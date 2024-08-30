Стало плохо за рулем: водитель «семерки» пролетел по трамвайным путям и врезался в столб у остановки

Машиной якобы управлял 83-летний водитель Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Днем 30 августа на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель на машине въехал в столб у трамвайной остановки.

Инцидент произошел вблизи трамвайной остановки «Волховская». Место аварии сняли на видео очевидцы.

— Летел оттуда. По трамвайным путям залетел, в столб въехал, — говорит автор видео.

Место аварии сняли на видео очевидцы Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно машину, которая стоит у столба. Судя по видео, передняя часть автомобиля повреждена, рядом с ним собралась толпа людей.

Телеграм-канал заявил, что машиной управлял 83-летний водитель. Ему якобы стало плохо за рулем.

— Движение трамваев заблокировано, водителя и пассажира забрали с места аварии медики, — сообщили в паблике со ссылкой на слова очевидца.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в аварии.

— Водителя и пассажира увезла СМП, с травмами, на месте экипаж ДПС, — уточнили в ведомстве.