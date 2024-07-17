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Происшествия Налоговики заблокировали счета Прилучного — он устроил с ними фотосессию, чтобы снять ограничения

Налоговики заблокировали счета Прилучного — он устроил с ними фотосессию, чтобы снять ограничения

Под блокировку попали счета в трех банках

1 041
12 комментариев
Прилучный зарегистрирован как ИП 10 июля 2008 года

Налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Информация об этом появилась в базе данных «Контур.Фокус».

— По состоянию на 17 июля 2024 года действуют ограничения на операции по банковским счетам ИП, установленные ИФНС, — говорится в сообщении.

Это означает, что ИФНС отправляла в банки решение о частичном или полном прекращении операций по счетам Прилучного. В решение налоговой упоминаются счета в трех банках.

Ограничения вступили с 17 июля

По данным «Контур.Фокус», Прилучный зарегистрирован как ИП 10 июля 2008 года в Московской области в городе Истра. Основной вид деятельности связан с областью отдыха и развлечений. А также производство кинофильмов и телевизионных программ. Данные по судебным делам не числятся.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Прилучный лично приехал в налоговую и потребовал снять арест с его счетов. Как отметил актер, он не подал вовремя декларацию, так как постоянно снимался в кино и забыл.

После разбирательств Прилучный устроил фотосессию с сотрудниками ФНС.

Ранее бывшая жена Павла Прилучного заявила, что он не платит алименты.

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Павел Прилучный Налоговая Москва Новосибирск
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Комментарии
12
274502334
17 июля 2024, 18:37
А что, так можно было?! (c)
274502334
17 июля 2024, 18:43
"Ранее бывшая жена Павла Прилучного заявила, что он не платит алименты." Закрутился, был на съемках, забыл... Фотосессия. Снято! 🤣
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