«Всем разъехаться, „мерс“ выезжает»: четкий парень объезжал пробку по встречке — видео, как он нарвался на учителя

Водитель Mersedes, кажется, провел немало времени, пытаясь уничтожить всякие следы краски на своем госномере Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54











Нарушителей ПДД в Новосибирске если и меньше, чем водителей, то явно не намного. С каждым бывало: там отвлекся, тут не сбавил глухой ночью скорость перед зеброй и так сильно торопился, что нечаянно увидел еще одну полосу прямо на обочине. Но некоторые индивиды ведут себя за рулем так, что ладонь сама тянется ко лбу и очень, очень хочется поучить негодяя ПДД. Именно такой случай произошел 28 августа на съезде с проезда Энергетиков на улицу Большую. Автомобилист неожиданно обнаружил: прямо в лоб ему едет неновый черный «Mersedes», спутавший собственную полосу со встречной. Что было дальше — запечатлел установленный в его машине регистратор.

Гонки по встречке

Дата и время сбиты и, похоже, не только на регистраторе. Побитый временем «глазастый» черный Mersedes будто выехал на улицы Новосибирска прямиком из конца 90-х — начала 00-х. За рулем — уверенный в себе джентльмен в черном, который не то перепутал полосы, не то твердо уверен: стоять в пробке вместе с законопослушными водителями ему не к лицу.

Чувствовать себя уверенным ему явно помогает абсолютно нечитаемый номерной знак. Его размытая серость — не следствие работы монтажера, а результат усилий самого автовладельца. Уверенно читаются разве что первые буквы да регион, подсказывающий, что автомобиль приехал в Новосибирскую область из Самары.

На встречке он легко мог сэкономить 20, 30, а то и 40 минут, если бы в этот самый момент навстречу ему не выехал очень принципиальный автолюбитель. Парень не только не дал нарушителю объехать пробку, но и, похоже, намеревался гнать черный «мерс» задом до самого начала пробки.

Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54

Водитель Mersedes невозмутимость тут же утратил. Звука на записи нет, но его оживленная жестикуляция буквально говорит сама за себя. Почти минуту оба шофера стоят на своем. Нарушитель ПДД, похоже, надеется проскочить, автор видео упивается ролью автоинструктора. Конец затянувшемуся перфомансу положил жалостливый водитель, который впустил торопыгу в родную полосу. При развороте водитель Mersedes врезался задней частью в забор и, окончательно опозоренный, встал в пробке.

— Всем разъехаться, мерс «выезжает», — развеселился Денис И.

— Бесят не те, что объезжают по встречке, а те, кто пускает этих объездунов, — категорично заявил пользователь, подписавшийся Константином Сергеевичем.

— Двояко. Да, «мерс» нарушил, торопился, но и автор что устроил? Зажимать, не пропускать, показать свою правоту?.. А что не врезался в него тогда? Тоже торопился? Или машину жалко? А если нет, что не пропустил в его ряд? Самоутвердиться? Я о том, что это было не аварийное торможение с целью избежать ДТП, это было желание автора показать свою правоту, задержав движение, — не согласился Алексей З.

Считаем нарушения

Чтобы сосчитать, сколько раз нарушил ПДД предприимчивый водитель Mersedes, журналисты посмотрели запись его подвигов вместе с автоинспекторами.

— Первое, что мы можем увидеть — это управление транспортным средством с нарушением установки на нем государственных регистрационных знаков, — отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения областной ГАИ Константин Шкабарня. — Это нарушение может квалифицироваться как по первой части статьи 12.2 КоАП РФ статьи, так и по второй. Первая часть — это когда водитель управляет с нечитаемыми знаками не специально: например, из-за погодных условий. Вторая часть — когда номера вообще отсутствуют, или водитель специально сделал их нечитаемыми. И вот за это уже наказывают гораздо строже: штраф 5000 рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

Еще одно, бросившееся всем в глаза нарушение — это выезд на встречную полосу. Но тут, говорит автоинспектор, есть нюанс.

— Эта дорога имеет по одной полосе в каждом направлении, то есть, выезд на полосу

встречного движения не запрещен, — обратил внимание Константин Шкабарня. — Но это только при условии, что нет встречного движения. Как только появился встречный автомобиль, водитель Mercedes начал нарушать ПДД. Соответственно, он может быть привлечен за нарушение правила расположения транспортного средства на

проезжей части. По части 1 статьи 12.15 Кодекса административных правонарушений

штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

Правда, в тот момент, когда водитель черного Mersedes попытался вернуться в свою полосу, неэтично начал вести себя сам автор видео, который не давал ему перестать нарушать правила. Благо водитель Nissan помнил ПДД и не был одержим идеей проучить нарушителя.

В итоге любителю быстрой езды все же позволили вернуться в пробку Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54











Наконец, эффектный разворот вообще может оставить лихача без прав.

— Если ограждение было повреждено, на нем появились вмятины, оно было сломано, водитель тоже может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ

за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Это лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток, — напомнил автоинспектор.

Правда, владелец забора (любого забора, в который въехал водитель) должен зафиксировать нанесенные повреждения. Но шанс превратиться в пешехода все равно не нулевой.

Кстати, полустертый номерной знак хитреца тоже не спасет. Скорее, наоборот.

— Автомобили, даже если они скрывают свои номера, рано или поздно будут обнаружены

сотрудниками Госавтоинспекции и остановлены, — объяснил Константин Шкабарня. —

Есть приметы автомобиля, есть свидетели, которые, возможно, видели этот автомобиль.

Сотрудники ориентированы и при работе на линии, в потоке, при патрулировании, обращают внимание на автомобили и могут принять меры к остановке. Соответственно,

привлекают к ответственности данных нарушителей. Рано или поздно таких нарушителей находят и привлекают к ответственности.

Ранее НГС писал о том, что водитель «семерки» пролетел по трамвайным путем и врезался в столб.