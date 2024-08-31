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Город На 32% меньше вывесок: как в Новосибирске уменьшают количество рекламы и ларьков

На 32% меньше вывесок: как в Новосибирске уменьшают количество рекламы и ларьков

В городе снесли больше двух тысяч ларьков

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6 комментариев

Больше 2 тысяч ларьков исчезло с улиц Новосибирска

В Новосибирске за последние 4 года демонтировали около 600 рекламных конструкций разного формата. Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, общее количество рекламы уменьшилось на 32% на улицах города.

Также с 2020 года по сегодняшний день с улиц Новосибирска демонтировали 2130 самовольных нестационарных объектов. К МЧМ-2023, который отменили в 2022 году, мэрия Новосибирска хотела привести в порядок фасады домов на левом берегу. Как сообщили в пресс-службе города, с 2020 года был выполнен капитальный ремонт фасадов в 110 домах левобережья.

Четыре года назад мэрия усиленно приводила в порядок город к МЧМ-2023, который в итоге не состоялся. В 2025 году в городе проведут «Матч звезд» КХЛ. Корреспондент НГС решила вспомнить, какие проекты к МЧМ-2023 все-таки готовы и сможет ли город принять поток туристов.

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Комментарии
6
Barmaleя
31 августа 2024, 14:10
Вот обратите внимание, что сбоку на киоск налеплено много объявлений, частично сорванных. И ведь весь город они поганят. Когда мэрия будет с ними реально бороться, а не отписываться? Господин мэр! На здание мэрии никто эти свои листочки почему-то не лепит! Поделитесь лайфхаком, распространите практику на весь город! А я знаю как: начните штрафовать владельцев или арендаторов зданий за неряшливое состояние стен - сразу же результат будет. Они этих расклейщиков вместе с графитчиками по этим стенкам и размажут.
жму 200
31 августа 2024, 14:17
ну так запретили пивасом и сегаретамм торговать, а кто потянет на жевачке и чупачупсе😉🤣
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