (слева) уберут, а на ее месте появятся витражи

Вот так выглядит вестибюль будущего кассового зала станции. После временную стенку (слева) уберут, а на ее месте появятся витражи

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По словам технического директора&nbsp;ООО СК «Градопроект» Андрея Половина, сейчас завершен второй этап строительства станции. В частности, смонтированы металлические конструкции, отопление и вентиляция

По словам технического директора ООО СК «Градопроект» Андрея Половина, сейчас завершен второй этап строительства станции. В частности, смонтированы металлические конструкции, отопление и вентиляция

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Пока в здании холодно&nbsp;— тепло сюда проведут в феврале

Пока в здании холодно — тепло сюда проведут в феврале

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Мэр Новосибирска отметил, что у него есть некоторые замечания по строительству, о которых он не стал рассказывать журналистам

Мэр Новосибирска отметил, что у него есть некоторые замечания по строительству, о которых он не стал рассказывать журналистам

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На будущей станции появятся лифты, предназначенные для маломобильных людей

На будущей станции появятся лифты, предназначенные для маломобильных людей

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Строители, по словам Андрея Половина, готовы к третьей части работ на станции<br>&nbsp;<br>

Строители, по словам Андрея Половина, готовы к третьей части работ на станции
 

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В октябре мэр&nbsp;приехал на стройку станции метро&nbsp;«Спортивная»&nbsp;в резиновых сапогах и&nbsp;раскритиковал руководителей строительных работ&nbsp;за грязь. В этот раз он отметил, что пока всё закрыто снегом&nbsp;— вопросов по чистоте у него нет

В октябре мэр приехал на стройку станции метро «Спортивная» в резиновых сапогах и раскритиковал руководителей строительных работ за грязь. В этот раз он отметил, что пока всё закрыто снегом — вопросов по чистоте у него нет

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Над будущей платформой уже закончили монтаж крыши

Над будущей платформой уже закончили монтаж крыши

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А вот так выглядит будущая платформа станции, которая ведет в сторону будущего Ледового дворца<br>

А вот так выглядит будущая платформа станции, которая ведет в сторону будущего Ледового дворца

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Также попасть на «Спортивную» можно будет и с уровня дамбы Коммунального моста — здесь уже строится система навесных переходов. Для тех же пассажиров, которые захотят пройти на метро с другой стороны дамбы, прокопан тоннель.

Частью комплексного проекта по преобразованию зоны строительства ЛДС станет парк, который в перспективе дотянется до Бугринского моста. О том, что городские власти собираются сделать с этой обширной территорией, можно прочитать в материале Елены Гурьяновой.

В начале прошлого декабря фотокорреспондент НГС побывал на стройке «Спортивной», которую планируют достроить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2022 году. Посмотрите, как идут эти работы.

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