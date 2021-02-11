«Идут закулисные игры»: как парку в центре Новосибирска три месяца обещают землю, но не дают

В конце ноября 2020 года вице-мэр Анна Терешкова заявила, что «лед тронулся», а «история сдвинулась с мертвой точки», потому что создали рабочую группу по созданию парка в пойме Ельцовки-1 . Мы подсчитали, что в этом парке нуждается как минимум 100 тысяч жителей. И это не преувеличение: вокруг строятся в основном высотные здание, и в существующих уже живут тысячи людей.

Еще до заявления Терешковой на заседании рабочей группы появился вице-мэр Алексей Кондратьев и сказал, что все соседние участки, которые сейчас не заняты, но в аренде, обязательно отдадут парку, а компаниям предоставят аренду в другом месте. Это касалось и участков между ТЦ «Европа» и солдатским мостиком, за которые мы бьемся через Следственный комитет, — те участки, через которые возможен вход в парк с Красного проспекта. Еще не уволившемуся тогда Виталию Столбову на это дали 10 дней .

С тех пор прошло три месяца. Все уходят от ответа, чиновники не идут на контакт. Сейчас же ковид, очень удобно: личный прием не организует никто. Нас берут измором, пишут каждый раз: «Можете обращаться в вышестоящие органы».