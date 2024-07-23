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Развлечения Павел Прилучный с женой и детьми прилетел на Мальдивы — любуемся семейными фото

Павел Прилучный с женой и детьми прилетел на Мальдивы — любуемся семейными фото

Прилучный родом из Новосибирска

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19 комментариев
На отдых Прилучный взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце

Новосибирский актер Павел Пилучный вместе с тремя детьми и женой прилетел на Мальдивы. Зепюр Брутян опубликовала видео с борта небольшого самолета, который отвозит туристов на выбранный остров.

Судя по кадрам, Павел и его близкие выглядели довольными и расслабленными. Они о чем-то увлеченно болтали и хлопали в ладоши.

— Добро пожаловать на Мальдивы, — написала Брутян.

Также жена Прилучного опубликовала умилительный ролик, где показала, как Микаэль с интересом смотрел в иллюминатор.

— «О-о-о»— его фирменное удивление! Уже осознаннее на всё реагирует, — отметила актриса.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Под блокировку попали счета в трех банках.

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Комментарии
19
Фродо Бэггинс
23 июля 2024, 22:50
да Господи он вам что денег занес??
Гость
23 июля 2024, 22:36
Прилучная Дава это не Бузова кологривая ??
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