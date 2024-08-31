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Экономика Кризис-2024 Русская пшеница уже не нужна? Кажется, рекордные урожаи и сытые времена для аграриев ушли в прошлое

Русская пшеница уже не нужна? Кажется, рекордные урожаи и сытые времена для аграриев ушли в прошлое

Уборочная кампания в России близится к завершению, радоваться ли ее итогам, разбираемся с экспертами

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18 комментариев

Зерна в этом году гораздо меньше, чем год назад

На юге страны уборочная кампания уже полностью завершена и перевалила за экватор в большинстве регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

По прогнозам Минсельхоза России, в 2024 году валовой сбор зерна составит около 132 миллионов тонн. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) еще пессимистичнее в оценках — 129,5 миллиона тонн. В любом случае это значительно меньше, чем рекордные урожаи последних двух лет (144,9 и 157,7 миллиона тонн соответственно).

Снижение валового сбора зерновых могло бы подтолкнуть цены вверх, если бы не целый ряд других факторов. Скажем, аграрии Сибири, которая традиционно экспортировала зерно в Казахстан, столкнулись с казахским эмбарго. С 21 августа Минсельхоз «дружественного» Казахстана полностью запретил ввоз пшеницы из России. Причем под эмбарго попали поставки в адрес даже мукомольных предприятий и птицеводческих хозяйств.

— По итогам первого полугодия текущего года импорт пшеницы составил 1,3 миллиона тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая, — прокомментировали в Минсельхозе. Проще говоря, будут заботиться о собственном производителе, а не о российском. Что еще ждет наших аграриев и нашу экономику, выясняет MSK1.RU.

Американская пшеница помешала?

Цены падают и под влиянием других нехороших новостей, отмечают в аналитическом агентстве «Зерно онлайн». Среди них слухи о возможном продлении до конца года запрета на импорт в Турцию, а также улучшение прогноза по урожаю в Австралии. А в аналитическом агентстве «ПроЗерно» также отмечали, что к падению мировых цен на зерно приводит рост производства и экспорта пшеницы из США.

Неурожай и падение закупочных цен — еще не все напасти несчастных российских аграриев. Из-за жаркой погоды и избыточных дождей в последние недели аналитики «Зерна онлайн» отмечают, что мукомольные качества зерна нового урожая будут невысокими. Зато зерно может быть поражено болезнями.

— Если раньше мы наблюдали более-менее нормальные погодные условия с выраженным межсезоньем, то в последние годы сталкиваемся с аномалиями, — говорит заведующий кафедрой «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ Юрий Ляндау. Идет зимний период, потом может резко потеплеть, чуть ли не до 20 градусов тепла в конце марта — начале апреля, а потом резкие заморозки. Получается, что наносится климатический удар по растениям в период вегетации, что, конечно, негативно сказывается на урожае.

 В этом году снизятся и валовый сбор зерновых, и урожайность. А экспорт пшеницы, например, сократится минимум на 3,5 миллиона тонн. Можно ли что-то сделать?

— Есть регионы, где с урожаем всё достаточно неплохо. Например, в Краснодарском крае. Дальше есть два пути. Либо поднимать цены в регионах, которым не повезло с урожаем, и объяснять это вышеуказанными причинами. Либо постараться грамотно организовать логистику, чтобы регионы с наилучшими результатами обеспечили снабжение зерном все остальные регионы. А потом уже думать про экспорт.

К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда идут по первому пути и, пользуясь случаем, повышают цены на продукты питания. Особенно этим начинают активно пользоваться торговые сети, делая огромные наценки и ссылаясь на «глобальные проблемы», связанные с неурожаем и т. д.

 Думаете, государство имеет рычаги, чтобы организовать логистику между «урожайными» и «неурожайными» регионами?

— Безусловно. Вполне можно обеспечить производителей зерном и допустить несущественное повышение цен из-за затрат на логистику. Но для этого требуется эффективная организация всех логистических процессов.

Виновата аномальная погода

Доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Морковкин не согласен с Ляндау. Он говорит, что повышение цен на сельхозпродукцию в торговых сетях — вещь объективная.

— Аномальная засуха весны и лета этого года привела к потере урожая зерновых, а также овощей и фруктов в южных регионах до 3–5%. Уже это обстоятельство может негативно сказаться на ценообразовании на агропродовольственном рынке, — говорит Морковкин. — В этом году повышение цен на овощи (и прежде всего на томаты и картофель) фиксируется в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в Крыму. Ключевую роль в росте цен играют растущие затраты во всей цепочке — от сельхозпроизводителя до покупателя. Дорожают логистика и топливо. Например, цена на бензин с весны выросла в розницу в пределах от 2 до 5 рублей за литр.

Вне зависимости от того, кто из экспертов прав, последствия любых неурядиц на полях — будь то финансовые или климатические — каждый россиянин ощущает на собственном кармане.

До этого мы рассказывали, как изменятся цены на ноутбуки к новому учебному году.

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Урожай-2024 Рост цен Продовольственный кризис Дефицит Кризис Инфляция Неурожай
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Комментарии
18
Grape Reflection 🍇
31 августа 2024, 15:15
Надо культуры выбирать грамотно, а не садить пшеницу по привычке
am851
31 августа 2024, 16:15
А зачем "нашему" государству (олигархам/депутатам и иже с ними) заморачиваться с логистикой? Они же с этого прибыли гораздо меньше поимеют... А так цены подняли - и всё! Они в шоколаде! И плевать им на все окрики из Кремля на счёт плановой инфляции в 3 % в год...
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