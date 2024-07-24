НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 740мм 82%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,55
EUR 94,38
Меняют квартиры на дома
Работа в Новосибирске
Обвинили в педофилии и избили
Новосибирск ведет соцсети
Скандал в «Маяке»
Июльфест в Новосибирске
«Кузина» в долгах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Развлечения С видом на океан: Павел Прилучный показал шикарную виллу на Мальдивах — видео

С видом на океан: Павел Прилучный показал шикарную виллу на Мальдивах — видео

Стоимость ночи на вилле начинается от 160 тысяч рублей

181
1 комментарий
Актер прилетел на Мальдивы 23 июля

Актер из Новосибирска Павел Прилучный опубликовал видео из отеля, который он выбрал для отдыха на Мальдивах вместе с семьей. Кадры артист опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Для отдыха артист выбрал отель JW Marriott Maldives Resort & Spa, который предлагает в аренду виллы. В вилле Прилучного несколько комнат, в одной из которых есть лаундж-зона с джакузи, огромная двуспальная кровать, просторный холл, все необходимое для проживания с детьми. Но главное в нем — терраса с собственным бассейном и видом на океан.

По данным российских сервисов бронирования отелей, стоимость одной ночи в такой вилле начинается от 160 тысяч рублей.

— Рум Тур, — кратко подписал артист опубликованное видео.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Павел Прилучный прилетел на Мальдивы вместе с детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце накануне и выложил милое семейное фото. Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Под блокировку попали счета в трех банках.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мальдивы Павел Прилучный Отпуск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Поддерживаю
24 июля 2024, 23:24
Да давайте уже стрим он лайн, смысл 20 статей писать
Гость
24 июля 2024, 23:22
Это норм цена для такого большого жилья. Они же толпой приехали. Им бы номера дороже вышли в отеле приличном.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Рекомендуем
Знакомства

Юлиана,43

Дмитрий,31

Марк,29

Лекс,45

Кирилл,42

Юрий,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление