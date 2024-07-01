На пляже «Наутилус» официально запретили строить здания — депутаты приняли изменения в Генплан

Территорию городского пляжа в Новосибирске официально перевели в зону рекреации, теперь там нельзя строить капитальные здания. Депутаты приняли в двух чтениях изменения в Генплан.
Во время внеочередной сессии Горсовета, 1 июля, Алексей Нестеркин, директор «Института градостроительного планирования», территорию, по поручению губернатора Новосибирской области, решено перевести в рекреационной зону без права капительного строительства. Теперь около воды нельзя строить никакие здания. Генплан прошел публичные слушания, документ согласовало и правительство Новосибирской области.
— Определена концепция развития городского пляжа, суды по одной территории состоялись не в нашу пользу, после утверждения мы внесем все правки в судебный процесс и восстановим рекреационную зону на всей территории, — сообщил во время сессии Горсовета заместитель мэра Алексей Кондратьев.
Депутаты в двух чтениях приняли изменения в Генплан, они, в том числе, касались и городского пляжа.
НГС уже направлял запрос в мэрию Новосибирска, чтобы власти рассказали о планах по развитию территории.
Несколько лет назад мэрия представляла проект планировки пляжа «Наутилус» и котлована «Горский». Там должен был появиться яхт-клуб и большой парк. До этого на территории предлагали построить две гостиницы: одну — около моста, другую — рядом с яхт-клубом (указанному в предпоследней концепции). По другому варианту проекта планировки, который показывали еще раньше, около Октябрьского моста должен был появиться спортивный объект, а на остальной территории планировали сохранить зеленую зону.
Ранее НГС подробно писали о том, кому принадлежат участки в районе пляжа, в августе 2022 года УФАС потребовало от мэрии отменить аренду земель. Сейчас мэрия решила перевести всё в зону рекреации.
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