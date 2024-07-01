На пляже «Наутилус» официально запретили строить здания — депутаты приняли изменения в Генплан

Теперь строить капитальные здания на территории пляжа и возле котлована Горский нельзя Источник: Yevgeniy Z / 2ГИС











Территорию городского пляжа в Новосибирске официально перевели в зону рекреации, теперь там нельзя строить капитальные здания. Депутаты приняли в двух чтениях изменения в Генплан.



Во время внеочередной сессии Горсовета, 1 июля, Алексей Нестеркин, директор «Института градостроительного планирования», территорию, по поручению губернатора Новосибирской области, решено перевести в рекреационной зону без права капительного строительства. Теперь около воды нельзя строить никакие здания. Генплан прошел публичные слушания, документ согласовало и правительство Новосибирской области.

— Определена концепция развития городского пляжа, суды по одной территории состоялись не в нашу пользу, после утверждения мы внесем все правки в судебный процесс и восстановим рекреационную зону на всей территории, — сообщил во время сессии Горсовета заместитель мэра Алексей Кондратьев.

Депутаты в двух чтениях приняли изменения в Генплан, они, в том числе, касались и городского пляжа.

Теперь на пляже нельзя возводить капитальные здания Источник: Генеральный план Новосибирска











НГС уже направлял запрос в мэрию Новосибирска, чтобы власти рассказали о планах по развитию территории.