Громкое ЧП в Москве: сибиряк выбросил из окна 16-этажа жену и младенца — что о нем известно

В Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выкинул жену и маленькую дочь из окна квартиры на 16-м этаже. Как сообщает ТАСС , они погибли на месте, возбуждено уголовное дело.

Мужчина продолжает выкидывать теперь уже вещи из окна и ведет себя неадекватно, не открывая дверь полиции. В телеграм-канале SHOT заявили, что это может быть сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов. Он ранее жил в Барнауле. По данным канала, его жене было 36 лет. В браке они прожили около трех лет.