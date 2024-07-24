С видом на океан: Павел Прилучный показал шикарную виллу на Мальдивах — видео

Актер прилетел на Мальдивы 23 июля Источник: bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Актер из Новосибирска Павел Прилучный опубликовал видео из отеля, который он выбрал для отдыха на Мальдивах вместе с семьей. Кадры артист опубликовал на своих страницах в социальных сетях.



Для отдыха артист выбрал отель JW Marriott Maldives Resort & Spa, который предлагает в аренду виллы. В вилле Прилучного несколько комнат, в одной из которых есть лаундж-зона с джакузи, огромная двуспальная кровать, просторный холл, все необходимое для проживания с детьми. Но главное в нем — терраса с собственным бассейном и видом на океан.



По данным российских сервисов бронирования отелей, стоимость одной ночи в такой вилле начинается от 160 тысяч рублей.

Источник: bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

— Рум Тур, — кратко подписал артист опубликованное видео.



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