«Какие еще нужны преступления?» Открытое письмо жителей поймы 1-й Ельцовки к прокурорам и следователям

Согласно доступным в СМИ сведениям, в Новосибирске давно существует схема хищения земель. По этой схеме очень упорно пытались похитить землю в Нарымском сквере, и только благодаря беспрецедентному упорству, настойчивости граждан и личному вмешательству президента РФ сквер удалось отстоять. Подобная ситуация сейчас с землями в пойме реки 1-я Ельцовка. Речь идет об участке между ТЦ «Европа» и Солдатским мостиком. Инициативная группа граждан с декабря 2019 года отправляла в Следственный комитет по Новосибирской области сообщения о преступлении, приобщив самостоятельно собранные доказательства.



Все сообщения СК переправлял в мэрию — как раз тем лицам, которые эти преступления и совершали, что противоречит пункту 6 статьи 8 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Руководство Следственного комитета на наши жалобы не реагировало, следователи в прямом смысле этого слова убегали от нас, и только 30 ноября 2020 года при колоссальном давлении граждан, неоднократных обращениях к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину началась доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).