С видом на океан: Павел Прилучный показал шикарную виллу на Мальдивах — видео

Актер из Новосибирска Павел Прилучный опубликовал видео из отеля, который он выбрал для отдыха на Мальдивах вместе с семьей. Кадры артист опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
Для отдыха артист выбрал отель JW Marriott Maldives Resort & Spa, который предлагает в аренду виллы. В вилле Прилучного несколько комнат, в одной из которых есть лаундж-зона с джакузи, огромная двуспальная кровать, просторный холл, все необходимое для проживания с детьми. Но главное в нем — терраса с собственным бассейном и видом на океан.
По данным российских сервисов бронирования отелей, стоимость одной ночи в такой вилле начинается от 160 тысяч рублей.
— Рум Тур, — кратко подписал артист опубликованное видео.
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Павел Прилучный прилетел на Мальдивы вместе с детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце накануне и выложил милое семейное фото. Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Под блокировку попали счета в трех банках.