«Не нарушаем традицию»: Прилучный похвастался кадрами с отдыха на Мальдивах — смотрим видео

Семья отдыхает у моря Источник: Bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский актер Павел Прилучный похвастался кадрами с отдыха на Мальдивах. Звезда сериала «Мажор», отправилась на острова вместе с женой Зепюр Брутян и тремя детьми.



— Не нарушаем традицию: каждый год в июле всей семьей в отпуск полным составом, — отметил актер с соцсетях.

Павел вместе с сыновьями Источник: Bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Его супруга Зепюр Брутян также делится контентом с подписчиками. Актриса опубликовала кадры семейной прогулки по тропикам, вечерние танцы и веселье у моря.

Источник: Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Недавно Павел Прилучный опубликовал видео из отеля, который он выбрал для отдыха на Мальдивах вместе с семьей. Стоимость одной ночи в такой вилле начинается от 160 тысяч рублей.



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Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета у новосибирского актера Павла Прилучного. Под блокировку попали счета в трех банках.

