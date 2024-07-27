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Развлечения «Не нарушаем традицию»: Прилучный похвастался кадрами с отдыха на Мальдивах — смотрим видео

«Не нарушаем традицию»: Прилучный похвастался кадрами с отдыха на Мальдивах — смотрим видео

Актер уже около недели находится на островах

740
14 комментариев
Семья отдыхает у моря

Новосибирский актер Павел Прилучный похвастался кадрами с отдыха на Мальдивах. Звезда сериала «Мажор», отправилась на острова вместе с женой Зепюр Брутян и тремя детьми.

— Не нарушаем традицию: каждый год в июле всей семьей в отпуск полным составом, — отметил актер с соцсетях.

Павел вместе с сыновьями

Его супруга Зепюр Брутян также делится контентом с подписчиками. Актриса опубликовала кадры семейной прогулки по тропикам, вечерние танцы и веселье у моря.

Недавно Павел Прилучный опубликовал видео из отеля, который он выбрал для отдыха на Мальдивах вместе с семьей. Стоимость одной ночи в такой вилле начинается от 160 тысяч рублей.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Под блокировку попали счета в трех банках.

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Павел Прилучный Зепюр Брутян Мальдивы
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Комментарии
14
user_unknown
27 июля 2024, 14:52
А почему не в Крыму отдыхает? Где патриотизм? Чем ему Чёрное море не угодило?
ruterist
27 июля 2024, 14:46
а мы причём?
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