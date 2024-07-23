Павел Прилучный с женой и детьми прилетел на Мальдивы — любуемся семейными фото

На отдых Прилучный взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце Источник: bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский актер Павел Пилучный вместе с тремя детьми и женой прилетел на Мальдивы. Зепюр Брутян опубликовала видео с борта небольшого самолета, который отвозит туристов на выбранный остров.



Судя по кадрам, Павел и его близкие выглядели довольными и расслабленными. Они о чем-то увлеченно болтали и хлопали в ладоши.



— Добро пожаловать на Мальдивы, — написала Брутян.

Источник: Зепюр Брутян / ВК

Также жена Прилучного опубликовала умилительный ролик, где показала, как Микаэль с интересом смотрел в иллюминатор.



— «О-о-о»— его фирменное удивление! Уже осознаннее на всё реагирует, — отметила актриса.



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Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Под блокировку попали счета в трех банках.

