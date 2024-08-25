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Происшествия Громкое ЧП в Москве: сибиряк выбросил из окна 16-этажа жену и младенца — что о нем известно

Громкое ЧП в Москве: сибиряк выбросил из окна 16-этажа жену и младенца — что о нем известно

Мужчина мог раньше жить в Барнауле

11 268
72 комментария

В телеграм-канале SHOT заявили, что выбросившим семью из окна может быть сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов

В Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выкинул жену и маленькую дочь из окна квартиры на 16-м этаже. Как сообщает ТАСС, они погибли на месте, возбуждено уголовное дело.

Мужчина продолжает выкидывать теперь уже вещи из окна и ведет себя неадекватно, не открывая дверь полиции. В телеграм-канале SHOT заявили, что это может быть сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов. Он ранее жил в Барнауле. По данным канала, его жене было 36 лет. В браке они прожили около трех лет.

Район оцеплен. На месте работают силовики.

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Комментарии
73
mr.Mister.
25 августа 2024, 15:07
Интеллигенция Алтайская не выдержала столичную жизнь!
Гость
25 августа 2024, 15:05
Животное. Ну сам бы и прыгал. Ребёнок то причём.
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