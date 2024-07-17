Налоговики заблокировали счета Прилучного — он устроил с ними фотосессию, чтобы снять ограничения

Прилучный зарегистрирован как ИП 10 июля 2008 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Информация об этом появилась в базе данных «Контур.Фокус».



— По состоянию на 17 июля 2024 года действуют ограничения на операции по банковским счетам ИП, установленные ИФНС, — говорится в сообщении.



Это означает, что ИФНС отправляла в банки решение о частичном или полном прекращении операций по счетам Прилучного. В решение налоговой упоминаются счета в трех банках.

Ограничения вступили с 17 июля Источник: «Контур.Фокус»











По данным «Контур.Фокус», Прилучный зарегистрирован как ИП 10 июля 2008 года в Московской области в городе Истра. Основной вид деятельности связан с областью отдыха и развлечений. А также производство кинофильмов и телевизионных программ. Данные по судебным делам не числятся.



Как сообщает телеграм-канал Mash, Прилучный лично приехал в налоговую и потребовал снять арест с его счетов. Как отметил актер, он не подал вовремя декларацию, так как постоянно снимался в кино и забыл.

Источник: телеграм-канал Mash











После разбирательств Прилучный устроил фотосессию с сотрудниками ФНС.

