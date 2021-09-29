В центре Новосибирска появится новый французский сквер. Он станет частью нового водно-зеленого каркаса

В минувшую пятницу в мэрии собрали первое заседание рабочей группы по созданию водно-зеленого каркаса Новосибирска — наш город вошел в число тех, где реализуют пилотный федеральный проект. Его разрабатывают совместно с французскими экспертами: Россия сейчас фактически догоняет Францию, которая тот же путь прошла около 30 лет назад. Главная цель — помочь городу создать такую систему в связке с природой, чтобы он мог противостоять климатическим изменениям. Подробности узнала Лиза Пичугина.



Об участии Новосибирска в пилотном российско-французском проекте по созданию водно-зеленых городских каркасов (ВЗГК) стало известно еще в феврале, когда город только подавал заявку в федеральную программу.

