С Мальдив в Краснодарский край: Прилучный с женой и ребенком поехал отдыхать в Геленджик

В сторис попали оба сына Павла Прилучного Источник: Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Актер Павел Прилучный со своей семьей поехал в Геленджик. Об этом рассказала жена знаменитости в своих социальных сетях.

Зепюр Брутян показала в сторис в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), как она с двумя сыновьями и мужем добирается до места отдыха в Геленджике. По словам женщины, маршрут был длинный — они потратили на дорогу 12–13 часов. Но в конце поездки Зепюр ждал сюрприз. Его подготовил Павел Прилучный в честь годовщины свадьбы.

В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла и поделился семейными фотографиями.