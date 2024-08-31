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Мужчину зажало в машине из-за удара в ДТП

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Происшествия «На сторону мужчины пришелся удар»: В Новосибирске из-за ДТП автомобиль вылетел на тротуар — внутри зажало человека

«На сторону мужчины пришелся удар»: В Новосибирске из-за ДТП автомобиль вылетел на тротуар — внутри зажало человека

Машины столкнулись на перекрестке

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1 комментарий

Один из автомобилей вылетел на тротуар

В Новосибирске на пересечении Кедровой и Охотской произошло ДТП, из-за которого автомобиль выкинуло на тротуар. По данным 2ГИС, авария случилась сегодня, 31 августа, утром.

Как написали в телеграм-канале «ACT-54 Black», дорогу не поделили Toyota и Honda. В одном из автомобилей, который выкинуло на тротуар, находится человек. Его зажало внутри автомобиля. Как написала подписчица группы, мужчина в сознании.

— В сознании он, зажат. Было две женщины в порядке. А на сторону мужчины пришелся удар, — рассказала сибирячка Анна.

ДТП попало на видео

ДТП произошло на перекрестке

По данным 2ГИС, на перекрестке собралась пробка. Корреспондент НГС обратилась в ГАИ по Новосибирску с просьбой прокомментировать аварию.

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Комментарии
1
Гость
31 августа 2024, 12:31
"ДТП попало на видео" Где?!
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