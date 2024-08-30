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Водителю «семерки» стало плохо за рулем: фото с места ДТП

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Происшествия Стало плохо за рулем: водитель «семерки» пролетел по трамвайным путям и врезался в столб у остановки

Стало плохо за рулем: водитель «семерки» пролетел по трамвайным путям и врезался в столб у остановки

Водителя и его пассажира забрали медики

930
4 комментария

Машиной якобы управлял 83-летний водитель

Днем 30 августа на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель на машине въехал в столб у трамвайной остановки.

Инцидент произошел вблизи трамвайной остановки «Волховская». Место аварии сняли на видео очевидцы.

— Летел оттуда. По трамвайным путям залетел, в столб въехал, — говорит автор видео.

Место аварии сняли на видео очевидцы

На кадрах видно машину, которая стоит у столба. Судя по видео, передняя часть автомобиля повреждена, рядом с ним собралась толпа людей.

Телеграм-канал заявил, что машиной управлял 83-летний водитель. Ему якобы стало плохо за рулем.

— Движение трамваев заблокировано, водителя и пассажира забрали с места аварии медики, — сообщили в паблике со ссылкой на слова очевидца.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в аварии.

— Водителя и пассажира увезла СМП, с травмами, на месте экипаж ДПС, — уточнили в ведомстве.

Утром в пятницу, 30 августа, в Новосибирске на Советском шоссе произошло массовое ДТП. Там столкнулись не менее 4 автомобилей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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ДТП Трамвай Новосибирск Авария
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Комментарии
4
248332
30 августа 2024, 13:27
Описание "летел". Этим всё сказано
Татьяна 53
30 августа 2024, 13:24
Толи совсем из ума выжил дедушка, всё видимо аполлоном себя представляет, про возраст свой забыл, это хорошо в столб, а если бы в ребёнка.
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