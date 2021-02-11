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Роза Тарасова

Бывший учитель, социальный педагог
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Роза Тарасова

Бывший учитель, социальный педагог

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«Идут закулисные игры»: как парку в центре Новосибирска три месяца обещают землю, но не дают

Пересмотреть границы парка обещали чиновники разного уровня, но дальше слов дело не идет

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Примерно треть возможного парка сегодня выглядит так: дороги, непонятные постройки и небольшая часть зеленой зоны по берегам речки

Примерно треть возможного парка сегодня выглядит так: дороги, непонятные постройки и небольшая часть зеленой зоны по берегам речки

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На годовом отчете Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска замначальника Мария Смирнова в числе итогов 2020 года отметила создание рабочей группы по формированию парка в пойме городской речки Ельцовки-1. И подчеркнула, что главная задача этой группы — реализация парка. Пока в его границы попали 12 участков, которые поставили на кадастровый учет. «Эти границы будут в будущем уточняться, и дальнейший этап — это уточнение дизайн-проекта благоустройства этой территории от Красного проспекта до Сухого лога», — сказала Мария Смирнова. Но пока ни одного движения в этом направлении городские власти так и не сделали, утверждает одна из членов местной инициативной группы Роза Тарасова. Далее публикуем ее мнение от первого лица.

В конце ноября 2020 года вице-мэр Анна Терешкова заявила, что «лед тронулся», а «история сдвинулась с мертвой точки», потому что создали рабочую группу по созданию парка в пойме Ельцовки-1. Мы подсчитали, что в этом парке нуждается как минимум 100 тысяч жителей. И это не преувеличение: вокруг строятся в основном высотные здание, и в существующих уже живут тысячи людей.

Еще до заявления Терешковой на заседании рабочей группы появился вице-мэр Алексей Кондратьев и сказал, что все соседние участки, которые сейчас не заняты, но в аренде, обязательно отдадут парку, а компаниям предоставят аренду в другом месте. Это касалось и участков между ТЦ «Европа» и солдатским мостиком, за которые мы бьемся через Следственный комитет, — те участки, через которые возможен вход в парк с Красного проспекта. Еще не уволившемуся тогда Виталию Столбову на это дали 10 дней.

С тех пор прошло три месяца. Все уходят от ответа, чиновники не идут на контакт. Сейчас же ковид, очень удобно: личный прием не организует никто. Нас берут измором, пишут каждый раз: «Можете обращаться в вышестоящие органы».

В марте прошлого года мы обратились к полпреду, он написал Анатолию Локтю, чтобы тот с нами встретился, но началась пандемия — и всё. Летом мэр везде разъезжал, но нас не принимал. Осенью мы снова пытались попасть к мэру, нам сказали, что он не принимает до марта, даже в онлайн-режиме. Для нас, инициативной группы, это просто шок. Всё это время он общается с какими-то бабушками, которым рассказывает, как хорошо он работает. Но я тоже бабушка, а с нами он не встретился ни разу за 4 года.

Мы написали губернатору, губернатор отправил нас к Алексею Кондратьеву. Каждый раз, когда мы записывались на личный прием к мэру, приходил снова товарищ Кондратьев и улыбался. В последний раз в режиме онлайн у него был монолог, и оказалось, что вице-мэр забыл о данном обещании пересмотреть условия аренды участков у границ парка. Анна Терешкова на заседании рабочей группы заявила, что это еще не известно, будет там зеленая зона, сквер или парк — то есть с ней уже тоже поработали.

Недавно все зеленые зоны в городе, включая перспективные, отметили на муниципальной карте. Парк в пойме <nobr class="_">Ельцовки-1</nobr> выглядит на ней как минимум странно

Недавно все зеленые зоны в городе, включая перспективные, отметили на муниципальной карте. Парк в пойме Ельцовки-1 выглядит на ней как минимум странно

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В одно из обращений мне сказали: «А как ваш депутат? Очень сильно всё зависит от депутата!» Нашего депутата Василия Стрекалова мы пытаемся «раскачать» просто из интереса. Когда он к нам приходил, мы его спрашивали: «Василий Валентинович, вы же за то, чтобы парк был?» Отвечал, что да. Но ничего не делает, на заседании рабочей группы просто в кресло вжался и молчит. При этом задача депутата — быть не завхозом по округу, а решать стратегические вопросы, для этого мы их и избираем. Но куда удобнее делать нашлепки из асфальта и втыкать никому не нужные урны.

Тем временем на одном из участков активизировалась стройка, огородили часть русла Ельцовки-1, которая в федеральной собственности находится. На каком основании? Мы не знаем. Тишина полная — только какие-то закулисные игры идут.

Между тем из-за уничтожения парковых зон в ближайшие 3–5 лет нас ждет рост онкологических заболеваний. Кроме того, может вырасти число молодежной преступности: школьникам негде будет реализовать данную природой в этом возрасте кипучую энергию. Виталий Столбов на одном из публичных слушаний заявил что-то вроде: «Пусть уезжают за границу». Но мы не хотим, чтобы наши дети уезжали из-за нерадивых чиновников.

Всё цивилизованное человечество тратит большие деньги на сохранение малых рек, обустраивает вокруг них городскую среду, делает их жемчужинами. У наших городских чиновников подход жителей каменного века: укатать. Думаю, что наши потомки нас не поблагодарят за это. Им будет всё равно: Кондратьев, Городецкий, Локоть... К тому времени никого не будет. Ведь за разрушенные церкви мы не благодарим наших дедов, а ведь тогда время было пострашнее.

Почему заявления представителей мэрии не внушают оптимизма местным жителям и активистам, много лет борющимся за создание парка в пойме речки, в прошлом году также объясняла одна из инициаторов проекта Дарья Друщенко.

В октябре журналист НГС Лиза Пичугина в своей колонке рассказывала, как территорию в пойме речки год за годом разрезают на участки для никому не нужных автостоянок.

А журналист НГС Стас Соколов нашел впечатляющие примеры благоустройства маленьких речек в Испании — не самой богатой европейской стране.

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1-я Ельцовкапарки и скверы
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