«Какие еще нужны преступления?» Открытое письмо жителей поймы 1-й Ельцовки к прокурорам и следователям

Новосибирцы обратились к генпрокурору РФ из-за стройки у 1-й Ельцовки
В конце прошлого года в мэрии объявили, что начинают работу по формированию в Новосибирске нового парка в центре города — он должен протянуться от Красного проспекта почти до улицы Ипподромской по берегам речки 1-я Ельцовка. Но пока чиновники решают бюрократические вопросы с землей, застройщики получают ее в аренду, а следом и разрешения на строительство. На обращения местные активисты получают отписки, а чиновники от них скрываются. Устав от этого, представитель инициативной группы «Ельцовка — Первая!» Анастасия Лезина написала открытое письмо к прокурорам и следователям — публикуем его полностью.
Согласно доступным в СМИ сведениям, в Новосибирске давно существует схема хищения земель. По этой схеме очень упорно пытались похитить землю в Нарымском сквере, и только благодаря беспрецедентному упорству, настойчивости граждан и личному вмешательству президента РФ сквер удалось отстоять. Подобная ситуация сейчас с землями в пойме реки 1-я Ельцовка. Речь идет об участке между ТЦ «Европа» и Солдатским мостиком. Инициативная группа граждан с декабря 2019 года отправляла в Следственный комитет по Новосибирской области сообщения о преступлении, приобщив самостоятельно собранные доказательства.
Все сообщения СК переправлял в мэрию — как раз тем лицам, которые эти преступления и совершали, что противоречит пункту 6 статьи 8 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Руководство Следственного комитета на наши жалобы не реагировало, следователи в прямом смысле этого слова убегали от нас, и только 30 ноября 2020 года при колоссальном давлении граждан, неоднократных обращениях к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину началась доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье
Прокурор Заельцовского района Олег Алексеев отменил постановление о возбуждении уголовного дела, Следственный комитет Заельцовского района написал обжалование в областную прокуратуру. Теперь заместитель областного прокурора Игорь Мищенко отвечает, что «должностное лицо совершило действие, явно выходящее за пределы его полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, либо охраняемых законом интересов общества и государства». Но, несмотря на комичность и парадоксальность ситуации, оснований для возбуждения уголовного дела снова не нашел.
Жители поймы реки 1-я Ельцовка увидели работающую тяжелую технику в природоохранной зоне и написали несколько сообщений о преступлении в полицию Заельцовского района, которая передала дело в Следственный комитет. Но и здесь замруководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Антон Бадулин, к которому жители, преодолев очередные множественные преграды, пробились на личный прием, вновь не увидел оснований для возбуждения уголовного дела.
Мы, инициативная группа, ратующая за сохранение участка живой природы в пойме реки 1-я Ельцовка, обращаемся к прокурору области Якову Хорошеву, генпрокурору РФ Игорю Краснову, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой восстановить законность и правопорядок и защитить интересы неограниченного круга лиц (только в шаговой доступности от реки проживает около 100 тысяч человек)!
Яков Евгеньевич, мы более года строчим вам сообщения, забыв про семьи, увлечения, отнимая время от сна, пытаемся попасть на личный прием, но так и не дождались ответа. Ответьте нам, пожалуйста, какие еще нужны преступления, совершенные должностными лицами мэрии, чтобы уголовное дело по статье 286 УК РФ и статьям за экологические преступления были возбуждены. Просим вас, наконец, сделать это.
Используя ранее отработанную схему в суде, мэрия отдала участки без проведения соответствующих конкурсных процедур. На берегах 1-й Ельцовки вырублены деревья, снят плодородный слой почвы, загрязнен грунт, вбиты сваи, в итоге — ущерб природе, значительный вред экологии, жители лишены возможности проводить там свободное время, заниматься спортом, гулять с детьми. Издевкой выглядят таблички, расставленные вдоль реки: «Водоохранная зона, охраняется законодательством РФ».
Почему заявления представителей мэрии не внушают оптимизма местным жителям и активистам, много лет борющимся за создание парка в пойме речки, в прошлом году также объясняла одна из инициаторов проекта Дарья Друщенко.
В октябре журналист НГС Лиза Пичугина в своей колонке рассказывала, как территорию в пойме речки год за годом разрезают на участки для никому не нужных автостоянок.
А журналист НГС Стас Соколов нашел впечатляющие примеры благоустройства маленьких речек в Испании — не самой богатой европейской стране.
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