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Развлечения С Мальдив в Краснодарский край: Прилучный с женой и ребенком поехал отдыхать в Геленджик

С Мальдив в Краснодарский край: Прилучный с женой и ребенком поехал отдыхать в Геленджик

До места семья добиралась 12–13 часов

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10 комментариев

В сторис попали оба сына Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный со своей семьей поехал в Геленджик. Об этом рассказала жена знаменитости в своих социальных сетях.

Зепюр Брутян показала в сторис в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), как она с двумя сыновьями и мужем добирается до места отдыха в Геленджике. По словам женщины, маршрут был длинный — они потратили на дорогу 12–13 часов. Но в конце поездки Зепюр ждал сюрприз. Его подготовил Павел Прилучный в честь годовщины свадьбы.

В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла и поделился семейными фотографиями.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
10
Zemb
31 августа 2024, 15:28
это крайне важная новость для Новосибирска. с нетерпением ждём продолжения.... буэээ!
Директор Завода (Ржака)
31 августа 2024, 16:15
нгс, спасибо за очень важную информацию..
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