На 32% меньше вывесок: как в Новосибирске уменьшают количество рекламы и ларьков

Больше 2 тысяч ларьков исчезло с улиц Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске за последние 4 года демонтировали около 600 рекламных конструкций разного формата. Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, общее количество рекламы уменьшилось на 32% на улицах города.

Также с 2020 года по сегодняшний день с улиц Новосибирска демонтировали 2130 самовольных нестационарных объектов. К МЧМ-2023, который отменили в 2022 году, мэрия Новосибирска хотела привести в порядок фасады домов на левом берегу. Как сообщили в пресс-службе города, с 2020 года был выполнен капитальный ремонт фасадов в 110 домах левобережья.