Жена депутата, Танцор и олигарх. Кому отдали под застройку парк возле главного городского пляжа

Вероятность, при которой застройщики просто ограничат доступ к участкам, которые смогут получить в собственность, депутат, по его признанию, не обдумывал. Апартаменты он считает не лучшим сценарием развития территории, но в гостиницах же ничего плохого не видит: рядом же строят новый ЛДС, ему пригодится. Антон Картавин, депутат соседнего округа, который тоже находится в пешей доступности от потенциального парка с гостиницами, возражает: гостиниц там достаточно.



— Если вам так нужна гостиница, чем вам не нравится Gorsky City Hotel? 20 этажей, в шаге от ЛДС, и она никогда не заполняется — пожалуйста. Еще и та история с центром для реабилитации спортсменов на Блюхера, там ведь тоже планируются апартаменты. Там апартаменты, тут апартаменты — мы так весь город апартаментами застроим и будем делать вид, что всё нормально. Меня это не устраивает, — возмутился он. — Давайте там сделаем какую-то инфраструктуру, даже пусть это будет какое-то мифическое поле для гольфа, но там должна быть какая-то спортивная инфраструктура, развлекательная, культурная.



Михаил Рязанцев считает, что в идеале инициировать какое-то строительство в этой зоне должен город, и на тех условиях, которые выгодны именно городу, а не застройщику.



— По-хорошему, если уж изменились условия, разрывайте договор аренды и заключайте новый, — рассуждает координатор «Искалеченного Новосибирска». — Получаете деньги в казну — делаете парк. Поменяли назначение участка на гостиницы? Хорошо, значит, этого арендатора провожаем, делаем новый аукцион и парк. Я уже не говорю о том, что, может, не надо зеленые зоны отдавать под застройку?



Чей пляж



Сегодня территория между берегом Оби и улицей Стартовой состоит из почти 20 участков разной площади и конфигурации, половина из них так или иначе сегодня связана со строительством четвертого моста через Обь — либо в субаренде, либо обременены сервитутом. Что любопытно, для эксплуатации парка по документам сегодня предназначены самые странные из участков. Один, длинный и сложный, тянется фактически под мостом. Еще один состоит из трех: часть проезда вдоль Октябрьского моста и два маленьких выступа берега в котлован. Большая часть всей остальной площади сосредоточена в руках трех предпринимателей.

