В центре Новосибирска появится новый французский сквер. Он станет частью нового водно-зеленого каркаса

Французы помогут собрать парки и речные долины Новосибирска в одну систему
В минувшую пятницу в мэрии собрали первое заседание рабочей группы по созданию водно-зеленого каркаса Новосибирска — наш город вошел в число тех, где реализуют пилотный федеральный проект. Его разрабатывают совместно с французскими экспертами: Россия сейчас фактически догоняет Францию, которая тот же путь прошла около 30 лет назад. Главная цель — помочь городу создать такую систему в связке с природой, чтобы он мог противостоять климатическим изменениям. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Об участии Новосибирска в пилотном российско-французском проекте по созданию водно-зеленых городских каркасов (ВЗГК) стало известно еще в феврале, когда город только подавал заявку в федеральную программу.
Формально ВЗГК — это система, которая должна стать основой для городского планирования. В нее входят городские леса, парки, скверы и зеленые общественные пространства — и, конечно, приречные пространства и долины малых рек. Подход сохраняет естественный природный ландшафт, формируя городскую застройку уже исходя из него. Организаторы проекта рассчитывают, что это поможет снизить влияние людей на окружающую среду и вернуть баланс, который был нарушен десятками лет индустриализации.
Весь каркас разделили условно на несколько кластеров, каждый из них в проекте будут рассматривать отдельно, определяя границы, площадь и назначение элементов в них.
Кровь города
По словам начальника отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств Светланы Гижицкой, в Новосибирске ВЗГК особого типа — приречного, с зелеными клиньями сосновых лесов.
— У нас достаточно благополучная ситуация с точки зрения того, из чего мы будем собирать этот самый водно-зеленый каркас. Ядра каркаса — это городские леса, далее озелененные общественные пространства, существующие на территории города водно-болотные угодья и водотоки, зачаточное вертикальное озеленение, — описала она ситуацию в Новосибирске.
Важная составляющая новосибирского ВЗГК — малые реки: с ними нам определенно повезло. Но они оказались фактически выключены из городского пространства, отметила Светлана Гижицкая, и для многих из них существует угроза не природного использования: для строительства дорог и жилья, для коридоров ЛЭП. При этом потенциал у долин малых рек довольно большой — и в качестве зеленых «буферов», и в качестве парков.
— Между устьями Ельцовки 1-й и Ельцовки 2-й уникальная рекреационная территория, которая потенциально может использоваться как общественное озелененное пространство, потому что там есть много привлекательных точек. Озеро Квадратка обладает высоким рекреационным потенциалом, — считает Светлана Гижицкая.
Но сегодня малые реки плохо изучены и очень сильно загрязнены — это отметили и начальник «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Александр Люцигер, и профессор кафедры экологии и природопользования СГУГиТ Людмила Трубина.
По данным профессора, около 45% русел новосибирских малых рек проходит по промышленным зонам и депрессивным территориям. Конечно, сегодня заводы и фабрики постепенно вытесняют за городскую черту, но есть направление, где развивать производство и даже сельское хозяйство или просто строительство нельзя — это Сокурская возвышенность, на которой расположены истоки почти всех малых рек Новосибирска.
Парки на берегах
Благодаря рекам в городе есть и особые зеленые зоны — приречные парки. Михайловская набережная — пример того, как такие парки организовывали в прошлом веке, поэтому принципиально нового здесь городские власти сделать не смогли, и просто провели масштабную реконструкцию.
Но среди проектов, которые уже начали реализовывать, есть парки, которые создают с нуля. В их числе, например, парк «Арена», который строят сегодня одновременно с новым ЛДС. Территория парка находится в затапливаемой зоне. По идее, для соблюдения всех нормативов ее должны были отсыпать до нужного уровня, но это означало бы потерю всех растущих в низинах деревьев — странный подход для создания природного парка, заметила вице-мэр Анна Терешкова.
— Нам удалось выполнить проект так, что сохранена большая часть ценных пород деревьев и отдельных эстетически ценных и здоровых экземпляров существующих деревьев: подсыпается только территория площадок и дорожно-тропиночной сети. Причем сами дорожки трассировали буквально по метру, обходя ценные деревья, чтобы максимально сохранить приречный лес, — рассказала на совещании Анна Терешкова.
Другой новосибирский приречный проект замдиректора «Проектной дирекции Минстроя России» Джемал Сурманидзе назвал пока единственным в России — это ландшафтный парк «Каменка», часть территории которого затапливается одноименной рекой.
— Главная идея концепции, которую мы назвали «Возвращение реки», — ревитализация речной долины. Она заключается в том, что мы восстанавливаем естественный ландшафт реки: пойму, террасы, старицы и ручьи, создаем устойчивые к разным режимам затопления и подтопления зеленые насаждения. Функциональное зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды, — пояснила вице-мэр. — Важная особенность проекта — сохранение жизненных ритмов реки с учетом подтопления территории в весеннее половодье. Мы не пытаемся с этим бороться, мы это принимаем и приноравливаемся к нему, приноравливаем наше благоустройство.
Зеленые заплатки
В каркас также включают и зеленые территории, которые расположены далеко от воды — городские парки и скверы. Формально парки и скверы центра Новосибирска сегодня связывают в дисперсный парк, но переходы между ними комфортными не назовешь. Не реализовали и идею театрального бульвара — озелененного пешеходного транзита от театра «Глобус» к театру Музкомедии через сквер за оперным театром.
Сегодня зеленые зоны в городе выглядят как заплатки, хотя объединить их еще не поздно. В частности, дополнив какими-то новыми городскими зелеными пространствами. Над одним из них сегодня работает французский ландшафтный архитектор Мишель Пена — это будет сквер возле фабрики «Синар».
— Идет речь о зеленой полосе внутри города, обладающей особой ценностью. Проект рассматривается нами в контексте организации связи со всем городом и соседней территорией, — рассказал архитектор.
Подробностей о проекте Мишель Пена не рассказал, сообщив только, что на территории «Синара» появится сквер, который станет «элементом большого паззла города». Для этого, отметил он, понадобится серьезная рекультивация с заменой верхнего слоя почвы на плодородный. Реализовывать проект обещают начать уже в следующем году.
Во всем виноваты люди
Участники совещания заметили, что главная проблема сегодня — это отношение горожан (это касается и отдельных людей, и предприятий) к зеленым зонам и в особенности к малым рекам, в которые бесконечно сваливают мусор и сливают стоки.
Связующим звеном между разработчиками ВЗГК и новосибирцами назначили депутата Горсовета Анатолия Тыртышного. Правда, депутат в своем обращении упирал почему-то не на убеждение людей не засорять реки, а на необходимость закона, который позволит изымать у них дома под запланированные генпланом парки: например, на берегах 1-й или 2-й Ельцовок.
— Без комплексного решения этой проблемы никаких рекреационных зон вдоль малых рек у нас никогда не будет, у нас навсегда останутся шанхаи, — убежден Анатолий Тыртышный. — И мы видим там аммиак в больших количествах по этой причине — мы понимаем, откуда он там берется.
При этом Джемал Сурманидзе отметил, что создание зеленых зон традиционно считается очень дорогим, и власти часто упирают на отсутствие средств на это.
— Но это не так дорого, когда мы понимаем, что функции, которые выполняют природный каркас и природные территории, это не только те узкие задачи, которые мы видели раньше. Это не только про красоту, хорошее настроение и рекреацию, хотя это тоже очень важно — город без этого не комфортный. Это еще про меньшие расходы города, его более разумную экономику и устойчивость, безопасность и привлекательность как места жизни, — объяснил представитель Минстроя России. — И мы начинаем понимать, что это новый источник поступлений в городской бюджет. Когда мы рассматриваем водно-зеленый каркас как часть инженерной системы, способной компенсировать вредные воздействия, как способ собрать углерод, то мы понимаем, что крупные компании рано или поздно будут нам платить. Компаниям интереснее потратить деньги в родном городе, чем отдать в виде какого-то налога непонятно куда.
Пока же компаниям гораздо интереснее вырывать элементы ВЗГК. И пока чиновники рассуждают о необходимости сохранения малых рек, застройщики настаивают на их заключение в коллектор, чтобы сверху можно было построить новые дома, и отрывают по кусочку от их берегов — именно это сегодня происходит с руслом 1-й Ельцовки.
В каком состоянии новосибирские малые реки, НГС изучал всё лето в серии репортажей — мы собрали их в отдельный сюжет.