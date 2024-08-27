«Главное — чтобы открыли метро»: Новосибирск примет тысячи туристов «Матча звезд» — считаем дороги, отели и наследие МЧМ-2023

Неделя звезд хоккея пройдет в феврале 2025 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2023 году в Новосибирске должен был пройти Молодежный чемпионат мира, к которому власти начали готовиться за несколько лет. Они пообещали жителям новый ЛДС, станцию метро, обновленные тротуары и чистку улиц от информационного шума. Но МЧМ-2023 отменили, «Спортивную» так и не открыли, а некоторые проекты вовсе не дошли до реализации. Недавно стало известно, что в Новосибирске пройдет другое крупное хоккейное событие — «Матч звезд». Корреспондент НГС решила вспомнить, какие проекты к МЧМ-2023 все-таки готовы и сможет ли город принять поток туристов «Матча звезд».



«Это все-таки больше про праздник»

ЛДС рассчитан на 10 тысяч зрителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Фонбет неделя звезд хоккея» 2025 года начнется в Новосибирске 1 февраля — об этом стало известно в начале августа. В КХЛ рассказали, что Новосибирскую область выбрали по нескольким причинам: новый ЛДС, инфраструктура города, его логистика, наличие гостиниц для участников и гостей «Матча звезд». А также насколько заинтересованы в событии местные власти и клуб.

Регион в итоге станет седьмым, в котором пройдет «Неделя звезд хоккея». По расписанию ее откроет Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля состоится сам «Матч Звезд НХЛ». Новосибирск станет самой восточной пока точкой в географии мероприятия.

— Ни для кого не секрет, какие города мы в первую очередь рассматривали как место проведения ближайшей «Фонбет Недели звезд хоккея». Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения молодежного чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков двух лиг — КХЛ и МХЛ, — рассказал Алексей Морозов, президент КХЛ.

Таких мероприятий, как «Неделя звезд», как объяснил НГС спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, немного. Причем не только в спортивном мире, но и в общественном, и в культурном.

— Действительно, для КХЛ, для российского хоккея это масштабное мероприятие, одно из самых крупных. И не так уж много городов, которые его принимали. Последний — это Петербург, до этого Челябинск. Собственно, за Урал никогда «Матч звезд КХЛ» не уезжал. Например, никогда не принимал «Матч звезд» Екатеринбург, который тоже претендовал на него в этом году наряду с Новосибирском. И никогда не принимал его такой большой город, как Нижний Новгород, — сказал Дмитрий Ерыкалов.

Власти Новосибирской области были заинтересованы в проведении мероприятия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По его информации, большой интерес к проведению «Матча звезд» проявил не столько клуб, сколько областная администрация. Власти рассматривают мероприятие как некую замену МЧМ.

— Но надо все-таки понимать, что «Матч звезд» — это шоу, это больше такой праздник двухдневный. За неделю до него будет Кубок Вызова МХЛ — тоже похожие мероприятия. То есть да, сюда приедут болельщики из разных городов. Это действительно общероссийское событие, — объясняет Дмитрий Ерыкалов.

Но если сравнивать с МЧМ и с точки зрения времени, которое туристы проведут в Новосибирске, продолжает он, события сильно отличаются. Чемпионат проходит около полутора недель, это серьезное и ответственное мероприятие. В то время как «Матч звезд» — это только в выходные, и это, скорее, развлекательное событие, чем спортивное. В первую очередь «Неделя звезд» — это работа, направленная на имидж города, возможность для Новосибирска показать себя, добавляет эксперт.

— Для новосибирцев главное, чтобы к этому моменту открылось метро, открылась станция «Спортивная». Потому что уже второй сезон «Сибирь» начинает играть на «Сибирь-Арене» без этой станции. Но «Матч звезд» проводить в таких условиях будет, наверное, не комильфо. «Матч звезд» должен стать главным двигателем того, чтобы станция наконец-то открылась. Я думаю, что это с точки зрения инфраструктуры — задача минимум, — отмечает Дмитрий Ерыкалов.

Возможность провести в Новосибирске «Матч звезд» — это «наследство» от МЧМ, которое стало возможно благодаря новому ЛДС. Другое «наследство», которое осталось от несостоявшегося чемпионата — отремонтированная Вокзальная магистраль.

— У чемпионата есть какое-то наследие, хотя он и не случился. Я не стал бы ждать, что Новосибирск отремонтирует целую улицу ради «Матча звезд», — заметил журналист.

Когда в КХЛ выбирали город для проведения «Недели звезд», учитывали также состояние отелей. По мнению Дмитрия Ерыкалова, Новосибирск смог обогнать Омск и Ярославль в первую очередь благодаря качественному гостиничному предложению.

«Должен заработать четвертый мост»

Сибирь-Арену открыли в августе 2023 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Активно обсуждают проведение «Матча звёзд» в Новосибирске и в региональном правительстве. Финансирование мероприятия будет совместное: из бюджета Новосибирской области и бюджета КХЛ. Сейчас представители распределяют зоны ответственности между организаторами турнира и принимающей стороной.

— Финансирование будет направлено на спортивно-организационную работу, транспортную логистику, медицинское, информационно-техническое обслуживание, билетную программу и другое. На данный момент ведется работа по созданию организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия, — объяснили НГС в пресс-службе администрации губернатора Новосибирской области.

Министерство экономического развития Новосибирской области будет прорабатывать вопрос о необходимости и подготовке гостевых маршрутов. Сейчас план мероприятий по подготовке и проведению «Матча Звезд КХЛ» находится в разработке.

Как добавили в пресс-службе губернатора Новосибирской области со ссылкой на статистику КХЛ, количество туристов на «Матче звезд» составит от 30 до 40% от заполняемости ледовой арены.

Официальную дату открытия «Спортивной» сегодня уже не называют Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас у ЛДС во время каждого мероприятия собираются пробки, так что вопрос об открытии станции «Спортивная», которая изначально строилась в МЧМ-2023, стоит очень остро. Как объясняет Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, вместе с проектом нового ЛДС разработали и схему транспортной доступности арены. В ней учли и дороги, и парковки, и станцию метро.

— Поэтому, конечно, если один из таких ключевых, важных элементов, как станция метро, не заработает, то проблемы будут неизбежны. Насколько я знаю, у нас до конца не закончена работа и не введена в эксплуатацию подъездная дорога к ЛДС. Там есть нерешенные, незакрытые технические вопросы, которые тоже накладывают определенные ограничения, — добавил Александр Стефанов.

Сама развязка функционирует не так, как предполагалось по проекту. Например, существующие сегодня переключения потоков машин в первоначальной схеме не были учтены. Эти нюансы при большом потоке начнут влиять на транспортную ситуацию вокруг.

Важными факторами являются и мосты: Октябрьский и Центральный. На первом сейчас идет ремонт, который тоже был запланирован еще к проведению МЧМ и по контракту закончить его должны были в 2024 году. Но и сегодня работа идет с отставанием.

— Мост — один из ключевых подъездных путей к ЛДС. Он находится в стадии ремонта, и конечно, это тоже накладывает определенные ограничения. Большая протяженность так называемого «хвоста», который вытягивается из-за загруженности моста, не способствует доступности. Но если всё заработает в штатном режиме, то все должно быть хорошо, — уверен Александр Стефанов.

Сам проект, как объясняет эксперт, прошел госэкспертизу, которая оценивала его соответствие потребностям города и расчеты по пассажиропотоку. Поэтому во время «Матча звезд» жители смогут посмотреть, насколько авторы проекта оказались правы.

— Есть еще один важный момент: перед МЧМ, по крайней мере, декларировалось, что должен заработать четвертый мост. Он хоть и находится несколько в стороне, он тоже существенно может повлиять на транспортную доступность, поскольку снимет часть трафика, — добавил эксперт ОНФ.

По его словам, обещание ввести в этом году четвертый мост во временную эксплуатацию по прямому ходу может здорово помочь.



Недостроенные гостиницы

В Новосибирск, по предположению КХЛ, приедут тысячи туристов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Важным вопросом перед Молодежным чемпионатом встали гостиницы. Во время активной подготовки стали говорить о строительстве новых отелей и апарт-отелей. Так, например, к МЧМ хотели достроить гостиницу «Турист», хотя и отмечали, что фанаты туда заселиться не смогут. Но сейчас дата ввода в эксплуатацию переместилась на 31 декабря 2025 года — во время «Матча звезд» она работать еще не будет.

При этом директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко не сомневается, что город спокойно примет несколько тысяч туристов. Она признала, что в основном гостиницы находятся на правом берегу, но отметила, что добраться с одного берега на другой не будет проблемой.

— Какая разница, добираться из центра либо с Марса из гостиницы? Я думаю, что здесь не принципиально. В шаговой доступности там, конечно, только один отель, до любого другого отеля добираться придется. Но я думаю, что это не критично, у нас есть транспорт и метро, — рассуждает Светлана Фоменко.

По мнению директора НАТО, в центре туристу жить будет интереснее: там есть варианты для создания вечерней программы, интересных прогулок по городу. Удобнее всего было бы жилье на Горском жилмассиве, но сейчас там отелей нет. Из других мест все равно придется ехать.

Если вспоминать историю подготовки к МЧМ-2023, то вариант строительства арендного жилья на Горском был — в 2021 году там анонсировали комплекс апартаментов на пересечении Блюхера и Геодезической. Пока же в том треугольнике ничего не изменилось — там сдают коммерческие помещения и работают мелкие предприятия.

Примерно в то же время территорию возле пляжа Наутилус хотели застроить — в проекте тоже были гостиница и апарт-отели. Но после нескольких лет споров и отмены МЧМ в 2024 году решение отменили и территорию перевели в реакционную зону.

Так или иначе, добавляет Светлана Фоменко, туроператоры в Новосибирске очень заинтересованы в проведении массовых мероприятий. К «Матчу звёзд» точно будут готовиться экскурсионными программами, гастрономическими турами и, может быть, выездные в ближайшие места.



Итоги подготовки к МЧМ спустя два года

К МЧМ-2023 готовились несколько лет, но в 2022 году его перенесли в Канаду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Молодежному чемпионату мира было много проектов. Часть из них были небольшими и касались только локальных, но важных для города участков — как, например, реконструкция Дома с часами. Ее хотели завершить к чемпионату, но еще в 2021 году этот план оказался под угрозой. После этого о проекте реконструкции никто не вспоминал. Только в июле 2024 года власти начали искать подрядчика, который бы провел противоаварийные работы в Доме с часами за 2,8 миллиона.

Два проекта по благоустройству были доведены до конца: на проспекте Карла Маркса и на Вокзальной магистрали. Последнюю закончили даже вовремя — в 2022 году. Тогда, правда, возникли споры из-за отмены парковки и создания полосы для общественного транспорта, но сегодня уже поутихли. Проспект Карла Маркса тоже закончили в 2022 году: там создали тротуар с велодорожками. К сожалению, до сих пор существует проблема массовой неправильной парковки на этом участке. А концепция приведения фасадов на проспекте в какое-то единообразие канула в Лету.

В объекты, которые успели доделать в 2023 году, попали терминал Толмачево и парк «Арена», которые тоже старались построить к МЧМ.

Помимо крупных проектов, в городе было запланировано перекрасить киоски в серый цвет, поменять остановки, отремонтировать некоторые дороги, снести ларьки и убрать рекламные конструкции. Корреспондент НГС направила запросы в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать их реализацию, но на момент публикации ответ не поступил.

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