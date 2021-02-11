«Идут закулисные игры»: как парку в центре Новосибирска три месяца обещают землю, но не дают

На годовом отчете Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска замначальника Мария Смирнова в числе итогов
В конце ноября 2020 года вице-мэр Анна Терешкова заявила, что «лед тронулся», а «история сдвинулась с мертвой точки», потому что создали рабочую группу по созданию парка в пойме
Еще до заявления Терешковой на заседании рабочей группы появился вице-мэр Алексей Кондратьев и сказал, что все соседние участки, которые сейчас не заняты, но в аренде, обязательно отдадут парку, а компаниям предоставят аренду в другом месте. Это касалось и участков между ТЦ «Европа» и солдатским мостиком, за которые мы бьемся через Следственный
С тех пор прошло три месяца. Все уходят от ответа, чиновники не идут на контакт. Сейчас же ковид, очень удобно: личный прием не организует никто. Нас берут измором, пишут каждый раз: «Можете обращаться в вышестоящие органы».
В марте прошлого года мы обратились к полпреду, он написал Анатолию Локтю, чтобы тот с нами встретился, но началась
Мы написали губернатору, губернатор отправил нас к Алексею Кондратьеву. Каждый раз, когда мы записывались на личный прием к мэру, приходил снова товарищ Кондратьев и улыбался. В последний раз в режиме онлайн у него был монолог, и оказалось, что вице-мэр забыл о данном обещании пересмотреть условия аренды участков у границ парка. Анна Терешкова на заседании рабочей группы заявила, что это еще не известно, будет там зеленая зона, сквер или парк — то есть с ней уже тоже поработали.
В одно из обращений мне сказали: «А как ваш депутат? Очень сильно всё зависит от депутата!» Нашего депутата Василия Стрекалова мы пытаемся «раскачать» просто из интереса. Когда он к нам приходил, мы его спрашивали: «Василий Валентинович, вы же за то, чтобы парк был?» Отвечал, что да. Но ничего не делает, на заседании рабочей группы просто в кресло вжался и молчит. При этом задача
Тем временем на одном из участков активизировалась стройка, огородили часть русла
Между тем из-за уничтожения парковых зон в ближайшие
Всё цивилизованное человечество тратит большие деньги на сохранение малых рек, обустраивает вокруг них городскую среду, делает их жемчужинами. У наших городских чиновников подход жителей каменного века: укатать. Думаю, что наши потомки нас не поблагодарят за это. Им будет всё равно: Кондратьев, Городецкий, Локоть... К тому времени никого не будет. Ведь за разрушенные церкви мы не благодарим наших дедов, а ведь тогда время было пострашнее.
Почему заявления представителей мэрии не внушают оптимизма местным жителям и активистам, много лет борющимся за создание парка в пойме речки, в прошлом году также объясняла одна из инициаторов проекта Дарья Друщенко.
В октябре журналист НГС Лиза Пичугина в своей колонке рассказывала, как территорию в пойме речки год за годом разрезают на участки для никому не нужных автостоянок.
А журналист НГС Стас Соколов нашел впечатляющие примеры благоустройства маленьких речек в
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