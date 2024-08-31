На 32% меньше вывесок: как в Новосибирске уменьшают количество рекламы и ларьков

В Новосибирске за последние 4 года демонтировали около 600 рекламных конструкций разного формата. Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, общее количество рекламы уменьшилось на 32% на улицах города.
Также с 2020 года по сегодняшний день с улиц Новосибирска демонтировали 2130 самовольных нестационарных объектов. К МЧМ-2023, который отменили в 2022 году, мэрия Новосибирска хотела привести в порядок фасады домов на левом берегу. Как сообщили в пресс-службе города, с 2020 года был выполнен капитальный ремонт фасадов в 110 домах левобережья.
Четыре года назад мэрия усиленно приводила в порядок город к МЧМ-2023, который в итоге не состоялся. В 2025 году в городе проведут «Матч звезд» КХЛ. Корреспондент НГС решила вспомнить, какие проекты к МЧМ-2023 все-таки готовы и сможет ли город принять поток туристов.